Gundelfinger Handball-Schiedsrichter pfeifen in der kommenden Saison in der 3. Liga

Große Freude im Schiedsrichterwesen des TV Gundelfingen: Das Handball-Schiedsrichtergespann Rick Ehrenpfordt und Manuel Haas wurde offiziell in die 3. Liga des Deutschen Handballbundes (DHB) berufen. Damit belohnen die Verantwortlichen im DHB die konstant starken Leistungen und die kontinuierliche Entwicklung der beiden Unparteiischen in den vergangenen Jahren.

Seit Jahren sind Ehrenpfordt und Haas ein eingespieltes Team

Der Aufstieg in die 3. Liga markiert einen bedeutenden Schritt in der Laufbahn der beiden Schiedsrichter, die sich seit mehreren Jahren als eingespieltes Team auf und neben dem Feld bewährt haben. Sowohl in den Oberligen als auch in hochklassigen Jugendspielen überzeugten Ehrenpfordt und Haas regelmäßig durch klare Kommunikation, souveräne Spielleitung und ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl.

Manuel Haas: „Die Intensität und Erwartungen steigen.“

„Für uns ist der Aufstieg in die 3. Liga eine große Ehre und gleichzeitig ein Ansporn, uns weiter zu verbessern. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird“, so Rick Ehrenpfordt. Auch sein Partner Manuel Haas zeigt sich motiviert: „Wir wissen, dass in der 3. Liga das Tempo, die Intensität und die Erwartungen nochmals steigen. Aber genau darauf freuen wir uns – es ist die nächste Herausforderung, der wir uns gerne stellen.“

Mit dem Aufstieg beginnt für das Duo nun eine neue, spannende Etappe – mit Spielen auf bundesweiter Ebene, neuen Herausforderungen und der Chance, sich weiter für höhere Aufgaben im deutschen Handball zu empfehlen.