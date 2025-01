Die Sport-Höhepunkte 2025 in der Region Dillingen

Die Sportfans in der Region dürfen sich auch 2025 wieder auf zahlreiche spannende Entscheidungen und Veranstaltungen freuen. Von zwei Fußball-Landeslisten, die im Auf- bzw. Abstiegskampf stehen, über die Spitzenturner des TSV Buttenwiesen und Zweitliga-Keglerinnen aus Schretzheim bis hin zu Top-Events wie dem Lauinger VR-Triathlon reicht das breit gefächerte Spektrum. Hier ein Überblick dessen, was zu erwarten ist:

Badminton in Dillingen

Als ein Aushängeschild des Landkreis-Sports schlagen die Badminton-Cracks des TV Dillingen seit Jahren in der Regionalliga Südost auf – gegen Vereine aus Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Stand Jahreswechsel haben sie in dieser Saison weder mit dem Auf- noch Abstieg etwas zu tun. Ihre letzten Heimspiele tragen die Dillinger am Wochenende 1./2. März aus. Gegner sind dann Eggenstein-Leopoldshafen und Schorndorf II. Die Spielzeit endet für sie Mitte April in München gegen den SV Lohhof sowie TSV Neuhausen-Nymphenburg II.

Fußball

Für die beiden höchstklassigen Fußball-Vereine des Landkreises Dillingen endet die Runde 24/25 in der Landesliga Südwest mit dem 34. Spieltag am Samstag, 17. Mai. Dann könnte geklärt sein (Relegation vorbehalten), ob der FC Gundelfingen den Bayernliga-Wiederaufstieg schafft oder für den abstiegsgefährdeten TSV Wertingen seine erste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte vorerst auch die letzte war.

Golf

Für den guten Zweck wird seit bald zwei Jahrzehnten immer an Christi Himmelfahrt (Vatertag) beim GC Dillingen abgeschlagen. Der Lesergolftag samt Neun-Loch-Turnier der Donau-Zeitung/Wertinger Zeitung ist 2025 demnach für den Donnerstag, 29. Mai, terminiert. Der Erlös kommt dem AZ-Leserhilfswerk Kartei der Not zugute.

Hallenfußball

Die Endrunde der Futsal-Kreismeisterschaft Donau wird bereits diesen Montag, 6. Januar (Hl. Drei Könige), in der Höchstädter Nordschwabenhalle ausgetragen.

Handball

Ob Aufsteiger TV Gundelfingen auch in der kommenden Saison wieder auf Oberliga-Tore werfen darf, ist spätestens am 12. April entschieden, wenn die Handballer ihr letztes Saisonauswärtsspiel beim SC Unterpfaffenhofen-Germering bestreiten. Gast in der finalen Heimpartie ist eine Woche zuvor, am Samstag, 5. April, die HT München II (Spielgemeinschaft Hachinger Tal).

Leichtathletik

Zum Jahresstart lädt der TVL zum 26. Lauinger VR-Dreikönigslauf ein. Der Startschuss dafür fällt am Montag, 6. Januar, um 11 Uhr im Auwaldstadion. Der Gundelfinger Nordschwabenlauf ist eine der traditionsreichsten Veranstaltungen seiner Art und findet dieses Jahr am Samstag, 17. Mai, statt – insgesamt dann schon zum 57. Mal.

Schießsport in Haunsheim

Der Donau-Brenz-Egau Sportschützengau lädt seine Vereine von Freitag, 2. Mai, bis Sonntag, 11. Mai zum 70. Gauschießen nach Haunsheim ein. Die neuen Könige und Preisgewinner werden dann am Sonntag, 25. Mai, proklamiert bzw. verkündet.

Sportkegeln

In der vergangenen Saison wurden die Keglerinnen des BC Schretzheim Vizemeister – jetzt schieben sie wieder in der Spitzengruppe der 2. Frauen-Bundesliga Süd die Kugeln. Zum letzten Heimspiel gehen sie am 6. April gegen Weidenstetten auf die Bahnen der Kleeblattstuben, ehe eine Woche die finale Saisonpartie in Schwabsberg ansteht.

Tischtennis

Erneut sehr schwer tut sich das beste Tischtennis-Team des Landkreises diese Spielzeit in der Verbandsliga Südwest. Ob es für den TV Dillingen noch zum Klassenerhalt gereicht hat, steht spätestens nach dem abschließenden Saisonspiel am 12. April 2025 daheim gegen die Gäste von TTSC Warmisried fest.

Triathlon

Der VR-Triathlon des TV Lauingen stellte jedes Jahr eine der größten Qutdoor-Sportveranstaltungen in der Region dar. Termin 2025 für die 19. Austragung ist das Wochenende 14./15. Juni.

Turnen

Die Turn-Riege des TSV Buttenwiesen tritt als amtierender Vizemeister wieder in der 2. Bundesliga Süd an. Genaue Termine und Paarungen der Wettkampftage stehen noch nicht fest, der Rahmenterminkalender 2025 sieht aber den Samstag, 27. September, für den Auftakt vor. Mit dem siebten Wettkampf endet die Saison am Samstag, 22. November. Buttenwiesen wird auch das Gaukinderturnfest 2025 des Turngaues Oberdonau am Wochenende 17./18. Mai in der Riedblickhalle ausrichten.