Wie geht der Sport in Zukunft mit der Hitze um?

Eine wirklich „heiße Sache“ landete in diesen Tagen im E-Mail-Postfach vom BLSV-Kreisvorsitzenden Alfons Strasser. Als Absender eines umfangreichen Dokuments an den Bayerischen Landes-Sportverband gaben sich keine geringeren Institutionen aus als das Bundesgesundheitsministerium sowie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB). Schon die ersten Zeilen der prominenten Post lassen aufhorchen. „Die Folgen des Klimawandels bedrohen den Sport“, heißt es da. Gefolgt von dem Hinweis auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Sporttreibende zu den besonders betroffenen Risikogruppen für klimabedingte Gesundheitsrisiken zählt. Und: „Egal ob Sport im Freien, auf dem Sportplatz, im Park, auf dem Wasser oder der Sport in der Halle – jede Sportart, jeder Verband und jeder Verein wird künftig mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert sein.“ Angehängt wird ein sogenannter Musterhitzeschutzplan, gespickt mit nützlichen Checklisten, aber auch manchen Alltagsbinsen wie Schattensuche oder Trinkmengen. Zusammengefasst: Ein „Appell an den gesunden Menschenverstand“, so die Urheber der Zeilen. Aber auch: „Wer helfen will, muss weiter denken“, lautet deren Aufforderung.

Sportvereine müssen sich Gedanken zum Umgang mit Hitze machen

Das weiß der höchst erfahrene Sportfunktionär Strasser aus Dillingen nur zu gut. „Das, was da steht und aufgelistet wird, soll für uns Richtschnur und keine Vorschrift darstellen, die wir dennoch sehr ernst nehmen müssen“, betont der seit drei Jahrzehnten den Sport in der Region bestimmende BLSV-Mann. Die überraschende Post aus Berlin und Frankfurt am Main leitete er sofort an die knapp hundert Vereine im Landkreis weiter. Und: „Das Ganze steht und fällt mit unseren Vorsitzenden und Übungsleitern, die sich Gedanken darüber machen sollten“, ist sich Alfons Strasser sicher und warnt: „Sonst könnte es eines Tages passieren, dass keiner mehr ins Training kommen will.“

Damit so etwas gar nicht erst vorkommt, wurde das Konzept – begleitet von sportwissenschaftlicher Expertise und Medizinern – zum Schutz aller Zielgruppen im Breitensport vor hitzebedingten Gesundheitsrisiken entwickelt. Keineswegs nur im Sinne der Sporttreibenden, sondern auch der Mitarbeitenden und freiwilligen Engagierten, etwa Trainer, Kampfrichterinnen, Funktionäre und Servicekräfte. In den Schutz ausdrücklich mit einbezogen: Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu Letzteren schlagen die Autoren neben ausreichender Verschattung auch die Versorgung mit Trinkwasserzugängen vor, nachdem sie bereits bei den Schiedsrichtern für ausreichende Schattenpausen in kühleren Räumen und deren Rotation plädiert hatten. Das 14 Seiten umfassende Konzept empfiehlt außerdem, „Spiele und Wettkämpfe bei zu starker Hitze abzubrechen, kühles Wasser bereitzustellen sowie kostenlose Sonnencreme und Sonnenbrillen für Kinder anzubieten.“

Gerade was den Nachwuchs angeht, tauchen bei der praktischen Umsetzung solcher Hinweise etliche Fragen auf. „Wir können ein notwendiges Training nicht so einfach auf den späten Abend verlegen, gerade wenn dabei Eltern mit kleinen Buben und Mädchen betroffen sind“, gibt Konzept-Befürworter Alfons Strasser zu bedenken. Auch erinnert er an die Überflutung ganzer Stadien, wie etwa beim FC Gundelfingen im vorigen Jahr.

Landratsamt steht zur Beratung bereit

Michael Keller, sportlicher Leiter und Chef der Fußballabteilung beim TSV Wittislingen, kann sich den Abbruch einer Partie kaum vorstellen: „Wir waren auch schon mal bei weit über 30 Grad Hitze unterwegs und sind nicht an unsere Grenzen gekommen.“ Man stelle sich bei dem knapp tausend Mitglieder starken Verein auf „hitzige Zeiten“ ein. Für Dr. Uta-Maria Kastner, Fachbereichsleiterin Gesundheit beim Landratsamt Dillingen, kam der „Musterhitzeschutzplan“ von BMG und DOSB zur rechten Zeit. „Man sollte nicht einfach warten, bis es so richtig unerträglich heiß und kaum mehr auszuhalten ist, sondern schon vor den Sommermonaten Vorbereitungen treffen.“ Alle am Sport Beteiligten sollten die Ausarbeitung ernst nehmen. Die Leiterin beim Gesundheitsamt kündigte an, bald mit den Verantwortlichen in Kontakt treten wollen. Bis dahin: „Wir stehen zur Beratung bereit.“

Ganz ohne Coaching läuft seit langem Christine Sextl aus Höchstädt durchs bewegte Leben, die sich aufgrund ihrer Teilnahme an extrem langen wie weiten Wettkämpfen durchaus als Kilometer-Millionärin sehen lassen kann. Dabei galt der 24-Stunden-Lauf als besondere Spezialität der lebenslustigen 72-Jährigen mit beachtlichem Leistungsspektrum ab Halbmarathon aufwärts. „Ich brauchte keinen Trainer, der mir sagt, dass ich bei starker Hitze viel trinken und auf meinen Körper hören soll“, unterstreicht die Frau, die gerade nach Abnehmern ihrer riesigen Pokale-Sammlung Ausschau hält. Gerade Anfängern rät die erfahrene, physisch wie psychisch gestählte Sportsfrau, in diesen Zeiten früh oder spät auf Strecke zu gehen.

Bei Hitze auf anstrengende Sportarten verzichten

Als Sportabzeichen-Referentin beim Bayerischen Landes-Sportverband legt sie großen Wert darauf, gerade in den hitzigen Phasen des Jahres den Sportbetrieb „ganz vorsichtig“ zu gestalten. „Lieber Seilhüpfen im Schatten oder Kugelstoßen, aber keine Läufe zurücklegen“, warnt die gebürtige Hessin, die schon drei Dutzend mal die begehrte Auszeichnung errungen hat. „Höchstens Weitsprung, bloß keinen 3000-Meter-Lauf“, gibt auch BLSV-Kreischef und Sportabzeichen-Fachmann Alfons Strasser zu verstehen. Dagegen scheint Bullenhitze den Triathleten-Abteilungsleiter Erich Gruber erst so richtig anzuspornen. Der Mann vom TV Lauingen urteilt nach 45 Jahren aktiver Teilnahme: „Ich liebe Hitze und finde, im Kühlen zu trainieren, ist einfach nur traurig.“