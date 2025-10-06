Der SV Wortelstetten feiert den ersten Sieg in der Kreisklasse Nord 2

In einer engen Partie hat sich der SV Wortelstetten in Lutzingen durchsetzen können und den ersten Saisonsieg gefeiert. Für den FC Weisingen in der Kreisklasse West II setzte es eine deutliche Niederlage gegen Aufstiegsaspirant Kicklingen.

Kreisklasse West II

SG Reisensburg - SV Holzheim 2:1 (1:1). Als nach Spielende der Eckballschütze selbst bestätigte, dass der Ball mehr wie deutlich hinter der Toraus-Linie war, bevor Reisensburg zum 2:1-Endstand per Kopf traf, konnte man sicherlich von einer unglücklichen Holzheimer Niederlage im Günzburger Stadtteil sprechen. Die Aschbergler versäumten es selbst, in Führung zu gehen, als ein Ball von Vincent Pennacchia vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld sprang. In Folge waren es die Gastgeber, die nach einem Handelfmeter durch ihren Spielmacher Tobias Vogler nach abgeleisteter Rot-Sperre in Führung gingen (30.). Auf sehr tiefem Platz wurde es in Folge ein zunehmendes Kampfspiel, in dem die Weber-Truppe noch vor der Halbzeit zurück schlug, als Timo Allmis abgefälscht flach zum Ausgleich traf (40.). Holzheim stellte mit schnellem Gegenpressing die Heimelf in Folge immer wieder vor Probleme, hätte selbst für den zweiten Treffer sorgen können, hatte aber auch Glück, dass ihr Schlussmann Niklas Rößle einen Abschluss glänzend parierte und musste sich dennoch bitter geschlagen geben.

SV Villenbach – TSV Burgau 2:1 (2:0). Knapp, aber verdient besiegte der SVV den Kreisliga-Absteiger aus Burgau. Nachdem die Heimischen in der Anfangsphase einige Chancen liegen ließen, war es in der 26. Minute Benedikt Lutz, der mit einem präzisen 16-Meter-Flachschuss die Führung für das Rauner/Forster-Team erzielte. Mit dem Vorsprung im Rücken starteten die Heimischen mehrere vielversprechende Angriffe. Einer davon führte dann auch in der 44. Minute zum Erfolg, als Markus Kugelmann eine perfekte Kombination über mehrere Stationen zum 2:0 vollendete. Nach der Pause blieben die Blau-Weißen am Drücker, vermochten es aber trotz Möglichkeiten nicht, mit dem dritten Treffer die endgültige Entscheidung herbeizuführen. So wurde es nochmal spannend, nachdem den Gästen in der 73. Minute der Anschlusstreffer durch Albanit Gashi gelang. (ohn)

FC Weisingen plagt großes Verletzungspech

FC Weisingen – SV Kicklingen 0:6 (0:4). Den Weisingern klebt derzeit das Pech an den Fußballstiefeln – neben zahlreichen Verletzungen der Feldspieler erwischte es Mitte der zweiten Hälfte mit Manuel Kleber den zweiten Torhüter in Folge, der verletzungsbedingt ausscheiden und durch einen Feldspieler ersetzt werden musste. Da stand es aber bereits schon 0:5 im Landkreisderby. Patrick Jung hatte seine Farben mit einem Doppelschlag (8. und 12.) früh in Führung gebracht, den Philipp Baumann ebenfalls mit einem Doppelschlag innerhalb von 100 Sekunden kurz vor der Pause zum 0:4-Halbzeitstand ausbaute. Kicklingen war klar feldüberlegen und ließ kaum eine Möglichkeit der Heimelf zu. Zehn Minuten nach dem Wechsel erzielten Julian Eberhardt aus dem Gewühl heraus das 0:5. Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte Sebastian Jung, der eine Viertelstunde vor dem Ende das halbe Dutzend vollmachte. (DUT)

