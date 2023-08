FC Lauingen: Viele Abgänge, neue Gesichter und ein ambitioniertes Ziel

DZ/WZ-Kick-off-Check: Beim Kreisligisten FC Lauingen steht Trainer Haris Tausend vor einer Herausforderung.

In der vergangenen Saison spielte der FC Lauingen in der Fußball-Kreisliga West lange Zeit eine starke Rolle – ehe es am Ende nur zu Rang fünf reichte. Trainer Haris Tausend hatte sich da insgeheim schon etwas mehr ausgerechnet, aber verletzte Spieler und Studenten, die nicht mehr zur Verfügung standen, schwächten das Team dann doch mehr als erwartet. Auch für diese Spielzeit 2023/24 haben sich die Mohrenstädter wieder viel vorgenommen, sie wollen unter die ersten vier einreihen.

Änderungen im Lauinger Betreuerteam

Coach & Co: Haris Tausend bleibt Chef beim FCL nebst Teammanager Joachim Hauf . Neuer Stellvertreter für den scheidenden Florian Scheittenberger wird Andreas Glogger . Für das Torwarttraining ist wieder Alexander Singer verantwortlich, und auch Physiotherapeutin Sarah Weber bleibt dem Betreuerstab erhalten. Die „gute Seele“ des Klubs, Werner Klug , will zukünftig etwas kürzertreten. Die Aufgabe des Betreuers übernimmt zukünftig Leon Deiter . Wichtigstes Bindeglied und Ansprechpartner für den Trainer ist Mannschaftskapitän Arbnor Nimanaj .

Hin & Weg: Das Gesicht der Mannschaft wird sich zwangsläufig etwas ändern, weil sich unter der Rubrik Zu- und Abgänge viel getan hat. So zählen zukünftig Alban Nuraj, Algert Hoti, Jonas Seiler und Tim Gehring nicht mehr zum Kader. Zudem haben sich Benedikt Griener , Manuel Kohout , Dominik Reminger und Philipp Goldau aus dem Fußballtagesgeschäft verabschiedet. „Die Schwächung ist schon groß“, wie Trainer Tausend zugeben muss. Neu im FCL-Team sind Lukas Lauft ( FC Gundelfingen U 23), Oguzhan Baki ( TG Lauingen ) und Manuel Kasakowski ( Dillingen ), die allesamt viel Qualität mit einbringen.

Glücks- und Sorgenkinder: Zum Thema in diese Rubrik ist vor allem der Abwehrverband der Lauinger geworden. Positiv ist die Rückkehr des 19-jährigen Andrej Cvjetkovic zu sehen, der aus Verletzungsgründen ein ganzes Jahr lang hatte passen müssen. Dafür laboriert Michael Przyklenk an Schmerzen im Sprunggelenk. Wann der Innenverteidiger wieder eingreifen kann, steht noch in den Sternen.

Mannschaftsgefüge des FC Lauingen passt

Plus & Minus: „Auf meine Jungs kann ich mich verlassen“, sagt Trainer Haris Tausend und stellt ein positives Mannschaftsgefüge fest. Und im Falle von Personalmangel ist der Coach sicher, dass er sich Hilfe bei den abgetretenen Kickern holen kann. Als zu knapp bezeichnet Tausend die Vorbereitungsphase. Weil der Klub vorab mit einer 14er-Liga gerechnet hatte, war der Start der Übungsabende auf den 4. Juli gelegt worden.

Test & Taktik: Bei den bisher absolvierten drei Testspielen hat sich gezeigt, dass die Mannschaft in Sachen Kondition noch etwas aufzuholen hat. Ein Trainingslager war zwar keines eingeplant, dennoch verbrachten die Lauinger Kicker jüngst ein Wochenende in Oberstdorf und beteiligten sich auf Einladung des dortigen FC an einem Miniturnier. Taktisch sieht Tausend keine Probleme, weil bei Bedarf gleich einige Systeme angewandt werden können.

Start & Ziel: „Wenn wir unser Potenzial abrufen, dann können wir jeden Gegner auch schlagen“, äußert sich Haris Tausend selbstbewusst. Gleichzeitig spricht er von einer ausgeglichenen Kreisliga West, die mit einigen Favoriten gespickt ist. Dazu zählen seiner Meinung nach die SpVgg Wiesenbach sowie die Bezirksliga-Absteiger Ziemetshausen und Bubes-heim. Auftakt für die Lauinger Kicker ist am 6. August mit dem Gastspiel in Altenmünster . Die Erwartungshaltung des Trainers für die Saison ist aber dennoch groß: „Wir wollen uns unter die ersten vier mischen.“

Prognose: Die Frage stellt sich zwangsläufig, ob die Donaustädter Rang fünf der Vorsaison toppen tatsächlich können. Der FC Lauingen hat markante Weggänge zu verzeichnen, aber auch Qualität dazugewonnen. Allerdings konnte die Zahl der Abgänge nicht voll kompensiert werden. Wenn der Kader vor Verletzungen verschont bleibt, ist eine Platzierung im Vorderfeld der Kreisliga West durchaus denkbar.

