Für die junge Gundelfinger Mannschaft geht es um den Notausgang Relegation

Die Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger SpVgg Joshofen/Bergheim ist im Lager der Gundelfinger U23 klar, und auch nicht anders als in den vergangenen Wochen: Der Knoten soll platzen, es soll endlich der erste Sieg der Saison her. Florian Strehle, der Sportliche Leiter der U23, bleibt weiter optimistisch und kämpferisch, verschließt aber dabei nicht die Augen vor der Realität und den nackten Zahlen: Mit nur sechs erzielten Toren – bei 20 Gegentoren – steht die Reservemannschaft mit drei Punkten am Tabellenende. „Unsere Problematik ist seit Wochen die gleiche: Wir sind zu unerfahren. Unser junger Kader kann zwar spielerisch überzeugen, aber körperlich halten wir einfach nicht mit“, sagt Strehle.

Standardsituationen bleiben das Problem beim FCG II

Vor allem bei Standardsituationen der gegnerischen Mannschaften lasse sich seine Truppe zu oft den Schneid abkaufen von den erfahrenen Gegenspielern. „Da agieren wir teilweise katastrophal“, gibt Strehle unumwunden zu. Und der Sportliche Leiter sieht sich selbst da in der Verantwortung. „Ich bin nicht traurig über den bisherigen Saisonverlauf. Vielmehr bin ich enttäuscht von mir selbst, dass die Kaderzusammenstellung nicht passt.“ Ein, zwei ältere Spieler Ende 20, die jahrelange Erfahrung, auch höherklassig, mitbrächten, würden dem Team gut zu Gesicht stehen. „Wenn wir so jemanden im Mittelfeld hätten, der die Jungs führt und leitet, wäre uns geholfen“, sagt Strehle. Schließlich brächten die jungen Spieler ja durchaus Qualität mit, was sie bei sporadischen Einsätzen in der Bayernliga-Mannschaft auch unter Beweis stellten. „Da läuft‘s auch bei denen, das sieht man klar und deutlich“, sagt Strehle. Gegen Mitaufsteiger Joshofen/Bergheim müsse man unbedingt robuster auftreten und körperlich dagegenhalten. „Das müssen wir jetzt schnellstmöglich lernen, sonst gehen wir unter.“ Schon jetzt ist für Strehle klar, dass es „nur noch über den Notausgang Relegation“ zum Klassenerhalt reichen werde.

Die Verantwortlichen haben den Gegner beobachtet

Dem Trainerteam und der Mannschaft stärkt der Sportliche Leiter dagegen weiter den Rücken. „Eine Trainerdiskussion machen wir nicht auf. Und die Stimmung im Team ist klasse, die Trainingsbeteiligung top. Am Dienstag waren 18 Feldspieler im Training, für eine zweite Mannschaft eine super Quote“, lobt Strehle. Und er wünscht sich, dass gegen den Mitaufsteiger endlich die Belohnung für die harte Arbeit auf der Anzeigentafel zu sehen sein wird. Den Gegner haben die Verantwortlichen am vergangenen Wochenende in Wertingen beobachtet und dabei ihre Schlüsse gezogen: „Wir sind taktisch gut eingestellt und vorbereitet auf das Duell“, so Strehle.