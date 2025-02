Fußball: Die Spielklassen in der Region Dillingen neu einteilen?

Blickt Kreisspielleiter Jürgen Friedrich aus Bäumenheim in die nahe und mittlere Zukunft, dann wird es dem 66-Jährigen in Sachen Amateurfußball ein wenig mulmig: Angesichts der Tatsache, dass es im Fußball-Kreis Donau derzeit wenige A- und B-Juniorenmannschaften gibt und diese in der Mehrzahl auch noch als Spielgemeinschaften unterwegs seien, würden die Auswirkungen auf den Spielbetrieb bei den Senioren sehr bald spürbar werden. Weitere Spielgemeinschaften im Herrenbereich oder gar der Rückzug einzelner Vereine aus der Punktrunde sind dann nicht ausgeschlossen. Um solche Szenarien zu vermeiden, denkt der oberste Boss im Kreis Donau mit seinen Spielleiterkollegen über eine mögliche Ligenreform nach. Bei einer Online-Tagung am 26. Februar soll mit den Vereinen diskutiert werden. Einen Fragebogen, wie ein möglicher Spielbetrieb in Zukunft aussehen könnte, haben die Klubs erhalten. Friedrich ist gespannt auf die Vorschläge.

Vorspiel in Unterglauheim erwünscht

Ins Visier geraten bei einer möglichen Reform vor allem die zweiten Mannschaften der Vereine, sprich die Reserveteams. Viele davon sind im Kreis Donau in der untersten Liga in den insgesamt vier B-Klassen eingeteilt und bei Klubs, die dort mit ihrer ersten Mannschaft vertreten sind, mehr geduldet als gewünscht. „Wenn wir gegen zweite Mannschaften spielen, kommen kaum Zuschauer vom Gegner mit“, weiß Sportleiter Tobias Oberholzner vom BSC Unterglauheim zu berichten. Sein Team spielt in der B-Klasse West 4 und ist neben dem TKSV Donauwörth und dem SV Roggden das einzige, das hier mit der ersten Mannschaft auf Punkte- und Torejagd geht. Damit die Attraktivität bei Spielen für Vereine wie den BSC Unterglauheim gesteigert werden kann, regt Oberholzner an, dass die Reservemannschaften von der Kreisliga abwärts künftig die Vorspiele ihrer ersten Mannschaften bestreiten, so wie es früher der Fall gewesen sei. Als junger Spieler habe er solche Zeiten miterlebt. „Ich habe mit 17 in der Reserve gespielt und mich anschließend bei der ‘Ersten’ als Auswechselspieler auf die Bank gesetzt“, schwärmt der heute 37-Jährige von gemeinsamen Duellen des BSCU bei Heim- und Auswärtsspielen gegen den gleichen Verein.

Auch Kreisspielleiter Jürgen Friedrich erinnert sich gerne an diese Zeiten. Eine Rolle rückwärts bei einer möglichen Reform hätte zu Folge, dass die B-Klassen aufgelöst werden und die wenigen ersten Mannschaften aus dem Fußball-Unterhaus den A-Klassen zugeordnet werden müssten. Ferner könnte sich Friedrich vorstellen, künftig die untersten Ligen (Kreisklassen und A-Klassen) nur mit je zwölf Mannschaften zu bestücken, damit die Termine für Vereine mit Personalnot weniger werden.

Eine Alternative für Klubs, die mit ihrer ersten Mannschaft in der B-Klasse kicken, um nicht mehr gegen Reserveteams spielen zu müssen, wäre eine eigene B-Klasse im Kreis Donau. Derzeit gibt es davon in den B-Klassen West I, West II, West IV und Nord insgesamt elf. Aufgrund der großen Entfernungen, wie zum Beispiel von Kaisheim nach Ichenhausen, halten die Vereine weniger davon.

Zurückhaltung beim SV Roggden

Trainer Christoph Kirmse vom SV Roggden hält sich bei Aussagen über eine mögliche Reform und eigenen Reserverunden von der Kreisliga abwärts zurück. Das sei in erster Linie Angelegenheit der Funktionäre im Verein, andererseits habe der SV Roggden gar keine zweite Mannschaft mehr und könne dem gelassen entgegenblicken. Dass gemeinsame Spiele mit der „Ersten“ und der „Zweiten“ jedoch eine „tolle Sache“ wären, habe er, Kirmse, in der Vergangenheit erlebt. So zum Beispiel bei seinem Heimatverein BSC Heretsried, als es Woche für Woche für beide Teams gegen den gleichen Gegner ging.

Vom Model einer einzigen B-Klasse im Kreis Donau mit ausschließlich ersten Mannschaften hält Kirmse ebenso wenig wie Abteilungsleiter Michael Mühlbacher vom SV Grosselfingen. Er wünscht sich, dass bei einer möglichen Reform die B-Klassen abgeschafft werden, die ersten Mannschaften aus diesen Ligen in die A-Klassen eingegliedert werden und die Reserven, falls überhaupt noch vorhanden, ohne Aufstiegsrecht die Vorspiele bestreiten. Wäre dies der Fall, schätzt Mühlbacher die Chance, auf längere Zeit eine Reservemannschaft zu haben, wesentlich höher ein. Komme keine Reform, bestehe die Gefahr, dass die „Zweite“ schon zur kommenden Saison abgemeldet werden muss.

Interesse bei der SSV Glött

Die SSV Glött (Kreisliga West) spielt mit ihrer zweiten Mannschaft derzeit in der Kreisklasse West II. Trotzdem ist für Abteilungsleiter Thomas Schreitt das Modell einer eigenen Reserverunde in der Kreisliga „durchaus interessant“. Will heißen, dass man einer möglichen Reform im Kreis Donau nicht negativ gegenübersteht.