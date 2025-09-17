Mit neuem Coach in die Saison

Von Miachael Garmaier

Wertingen Für die Handballer des TSV Wertingen beginnt am kommenden Wochenende die neue Saison. Mit der wiedergewählten Führungsriege um den 1. Abteilungsleiter Ralph Reinecke, seinem Stellvertreter Michael Garmaier, Kassiererin Annika Petersen und Schriftführerin Miriam Wenninger steigen in diesem Jahr so viele Teams wie lange nicht in den Spielbetrieb ein. Neben den drei Seniorenmannschaften (Damen, Herren I und Herren II) kämpfen weitere sechs Jugendteams um Punkte. Dazu kommen die männliche B-Jugend in einer Kooperation mit dem TSV Meitingen, die F-Jugend und die Bambinis, die außerhalb des Spielbetriebs die Kinder für den Handballsport begeistern.

Für die Wertinger Herrenmannschaft beginnt die neue Spielzeit mit einer Auswärtsaufgabe. Am Samstag um 19 Uhr trifft das Team in der Eduard-Ettensberger-Halle auf den SV Mering. Neu an der Seitenlinie steht dabei Imre Pardi, der zur neuen Saison als Trainer gewonnen werden konnte. In der Region ist Pardi selbst kein Unbekannter. Nach den Stationen bei den Donauwörther Damen und zuletzt den Meitinger Herren heuerte der ungarische Landsmann nun an der Zusam an. Der letztjähriger Wertinger Coach Reitenauer steht hingegen nun wieder auf dem Feld und kann die Geschicke dort selbst leiten. Die Vorbereitung verlief allerdings durchwachsen: Trainingsausfälle, wechselnde Besetzungen und holprige Testspiele prägten die vergangenen Wochen. Dennoch ist die Mannschaft optimistisch, pünktlich zum Saisonstart in den Wettkampfmodus zu schalten. „In der Vorbereitung haben wir nicht immer unser volles Potenzial abrufen können, jetzt gilt es, als Team zusammenzuwachsen und auf den Punkt da zu sein“, so Pardi. Mut macht der Blick auf die vergangene Saison: Gegen Mering konnten die Zusamstädter beide Spiele für sich entscheiden.

Nur einen Tag später, am Sonntag um 16 Uhr, starten auch die Wertinger Damen in ihre Saison – und das gleich mit einem Heimspiel. Nach dem furiosen Aufstieg in der Vorsaison meldet sich das Team mit unverändertem Kader und Trainerin Giel in der Bezirksoberliga zurück. Zum Auftakt empfängt man in der Gymnasium-Turnhalle den TSV Schwabmünchen II. Die Gäste beendeten die vergangene Spielzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz, lieferten sich jedoch in vielen Partien enge Duelle auf Augenhöhe. Für die Wertingerinnen also ein erster echter Gradmesser, um sich in der neuen Liga zu orientieren und das gesetzte Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Trotz urlaubsbedingter Einschränkungen zeigte sich Trainer Giel zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung: „Natürlich konnten wir nicht immer mit dem kompletten Kader trainieren, aber die Mädels haben super mitgezogen und wir sind bereit für die neue Herausforderung.“