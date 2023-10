Bestle und Burgkard garantieren Wertingens Erfolg

Handball: Die Bezirksliga-Männer des TSV Wertingen siegen, die BOL-Frauen kassieren ihre fünfte Saisonniederlage.

Wertingens Bezirksliga-Handballer gewannen ihr Heimspiel gegen die DJK Augsburg-Hochzoll 28:25. Mit einer couragierten Leistung gelang der Reitenauer-Truppe die Revanche für die hohe Hinspielniederlage vor drei Wochen.

In einer erneut temporeichen Partie sorgte Wertingens bester Werfer, Fabian Munz, mit einem Doppelschlag in der 15. Minute erstmals für die Führung (9:7). Der Fünf-Tore-Vorsprung zur Pause (16:11) war vor allem auch der gut stehenden Abwehr um Michael Gump zu verdanken. Nach dem Wechsel waren die Zusamstädter mit der Umstellung von Hochzolls Coach überfordert. Immer wieder nahm dieser den eigenen Torwart aus dem Spiel und brachte mit sieben Feldspielern die Gastgeber völlig aus dem Konzept. Als die Hochzoller zum 21:21 ausglichen, drohte die Partie zu kippen. Selbst aus einer achtminütigen Überzahl nach vier Zeitstrafen gegen Hochzoll zogen die Wertinger keinen Vorteil für sich. Fünf Minuten vor Schluss lagen sie sogar mit 24:25 hinten. Letztlich sorgten der starke Siegeswille, eine Siebenmeter-Parade von Matthias Bestle und zwei sehenswerte Treffern von Youngster Christoph Burgkard für einen am Ende verdienten TSV-Erfolg.

Spielfilm: 6:6, 12:8, 16:11 – 16:17, 23:22, 28:25

TSV-Männer: Bestle, Bohatsch; Burgkard (2 Tore), Gump (2), Kleinle (2), Nagler (1), Munz (8), Reiner (3), Reitenauer (2), Sailer (1), Straub, Görner (1/1 Siebenmeter), Reissner (6/4)

Aus 8:6 für Wertingen wird ein 9:11-Rückstand

Die Wertinger Damen setzten ihre erfolglose BOL-Saison fort und verloren auch ihr fünftes Spiel, diesmal 16:19 gegen die TSG Augsburg. Dabei starteten sie zielsicher und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Gästen. Carina Schimmer glänzte in dieser Phase mit fünf ihrer insgesamt acht Treffer. Doch schnell merkte man, dass die Wertingerinnen dieses Tempo nicht halten können. Zehn Minuten vor der Pause lagen sie noch mit 8:6 vorne, ging jedoch mit einem 9:11-Rückstand in die Kabine. Auch nach der Halbzeit konnte Wertingen dem Augsburger Tempo-Handball nicht standhalten. Zu viele Fouls samt Zeitstrafen waren die Folge und sorgten letztendlich auch für Wertingens Heimniederlage. (MIGA)

Spielfilm: 4:3, 8:6, 9:11 – 12:15, 14:18, 16:19

TSV-Frauen: Wenninger, Liehr; Schimmer (5 Tore/3 Siebenmeter), Böhm, Heindel (3), R. Eisele, L. Eisele, Gerhards (1), Scherer (3), Dieminger (1), Deisenhofer, Wegner