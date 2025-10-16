Mörslinger Teams mit Licht und Schatten

Mit 3:5 verloren die Bayernliga-Kegler der SKK Mörslingen I knapp gegen die DJK Eichstätt und mussten die erste Heimniederlage in der Saison hinnehmen. Trotz geschlossener Mannschaftsleistung fehlten am Ende 20 Holz zum Sieg. Bester SKKler war Fabian Frank mit 597 Holz. Der SKK Mörslingen G1 holte gegen die SpG Stepperg/Schönesberg II einen wichtigen Sieg. Uwe Färber erzielte mit 573 die Tagesbestleistung. Die G2 Mannschaft wartet in der Kreisklasse A Nord 1 weiterhin auf Punkte.

SKK Mörslingen I – DJK Eichstätt I 3:5 (3463:3482). Schon die Startpaarung war für die zahlreichen Zuschauer Spannung pur. Mike Kell musste trotz eines guten Gesamtergebnisses seinen Punkt Markus Gloßner (620) überlassen. Mit 3:1 Sätzen ging das andere Duell zu Gunsten des SKKlers Matthias Nippert aus. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur einem Kegel betraten Bernd Steinbinder und Michael Baur die Bahnen. Durch einen starken letzten Durchgang entschied Steinbinder das Spiel gegen seinen Kontrahenten für sich. In der ersten Serie hatte Baur leichte Anlaufschwierigkeiten, trotz einer guten Aufholjagd reichte es am Ende leider nicht zu einem weiteren Punktgewinn. Es blieb nervenaufreibend, denn es leuchteten elf Holz Rückstand für den SKK auf der Anzeigetafel auf. Fabian Frank schrammte knapp an der 600er Marke vorbei, konnte gegen das Duo Heigl/A.Niefnecker jedoch gewinnen. Andreas Engelmayer bekam es mit dem ehemaligen Bundesliga Spieler Michael Niefnecker zu tun. Engelmayer hielt gut dagegen, aber mit zwei hervorragenden letzten Serien konnte der Eichstätter das Blatt wenden. Niefnecker spielte schlussendlich mit 630 den Tagesbestwert. Am Ende gab es eine knappe Heimniederlage für den SKK. - Ergebnisse: Kell – Gloßner 0:1 (0:4/585:620), Nippert – Spiegel 1:0 (3:1/553:517), Steinbinder – Kögler 1:0 (3:1/587:578), Baur – Niebler 0:1 (1,5:2,5/562:583), F. Frank – Heigl/A. Niefnecker 1:0 (3:1/597:554), Engelmayer – M. Niefnecker 0:1 (0,5:3,5/579:630).

17 Holz Rückstand aufgeholt

SKK Mörslingen G1 – SpG Stepperg/Schönesberg II 5:3 (3196:2871). Zum Start musste Philipp Weber gegen den Besten der Gäste seinen Punkt klar abgeben. Thomas Weber (569) hingegen gewann mit 4:0 Satzpunkten sein Duell. Der SKK geriet leicht mit 17 Holz ins Hintertreffen. Die Mittelpaarung brachte die Wendung. Fabian Veh verlor zwar sein Match, doch Uwe Färber konnte mit Tagesbestleistung einen weiteren Punkt klarmachen. Mit einem komfortablen Vorsprung von 155 Kegel schickte man die Schlusspaarung auf die Bahn. Peter Laßmann hatte in einer knapp umkämpften Partie das Nachsehen. Sein Partner Wolfgang Lang holte den dritten Mannschaftspunkt. Am Ende stand ein sehr deutlicher Sieg für die „Zweite“ zu Buche was die ersten Tabellenpunkte bedeutete. - Ergebnisse: Ph. Weber – Lojak 0:1 (0:4/470:561), Th. Weber – Maier1:0 (4:0/569:495), Veh – Dietenhauser 0:1 (1:4/511:546), U. Färber – J. Färber 1:0 (4:0/573:366), Laßmann – Eibl 0:1 (1:3/512:525), Lang – Engelhard 1:0 (4:0/561:378).

SH Ichenhausen-GZ G2 – SKK Mörslingen G2 5:1 (1725:1629). Nur Kapitän Josef Frank konnte den Ehrenpunkt ergattern. Die restlichen Duelle gingen an die Gastgeber. - Ergebnisse: Leder – J. Frank 0:1 (2:2/418:462), Bader – M. Frank 1:0 (3:1/383:381), Kreuzer – Erdmann 1:0 (3:1/465:396), Sommer – Kotter 1:0 (4:0/459:390).

Zwei Nachholspiele am Samstag

Am kommenden Samstag stehen zwei Nachholspiele für den SKK Mörslingen an. In der Bezirksliga Nord ist die „Zweite“ um 15 Uhr bei der DJK Eichstätt II zu Gast. Beide Teams konnten bis jetzt erst zwei Tabellenpunkte einfahren. Das Duell in der Kreisklasse A Nord 1 zwischen dem SKK Mörslingen G2 und der SpG Bausch-Holzheim G2 findet um 11 Uhr in der Schlössle-Kegelarena statt.