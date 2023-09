Ein gebrauchter Tag für den FC Lauingen

Heimsieg

Lauingen

Fußball-Kreisliga

Sahin Tasdelen

Durch diesen verdientenhat Türk Gücümit jetzt 15 Punkten aus sieben Saisonspielen den Kontakt zur Spitzengruppe in derWest hergestellt. Nach einer Stunde schoss Yigitcan Yüce die Platzherren in Führung, kurz vor Ende zurrteden Erfolg fest. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Kaylan, Öz, Wiedenmann, Safak, Enes Arslan, Ellici, Yüce, Askar, S. Tasdelen, Nuh Arslan; Dülger, Subasi, Bal, Bisgin Tore: 1:0 Yigitcan Yüce (62.), 2:0 Sahin Tasdelen (89.) SR: Lukas Lindemeir (FC Affing) Zuschauer: 100

Ziemetshausen – FC Lauingen 5:0

Eine üble Klatsche musste der FCL am Samstagnachmittag beim Tabellendritten einstecken. Während bei den Mohrenstädtern kaum etwas zusammenlief, erwische Ziemetshausen einen Sahnetag. Bereits nach drei Minuten gingen die Gastgeber durch Tarik Music in Führung, der einen Fehler in Lauingens Defensive ausnutzte (3.). Ebenfalls zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Lauingen – kurz vor der Pause – erhöhte Jonas Leitenmaier auf 2:0, als er eine Ecke von Jonas Seibold unter die Querlatte setzte (43.). Etwas Hoffnung machte den Gästen Venmhar Neziri, der eine Flanke von Elias Griener knapp über die Querlatte köpfte. Für die endgültige Entscheidung sorgte Nikolai Miller, der in der 52. und 80. Minute auf 3:0 bzw. 4:0 erhöhte. Den 5:0-Endstand besorgte Jonas Seibold per Foulelfmeter. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; Kasakowski (64. Ph. Schachner), D. Müller, Neziri, Schaaf (53. Lauft), Marek (79. Pinto Pires), E. Griener, Zengerle, Hummel (73. D. Schachner), Völker, Baki Tore: 1:0 Tarik Music (3.), 2:0 Jonas Leitenmaier (43.), 3:0 Nikolai Miller (52.), 4:0 Nikolai Miller (80.), 5:0 Jonas Seibold (82./FE) SR: Nico Klinge (TSV Binswangen) Zuschauer: 150

Holzheim – Balzhausen 3:1

Jubel beim SVH – der erste Saisonsieg ist geschafft. Gegen Balzhausen machten die Gastgeber aus einem 0:1-Rückstand noch ein 3:1. Holzheim legte stark los und verzeichnete bereits nach zehn Minuten einen Lattentreffer. Eine Unachtsamkeit der Hausherren nutzten die Gäste dann aber zur Führung (28./Johannes Keisinger). Nach dem Wechsel war der SVH besser im Spiel – und traf zunächst wieder nur die Latte. Dann aber glich Kevin Brauer aus (55.). Holzheim blieb am Drücker. Nach einem Foulspiel verwandelte Johannes Scheider den Elfmeter zum 2:1 (68.). Balzhausen kam nicht mehr mit und Holzheim noch zum 3:1 durch Sandro Allmis (83.). (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; D. Scheider, Haringer, Peter, T. Allmis, Buchholz, Mohammadi (45. Brauer), Miller, Czernoch (39. S. Allmis), Pennacchia (71. Petermann) Tore: 0:1 Johannes Keisinger (28.), 1:1 Kevin Brauer (55.), 2:1 Johannes Scheider (68./FE), 3:1 Sandro Allmis (83.) SR: Tobias Heuberger (TSV Möttingen) Zuschauer: 100

Wiesenbach – Dillingen 2:1

Eine gute Vorstellung des Aufsteiger beim Spitzenreiter wurde am Samstagnachmittag nicht mit Punkten belohnt. Vorentscheidend war der SpVgg-Doppelschlag nach einer halben Stunde, als Florian Steck und Paul Miller zur 2:0-Führung für Wiesenbach trafen. Mehr als der Anschlusstreffer Mitte der zweiten Hälfte durch Gazmend Nuraj war für Dillingen dann nicht mehr drin. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Kasumi, Riedinger, G. Nuraj, Wohldann (65. Sakowrjaschin), Al Shabani (46. F. Isufi), Sailer, Hander, Kinder, A. Isufi, L. Isufi Tore: 1:0 Florian Steck (30.), 2:0 Paul Miller (35.), 2:1 Gazmend Nuraj (68.) SR: Manfred Stix (SV Donaumünster-E.) Zuschauer: 150

Kreisliga Nord

Höchstädt – Oettingen 0:4

Eine verdiente und am Ende unnötig hohe Niederlage quittierten die Rothosen gegen den TSV Oettingen. Zwei Kopfbälle von Mark-André Wimmer und Jannis Weißbecker – jeweils nach Ecken – waren erste SSV-Chancen, ehe die Gäste ebenfalls nach einer Ecke ihren ersten Abschluss zum 0:1 verwandelten (Andreas Lober; 22.). Im Gegenzug verpasste Wimmer per Kopf aus wenigen Metern das 1:1 und scheiterte kurz darauf nach einem Fehlpass im Oettinger Aufbauspiel an Gästekeeper Jaumann. Auf der Gegenseite behielt SSV-Keeper Marco Kommer zunächst gegen Robert Brunner die Oberhand, ehe die Gäste kurz vor der Pause zum 0:2 konterten (Ousmane Cisse; 44.). Die Partie war entschieden, zumal die Gastgeber zur Pause dreimal verletzungsbedingt wechseln mussten. Robert Brunner per Traumtor (64.) und der agile Marc Löfflad (90.) legten für Oettingen nach. (JOEB)

SSV Höchstädt: Kommer (46. Huber); Jnnis Weißbecker (46. Stenzl), Korittke (80. L. Mayerle), Gritzuhn, M. Mayerle (46. P. Wanek), Zecevic, S. Wanek, Wurm, Wagner, Wimmer (66. Rettinger), A. Nuraj Tore: 0:1 Andreas Lober (22.), 0:2 Ousamne Cisse (44.), 0:3 Robert Brunner (64.), 0:4 Marc Löfflad (90.) SR: Steffen Brenner (Nördlingen) Zuschauer: 120