Seit Sommer trainiert Christine Liebhart die Männermannschaft des SC Mörslingen

Die deutschen Weltmeister-Trainer Sepp Herberger, Helmut Schön, Franz Beckenbauer und Jogi Löw kennen die meisten Fußball-Anhänger im Lande. Sie holten die Titel mit den Männern 1954, 1974, 1990 und 2014. Zweimal triumphierte auch schon eine deutsche Nationalmannschaft bei einer WM der WM Frauen. Tina Theune (2003) und Silvia Neid (2007) stiegen mit ihren Teams einst auf den obersten FIFA-Thron. Von solchen Erfolgen kann Christine Liebhart freilich nur träumen. In ihrer Rolle als erste Trainerin bei einer Männermannschaft in der Region fühlt sich die 36-Jährige dennoch pudelwohl. Seit Juli gibt Liebhart beim A-Klassisten SC Mörslingen die Kommandos. Sie hat sich getraut, als Frau in eine Männerdomäne einzubrechen, in der sie nach dreieinhalb Monaten angekommen ist. Die Fans des Vereins haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass ihre Mannschaft von einer fußballkompetenten Dame gelenkt wird, bei der seit vielen Jahren der Sport an erster Stelle steht.

Selbst im Beruf - Christine Liebhart ist an der Realschule in Krumbach Lehrerin für Sport sowie für Wirtschaft und Recht - kann sie ihrer großen Leidenschaft nachgehen. Die alleinstehende Pädagogin, die in Lauingen aufgewachsen ist und derzeit in Günzburg wohnt, hat sich als Spielerin im Landkreis Dillingen vor allem zu Landesligazeiten beim SV Donaualtheim einen Namen gemacht. Als Trainerin hatte sie später unter anderem die Damenmannschaften des SV Grün-Weiß Baiershofen und bis zum vergangenen Sommer die des SC Mörslingen unter ihren Fittichen. Seit dreieinhalb Monaten ist sie nun Cheftrainerin bei den Männern des SCM. Als Abteilungsleiter Martin Eberle auf sie zugekommen ist und fragte, ob sie es sich vorstellen könnte, die erste Herrenmannschaft zu trainieren, musste Liebhart nicht lange überlegen: „Für mich war es wichtig, im Verein weiter etwas bewirken zu können“, reflektiert sie die damalige Zeit packte mit großem Tatendrang die neue Aufgabe an.

„Die Damen sind schon ein wenig empfindlicher“

Dass es im Umfeld auch einige Skeptiker gegeben hat und vielleicht noch gibt, die sich eine Frau auf der Trainerbank einer Männermannschaft partout nicht vorstellen können, belastet Christine Liebhart nicht. Im Gegenteil, sie weiß um ihr Fachwissen, das sie unter anderem auch bei ihrem Trainer-Lehrgang mit abschließender B-Lizenz-Prüfung von Fritzy Kromp vermittelt bekommen hat. Von der bekannten TV-Expertin und jetzigen Bundesliga-Trainerin der Frauen beim SV Werder Bremen hat Liebhart, wie sie lachend betont, einiges gelernt. Auf die Frage, ob Männer- oder Frauenteams schwieriger zu führen sind?, erkennt Liebhart einen kleinen Unterschied: „Die Damen sind schon ein wenig empfindlicher, bei den Herren muss ich manchmal bei einer Ansprache etwas lauter werden“, so die Mörslinger Trainerin

Blöde Sprüche von Männern ihr gegenüber als Frau auf dem Fußballplatz hat Christine Liebhart bisher nicht mitbekommen, was auch die beiden Spielführer der Mörslinger A-Klassenmannschaft, Philipp Knaus und David Pfeifer, bestätigen. „Sie wird von uns Spielern und auch im Umfeld voll akzeptiert“, betonen beide unisono. Nicht akzeptieren würden es Knaus, Pfeifer und Co, wenn die Trainerin nach einem Spiel in der Kabine auftauchen würde, wenn gerade geduscht wird. „Da haben wir natürlich unsere Regeln“, schmunzelt die Angesprochene, die sich bei jedem Spiel und bei jedem Training in einer eigenen Kabine umzieht. Mit der Mode hat es Christine Liebhart ohnehin nicht so. In Sportklamotten fühlt sie sich am wohlsten. In einem Kleid oder gar im Rock sieht man sie dagegen selten bis nie. Was sie aber fast immer trägt, ist eine Schirmmütze, wie Philipp Knaus und David Pfeifer grinsend auf ihr „Markenzeichen“ anspielen.

Gemeinsam mit den Spielführern Philipp Knaus (links) und David Pfeifer hofft Trainerin Christine Liebhart gegen Donaualtheim auf den zweiten Saisonsieg für den SC Mörslingen. Foto: Günther Herdin

Sportliche Zwischenbilanz ist noch ausbaufähig

So eine wird sie vermutlich auch im kommenden Gastspiel beim SV Donaualtheim aufsetzen. Da wird Christine Liebhart versuchen, mit ihrer Mannschaft den zweiten Saisonsieg in der A-Klasse West 4 einzufahren. Bei sechs Niederlagen und einem einzigen Dreier sieht die sportliche Zwischenbilanz für die 36-Jährige und ihrem Team eher dürftig aus. Mit der Trainingsbeteiligung ist Liebhart hingegen durchaus zufrieden, auch wenn zuletzt einige Saisonarbeiter in der Landwirtschaft durch die Maisernte verhindert waren. Im Gegensatz zu ihrer Kollegin, Sabrina Wittmann, welche als einzige Frau im deutschen Profifußball die Männer des Drittligisten FC Ingolstadt trainiert, muss die Übungsleiterin beim SC Mörslingen solche Dinge akzeptieren. Schließlich spiele man in der untersten Amateurliga. Was aber nichts daran ändert, dass Liebhart ihren Job weiter mit viel Leidenschaft ausüben wird. Wenngleich ein WM-Titel wie einst für Herberger, Schön, Beckenbauer, Löw, Theune und Neid nicht herausspringen dürfte.