Wittislinger Heimnimbus ist dahin

Gegen den Tabellenzweiten TSV Göggingen fanden die Gastgeber zunächst besser ins Spiel und gingen in Führung. Nachdem sich die Defensive nach etwa 15 Minuten stabilisierte, konnten einfache Gegenstoßtore erzielt werden. Folglich konnte bis zur Pause ein Vorsprung von 19:15 erspielt werden.

Nach Wiederanpfiff taten sich die Hausherren deutlich schwerer, zum Torerfolg zu kommen. Es dauerte nur sechs Minuten, bis der Vorsprung aufgebraucht war und die zahlreichen Zuschauer sich auf einen offenen Schlagabtausch einstellen konnten. Doch dieser dauerte nur bis zehn Minuten vor Schluss. Nur ein Tor in den letzten elf Minuten und sieben Treffer insgesamt in der zweiten Hälfte waren schlichtweg zu wenig, um die Siegesserie aufrecht zu erhalten. Letztlich stand ein in der Höhe zu deutliches 27:33 auf der Anzeigetafel.

Spielfilm: 7:6 13:11 19:15; 22:21 26:26 27:33

HSG Lauingen/Wittislingen, Herren I: Stropek, Kling; Ahrens, Egger (2 Tore), Meitinger (1 Tor), Sand (3/1 Tore ), Wendland (2 Tore), Märkl (1), Kinzler (10), M. Soderer, L. Soderer. (8 Tore), Ehrenpfordt, Kleinle, Wenger