Wertingen beißt sich vorne fest

Fußball-Bezirksliga Nord: Marcel Mayr macht zwei Treffer beim 3:0 des TSV Wertingen gegen Griesbeckerzell.

Das vierte Saisonspiel, der vierte Sieg – mehr geht nicht: Mit dem 3:0-Heimerfolg gegen den SC Griesbeckerzell hat sich der TSV Wertingen vorerst in der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Nord festgebissen.

Den besseren Start in die Partie hatten jedoch die Gäste. Bereits in der 3. Minute setzte Marius Kefer seinen Kopfball an den rechten Pfosten. Es dauerte etwas, bis die Zusamstädter so richtig im Spiel waren. Nach 20 Minuten nahm die Mannschaft von Trainer Daniel Schneider das Heft zunehmend in die Hand. Die erste gute TSV-Gelegenheit hatte Manuel Rueß nach einem langen Ball von Gebauer. In der 31. Minute fiel dann der Führungstreffer: Eine Flanke von Max Knöpfle nahm Marcel Mayr sehenswert direkt und schoss unter die Latte zum 1:0 ein. David Spizert hatte vor dem Wechsel noch die Chance zum 2:0, doch er scheiterte aus spitzem Winkel am Schlussmann des SCG.

Der zweite Durchgang begann etwas zerfahren. Viele Zweikämpfe und Fouls prägten die Partie. In der 58. Minute verpasste SCG-Torjäger Sebastian Kinzel den möglichen Ausgleich. Acht Minuten später gab es Strafstoß für die Gastgeber. Eine Flanke von Max Knöpfle ging an die Hand eines hineingrätschenden SCG-Verteidigers, folglich entschied der Referee auf Elfmeter. Kapitän Maximilian Beham nahm sich der Sache an und verwandelte – 2:0.

Wertingen reicht die 2:0-Führung nicht

Wertingen machte im Anschluss weiter Druck. Einen Fehlpass vom SCG-Torhüter auf Marcel Mayr konnte dieser nicht ausnutzen. Neun Minuten später war Mayr erfolgreicher und erzielte sein zweites Tor. Spizert setzte sich auf der rechten Seite des Strafraums gut durch und fand mit einem flachen Zuspiel am zweiten Pfosten Mayr. Dieser hatte keine Mühe – 3:0. Wertingen hatte in der Schlussphase durch Spizert und den eingewechselten Marco Langenmair weitere gute Chancen.

TSV Wertingen: Scherl; Hein, Heiß, Knöpfle, Beham, Prestel (86. Eising), Rueß (73. Müller), Gebauer (81. Fischer), Kotter, Mayr (86. Görkem), Spizert (89. Langenmair) Tore: 1:0 Marcel Mayr (31.), 2:0 Maximilian Beham (66./HE), 3:0 Marcal Mayr (79.) SR: Stefan Baur (SC Tapfheim) Zuschauer: 300