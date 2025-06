Der Hausener Dominik Langer ist Rollstuhlbasketball-Weltmeister

Noch fühlt es sich unglaublich an, gesteht Dominik Langer: Er feierte am vergangenen Freitag mit der U23-Nationalmannschaft der Rollstuhlbasketballer den Gewinn der Goldmedaille in Brasilien. In einem dramatischen, hoch spannenden Finale gewannen sie gegen die Türkei mit 71:66. „Es war eine riesige Leistung von uns, wir haben ein überragendes Turnier gespielt“, fasst Langer den Verlauf treffend zusammen, denn auch die Zahlen belegen die Dominanz der deutschen Mannschaft: Acht Spiele, acht Siege, teilweise sehr große Punktunterschiede.

