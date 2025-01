Die Gewinner der Leserpreise sind ausgelost

Das Geheimnis der „Sportler des Jahres 2024“ im Landkreis Dillingen wird erst in einer Woche gelüftet. Ausgelost sind jedoch bereits die Gewinner und Gewinnerinnen der Leserpreise, die für die Teilnahme an der Abstimmung ausgelobt waren. Welchen Preis sie gewonnen haben, erfahren sie als Gäste von Landrat Markus Müller allerdings auch erst bei der Proklamationsfeier am Mittwoch, 8. Januar (18 bis 21.15 Uhr), im Dillinger Stadtsaal. Auf einen der 25 Hauptpreise können sich folgende Personen freuen:

25 Hauptpreise

Benjamin Britze, Höchstädt

Bernd Föll, Lauingen

Franziska Fürbaß, Kicklingen

Uschi Gäßler, Altenbaindt

Annemarie Gayer; Mödingen

Josef Geiger, Altenmünster

Daniela Grimminger, Zusamaltheim

Carina Hergöth, Aislingen

Fritz Jakobi, Medlingen

Thomas Käßmair, Zusamzell

Michelle Kaltenegger, Steinheim

Michael Kehl, Buttenwiesen

Sonja Mörgenthaler, Dillingen

Martin Mair, Wertingen

Martina Müller, Rieblingen

Karin Munz, Burghagel

Franz Prießnitz, Finningen

Albert Rehm, Syrgenstein

Peter Rieblinger; Blindheim

Iren Sappler, Gundelfingen

Rosa Schilling, Bachhagel

Andrea Uhl, Schwenningen

Gerda Weldishofer, Binswangen

Magdalena Wirth, Bissingen-Fronhofen

Richard Sing, Dattenhausen

Weitere 50 Trostpreise liegen ab sofort für zwei Wochen zur Abholung in der DZ-Redaktion (Dillingen, Große Allee 47, werktags von 9 bis 12 und 15 bis 16.30 Uhr; Telefon 09071-794910) bereit. Die Gewinner:

50 Trostpreise

10 Landtagsfahrten (für 2 Personen): Peter Bantel, Wortelstetten; Sascha Fischer, Aislingen; Georg Graber, Osterbuch; Helmut Hofweber, Dillingen; Martin Kling, Unterliezheim; Willi Königsdorfer, Hirschbach; Helga Kreisel, Dillingen; Petra Lerch, Unterthürheim; Anita Rößle, Glött; Herbert Wagner, Lauingen

10 Hallenbad Gundelfingen (Zehner-Karte): Renate Altmann, Wittislingen; Petra Berchtold, Gundelfingen; Gustav Burkhard, Syrgenstein; Jutta Förg, Lauingen; Monika Hartmann, Medlingen; Patrick Kerle, Dillingen; Elena Mack, Haunsheim; Maria Meck, Bächingen; Otmar Penkert, Oberbechingen; Barbara Seifried, Gundelfingen

10 Hallenbad Lauingen (Zehn-Punkte-Karte): Sabine Eichmann, Dillingen; Christine Hauf, Lauingen; Josua Kreuzer, Dillingen; Andreas Krist, Glött; Christine Rehm, Gundelfingen; Jörg Richter, Lauingen; Sarah Schilling, Wittislingen; Petra Schmid, Bachhagel; Anton Steidle, Zöschlingsweiler; Lucas Tesar, Weisingen

5 Hallenbad Höchstädt (Zehner-Karte): Helga Hirner, Mörslingen; Leonhard Kotter, Wertingen; Marco Mayer, Gremheim; Georg Scherl, Höchstädt; Helmut Wirth, Buttenwiesen

10 AZ-Gartenkalender: Brigitte Frank, Deisenhofen; Andreas Herreiner, Finningen; Denise Mayer, Holzheim; Albert Müller, Riedsend; Sarah Olbrich, Höchstädt; Ingeborg Rieder, Lutzingen; Richard Senning, Höchstädt; Nicole Wegner, Wertingen; Petra Wengert, Wittislingen; Hildebard Wirth, Roggden

5 Gesellschaftsspiele: Clemens Demharter, Holzheim; Karl Hillenmeyer, Wertingen; Andreas Hörmann, Lauingen; Hermann Hopfenzitz jun., Deisenhofen; Lioba Pöschel, Wittislingen