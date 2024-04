Glött mit Chancen, aber ohne Killerinstinkt

Fußball-Bezirksliga Nord: Für die SSV Glött war in Neuburg mehr als die 1:3-Niederlage drin.

Eine Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit hat die SSV Glött beim VfR Neuburg auf die Verliererstraße geführt. Bitter für die Lilien-Fußballer, die in diesem Bezirksliga-Spiel gute Torchancen liegen ließen. Für Glött wäre in der Donaustadt durchaus mehr möglich gewesen, als es die 1:3-Niederlage widerspiegelt.

Der Underdog startete beim Verein für Rasensport mutig und gestaltete das Geschehen zunächst offen. Die erste gute Chance bot sich sogar Glött, doch Antonio Pejic zögerte aus nächster Nähe zu lang (22.). Bereits zuvor war der SSV ein Elfmeter nach Foul von Bartoschek an Dominik Wohnlich verweigert worden. Nach einer halben Stunde trat Neuburg verstärkt auf den Plan. SSV-Keeper Dominik Trenker parierte gegen Roberto Berky in höchster Not (34.). Diese Drangphase überstand die Eggle-Truppe mit großem kämpferischen Einsatz. Hauptproblem der Glötter war, dass sie VfR-Spielgestalter Sebastian Habermeyer kaum zu fassen bekamen.

Gegentor rüttelt Glött wieder wach

Nach der Pause münzte der VfR seine spielerische Überlegenheit auch in Treffer um. Mohamadou Diallo traf freistehend zur Führung (50.): Keeper Trenker wehrte zunächst noch ab, war aber beim Nachsetzen des Stürmers chancenlos. Der Treffer rüttelte die Gäste wieder wach. Zwischen der 60. und 65. Minute hatten die Lilien durch Dominik Wohnlich zwei Großchancen, die mindestens zum Ausgleich hätten führen müssen. Deutlich besser machten es die Oberbayern. Im Stile eines Spitzenteams nutzte der VfR seine zweite Chance in der zweiten Halbzeit nach einem schönen Angriff über Robert Berky durch Nikolai Krzyzanowski zum 2:0 (68.).

Wohnlich trifft zum 1:2 aus Glötter Sicht

Es war noch nicht die Vorentscheidung. Der Eggle-Truppe gelang im Gegenzug der Anschlusstreffer, als Dominik Wohnlich VfR-Keeper Dominik Jozinovic endlich überwinden konnte. Eine Minute später lag gar der Ausgleich in der Luft, als Raphael Martin standhaft bliebt, aber letztlich am Keeper scheiterte. In der Schlussphase spielte Neuburg die Partie ohne Fehler clever zu Ende. Das 3:1 von Real Morina war allein das Eintrittsgeld wehrt und zugleich der Schlusspunkt. Für die SSV bleibt der bittere Beigeschmack einer schlechten Chancenverwertung.

SSV Glött: Trenker; Eggle, Martin, F. Bacherle, Schrettle, Ostertag, Kopp (80. B. Waidele), Taner, Pejic, Wohnlich, Stutzmüller Tore: 1:0 Mamadou Diallo (50.), 2:0 Nikolai Krzyzanowski (69.), 2:1 Dominik Wohnlich (71.), 3:1 Real Morina (90.) Schiedsrichter: Tobias Beyrle (TSV Friedberg) Zuschauer: 100