SV Aislingen – GW Baiershofen 3:1 (1:1). Diesen Spieltag konnten die Kapellenbergler erst spät für sich entscheiden. Der erste Durchgang plätscherte so vor sich hin. Nennenswerte Großchancen waren Mangelware. Nach 34 Spielminuten erzielte der gegnerische Kapitän Florian Weidner im ersten Versuch die Führung für seine Farben. Nur eine Zeigerumdrehung später nutzte Aislingens Spielführer Tobias Brenner einen Strafstoß zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel startete Baiershofen mit zwei guten Chancen in die Partie, die Schützen verfehlten das Gehäuse allerdings. In der 76. Spielminute setzte sich Aislingens André Lößner auf der linken Seite durch, spielte im richtigen Augenblick auf Tom Wagner ab, der den gegnerischen Verteidiger tunnelte – 2:1. Kurz darauf verpasste Florian Uhl seine Gelegenheit. Niklas Emminger war schließlich wieder erfolgreich. Er markierte den 3:1–Endstand (84.). (EST)

Später Sieg für die Fußballer der SpVgg Bachtal

TSV Wasserburg – SpVgg Bachtal 2:3 (1:1). In einem guten Fußballspiel konnte sich die SpVgg Bachtal verdient mit 3:2 in Wasserburg durchsetzen. Wie bereits in der Vorwoche brachte Flügelstürmer Achim Heck die Gäste in der 10. Spielminute in Führung. Die Hausherren konnten in Person von Jetmir Sopjani nach 28 Minuten ausgleichen. Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein rassiges Spiel. Doch erst die Einwechslungen auf Bachtaler Seite brachten die Torerfolge: Zunächst erzielte Joker Timo Berroth das 2:1 für seine Farben. Dem ebenfalls eingewechselten Spielertrainer Patrick Mair gelang in der Nachspielzeit per Traumtor das 3:1 für die SpVgg (90.+2). Laurin Mayer traf nur noch zum Anschluss (90.+3). Durch den dritten Sieg in Folge konnte die SpVgg Bachtal die Gastgeber in der Tabelle überholen und auf Rang fünf klettern. (CHRIS)

Kreisklasse Nord II

SG Lutzingen/Unterliezheim – SV Wortelstetten 2:3 (1:2). Das Aufbauspiel der SG Lutzingen-Unterliezheim war in der ersten Spielhälfte von Fehlern behaftet und führte zum frühen Führungstreffer der Gäste. Jonas Schindler traf in der sechsten Minute zum 1:0. Nicht unverdient erhöhte Silas Balletshofer in der 45. Minute zum 2:0. Hoffnung, das Spiel noch drehen zu können, kam bei der SG mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 mit dem Halbzeitpfiff auf. Manuel Brückner traf per Kopf. In der zweiten Spielhälfte steigerte sich die SG zwar sukzessive, musste allerdings einen weiteren Gegentreffer in Kauf nehmen. Tobias Fech traf nach Ecke freistehend per Kopf (51.). Die SG gab nicht auf und kämpfte sich mit dem 3:2 durch Alexander Fritz in der 60. Minute ins Spiel zurück. Die SG warf nun alles in die Waagschale, doch blieb der ersehnte Ausgleichstreffer aus. (pehu)

SSV Höchstädt – Fatih Spor Bäumenheim 0:2 (0:1). Die SSV startete gut in die Partie, kam aber trotz vielversprechender Aktionen in der Anfangsviertelstunde nicht zum Abschluss. Danach übernahmen die spielstarken Gäste das Kommando, ohne dabei jedoch torgefährlich zu werden. Überraschend dann das 0:1 in der 33. Minute durch Özdogan, der nach Pass von Dogan allein vor Torwart Kommer auftauchte und vollstreckte. Vorausgegangen war ein einfacher Ballverlust im Aufbauspiel. In Hälfte zwei traf zunächst Junginger für die Gastgeber per Freistoß den Außenpfosten (56.), ehe sich in der 65. Minute Zecevic in einer Aktion erst Gelb und dann Gelb-Rot einhandelte. Danach ging ein Ruck durch das Rothosen-Team und sie kamen in der Schlussphase zu guten Torchancen. Dabei scheiterten erst Guber (85.), dann Azouz und im Nachgang wiederum Guber (90.), aus kurzer Distanz am starken Gästekeeper. In der Nachspielzeit erzielte dann der kurz zuvor eingewechselte Nevruz den Endstand, als er einen vom Torwart zu kurz abgewehrten Freistoß im Nachschuss versenkte. (JM)