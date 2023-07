Keine Punkte beim Glötter Heimdebüt

Fußball-Bezirksliga Nord: Aufsteiger SSV Glött muss sich im eigenen Stadion dem TSV Rain II mit 2:3 beugen.

Bei seiner Heimpremiere blieb Bezirksliga-Aufsteiger SSV Glött ohne Punkte. Die Lilien-Fußballer unterlagen am Sonntag vor 220 Zuschauern dem TSV Rain II trotz eigener 1:0-Führung mit 2:3-Toren. Es fehlte am Ende nicht viel für die SSV, eine Zeitstrafe in der ersten Hälfte und ein unnötiger Foulelfmeter waren letztlich ausschlaggebend für diese erste Saisonniederlage.

Glött tut sich zu Beginn schwer

Die Gäste ließen anfangs Ball und Gegner laufen. Glött kam nur schwer ins Pressing und die Zweikämpfe. Zunächst rettete Keeper Dominik Trenker mit einer Glanztat, wenig später sprang der Ball vom Innenpfosten zurück ins Feld. Wie aus dem Nichts heraus jubelten dann die Hausherren: Nach einer Ecke war Steven Kopp per Kopfball zum 1:0 zur Stelle (19.). Eine Zeitstrafe für Andi Schrettle wurde Glött prompt zu Verhängnis. Kaum in Unterzahl schlug die Kugel zum 1:1-Ausgleich ein. Julian Kopp schob dabei den Ball an Keeper Trenker vorbei ins Tor.

Zwei Minuten später drehte Rain II den Spielstand komplett. Fabian Miehlich überwand mit einem Distanzschuss den etwas zu weit vor dem Tor positionierten Trenker. Erst nach der Pause kam Glött besser in die Partie, ein Dreifachwechsel zeigte Wirkung. Die Hereingabe von Jonas Stutzmüller schloss Neuzugang Pedro Gomez de Souza überlegt zum 2:2 ab (48.). Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gäste um Trainer Thomas Holzapfel hatten zwar die bessere Spielstruktur, aber Glött überzeugte mit Einsatz.

Unglückliche Aktion führt zum 2:3 gegen Glött

Eine unglückliche Abwehraktionen brachte die Entscheidung: Statt den Ball zu klären, traf Wohnlich Gast Michael Haid am Fuß. Referee Baur blieb keine andere Wahl – Elfmeter. Niko Schröttle verwandelte sicher: 2:3 (65.). In der Endphase verpassten Wohnlich und Stutzmüller den Ausgleichstreffer.

SSV Glött: Trenker; Eggle, J. Schneider, F. Bacherle, Schrettle (46. E. Schneider/80. Galgenmüller), M. Krist, Kopp, Ostertag (78. B. Waidele), Stutzmüller, Taner (46. Wohnlich), Pejic (46. Gomez De Souza) Tore: 1:0 Steven Kopp (19.), 1:1 Julian Kopp (28.), 1:2 Fabian Miehlich (30.), 2:2 Pedro Gomes Da Souza (48.), 2:3 Niko Schröttle (FE/65.) Zeitstrafe: Andi Schrettle (27./Glött) SR: Stefan Baur (SC Tapfheim) Zuschauer: 220