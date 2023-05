Vier Titel sind für Dillinger Landkreis-Teams fix, drei noch drin

Untere Fußball-Ligen: Die SSV Glött, SSV Dillingen und der TSV Bissingen halten beim Saisonfinale am Pfingstwochenende die besten Karten.

Vier Titel haben in den regionalen Fußball-Ligen des Kreises Donau bereits ihren „Abnehmer“ gefunden: Die SSV Höchstädt (Kreisklasse Nord II), der SV Donaualtheim (A-Klasse West II), Türk Gücü Lauingen II (B-Klasse West II) und der FC Osterbuch (B-Klasse West IV) sind beim letzten Spieltag am Pfingsten nicht mehr von Rang eins zu verdrängen. Maximal drei weitere Meisterschaften können für die Landkreis-Teams noch hinzukommen.

Spannung in Aislingen, Bissingen und Jettingen

In der Kreisliga West reicht der SSV Glött bei Jettingen II ein Remis, will sie Verfolger Thannhausen auf Platz zwei halten. Die SSV Dillingen muss beim SV Aislingen dagegen schon gewinnen, um auf Nummer sicher zu gehen. Wie Glött (auf Thannhausen) hat Dillingen zwei Punkte Vorsprung (auf Neumünster-U.), aber im Gegensatz zu den Lilien den schlechteren direkten Vergleich mit dem Konkurrenten. In der A-Klasse West III führt der TSV Bissingen ebenfalls mit zwei Zähler vor Villenbach. Hier spräche der direkte Vergleich für den SVV.

Die Relegationsspiele beginnen am Freitag, 2. Juni. Jeden Tag bis 9. Juni wird dann gekickt. Hier eine Übersicht zum aktuellen Stand der Entscheidungsspiele:





Donnerstag, 8. Juni:

12. Kreisliga West (SG Reisensburg-L.) – 12. Kreisliga Nord (noch offen)

Der Sieger bleibt in der Kreisliga, der Verlierer steigt ab.

Samstag, 3. Juni:

Spiel 1: Zweiter Kreisklasse West I (SV Neuburg/Kammel) – Zweiter Kreisklasse Nord II (Schretzheim)

Spiel 2: Zweiter Kreisklasse Nord I (Ebermergen oder Flotzheim) – Zweiter Kreisklasse West II (Dillingen oder Neumünster-U.)

Freitag, 9. Juni:

Spiel 3: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2

Der Sieger von Spiel 3 steigt in die Kreisliga auf.

Montag, 5. Juni:

Der TSV Wittislingen verspielte am Mittwochabend mit der 1:2-Heimniederlage gegen Röfingen die große Chance, den Abstiegsrelegationsrang in der KK West II zu verlassen.

13. Kreisklasse Nord I (noch offen) – 13. Kreisklasse West II (Wittislingen oder Scheppach)

13. Kreisklasse West I (Behlingen-Ried) – 13. Kreisklasse Nord II (TSV Unterringingen)

Der jeweilige Sieger der beiden Spiele bleibt in der Kreisklasse.

Sonntag, 4. Juni:

Zweiter A-Klasse West I (noch offen) – Zweiter A-Klasse West III (Villenbach oder Bissingen)

Zweiter A-Klasse West II (FC Lauingen II) – Zweiter A-Klasse Nord (Megesheim oder SG Gundelsheim/FCWR)

Die Sieger der beiden Spiele steigen in die Kreisklasse auf.

Dienstag, 6. Juni:

13. A-Klasse West II (SV Aislingen II – 13. A-Klasse Nord (noch offen)

Der Sieger bleibt in der A-Klasse, der Verlierer steigt ab.

Freitag, 2. Juni:

Spiel 1: Zweiter B-Klasse Nord (FC Nordries) – Zweiter B-Klasse West II (SSV Peterswörth)

Mittwoch, 7. Juni:

Spiel 2: Sieger Spiel 1 – Zweiter B-Klasse West IV (SpVgg Bachtal III)

Spiel 3: Zweiter B-Klasse West I (SV Neuburg/Kammel II oder Langenhaslach II) – Zweiter B-Klasse West III (FC Marxheim/Gansheim oder Fatih Spor Asbach-Bäumenheim)

Die Sieger der Spiele 2 und 3 steigen in die A-Klasse auf.