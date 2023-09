Ein 2:0 reicht Gundelfingen wieder nicht

Fußball-Bayernliga Süd: Auch gegen den VfR Garching verspielt der FC Gundelfingen seinen Zwei-Tore-Vorsprung. Der Frust ist den Grün-Weißen deutlich anzusehen.

Wie sich die Bilder doch gleichen. Zum zweiten Mal in Folge hatten die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen einen vermeintlich komfortablen 2:0-Vorsprung zuhause verspielt, sich gegen das Kellerkind VfR Garching noch den Sieg entreißen lassen. Und wie schon gegen den SV Kirchanschöring saßen die Grün-Weißen nach dem Abpfiff kopfschüttelnd auf dem Rasen. „Wir zahlen ganz bitteres Lehrgeld“, meinte der sichtlich gefrustete Kapitän David Anzenhofer.

Ergebniskrise beim FC Gundelfingen

Sein Trainer Jasko Suvalic sprach von einer Ergebniskrise, denn eigentlich hätten die Gundelfinger nicht sonderlich viel falsch gemacht. „Es ist aber ein ganz blödes Muster, dass sich derzeit abzeichnet“, so der Coach. Denn nach dem frühen 1:0, das Janik Noller eingeleitet und Jovan Djermanovic erzielt hatte, legten die Grün-Weißen nach. Wieder war Noller der Wegbereiter, das 2:0 erzielte dann Felix Hafner. Wenig später verfehlte Noller nur knapp das Tor. „Bis dahin hat Garching das über sich geschehen lassen“, so Suvalic.

Vor der Pause stellten die Garchinger etwas um, wurden aktiver und schockten den FCG nach dem Seitenwechsel. Nach einem Foul von Elias Weichler an Marc Perkuhn gab es Elfmeter, den Dimitrios Vourtis verwandelte. FCG-Keeper Timo Ratter hatte zwar die Ecke geahnt, war auch mit den Fingern noch dran, konnte den Anschlusstreffer allerdings ebenso wenig verhindern wie sechs Minuten später den Ausgleich. VfR-Schütze Harouna Boubacar war aus der eigenen Hälfte steil geschickt worden, war einen Tick vor Ratter am Ball und traf zum 2:2.

Gundelfingen nutzt seine Chancen unzureichend

„Die haben 150 Prozent aus ihren Chancen gemacht, wir 15 Prozent“, haderte Trainer Suvalic, denn viel mehr hatten die Garchinger offensiv nicht zu bieten. Während die Gärtnerstädter beim Stande von 2:1 durch Djermanovic eine Riesenchance hatten, die VfR-Keeper Dominik Bals vereitelte – und kurz nach dem Ausgleich tauchte Hafner vor Bals auf. Diesmal konnte der Torhüter nicht eingreifen, allerdings flog der Ball am Gehäuse vorbei. In der 82. Minute hatte dann Kapitän Anzenhofer den Torschrei schon auf den Lippen, per Kopf hatte er den Ball Richtung Tor befördert. Auf der Torlinie stand jedoch der Garchinger Vitus Vochatzer und lenkte die Kugel in die Arme von Bals.

„Trotz der Gegentore müssen wir das Spiel dann noch gewinnen. Es lag definitiv nicht daran, dass wir keine Chancen mehr hatten. Wir haben sie nur nicht verwertet“, haderte Suvalic – und hofft schon am Dienstag (17.15 Uhr) bei der Partie beim FC Pipinsried auf eine Trendwende.

FC Gundelfingen: Ratter – Grötzinger (62. Böck), Anzenhofer, Weichler, Vihl – Schneider (69. Völlmerk), Sailer (62. Seibold), Heger, Hafner (78. Tarakan) – Noller, Djermanovic (64. Högg)

VfR Garching: Bals – Aslanidis, Hofmaier, Ljubicic, Appiah – Günzel, Vochatzer, Boubacar – Perkuhn (87. Gmell), Vourtsis, Irovic (78. Ouro-Akpo Adjai)

Schiedsrichter: Höfer (1. SC Feucht) Tore: 1:0 Djermanovic (3.), 2:0 Hafner (16.), 2:1 Vourtsis (51./Foulelfmeter), 2:2 Boubacar (57.) Gelbe Karten: Böck – Boubacar, Aslanidis, Appiah, Vochatzer Zuschauer: 320