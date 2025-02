HSG TVL-Wittislingen und Wertingen erledigen ihre Pflichtaufgaben

TV Gundelfingen

Die BOL-Handballfrauen aus Gundelfingen erkämpften sich einen wichtigen 35:30-Auswärtssieg beim TSV Schwabmünchen II und setzen den Zweikampf mit Günzburg (27:24 gegen Göggingen) um die BOL-Meisterschaft fort. Personell gehandicapt ging der TVG ins Spiel, da drei etatmäßige Rückraumspielerinnen fehlten. Dafür kamen erstmalig in dieser Saison Sophie Löffler und Sudenaz Öz aus der „Zweiten“ sowie A-Jugendspielerin Hannah Fink zum Einsatz, Nach gutem Start und einer Drei-Tore-Führung taten sich die Gäste aber zunehmend schwer und gerieten sogar 23:26 in Rückstand. Bis fünf Minuten vor Ende, beim Stand von 30:30, war es eine Partie auf Messers Schneide. Die letzten fünf Treffer gelangen nach einer tollen Energieleistung allerdings der Mannschaft von Trainer Holger Winselmann. (MSCH)

Spielfilm: 1:4, 9:9, 15:13, 16:16 – 24:22, 26:23, 26:27, 30:30, 30:35

TVG-Frauen: Nowak, Fink, Kränzle (1 Tor), E. Gerstmayr (4), K. Gerstmayr (6), Öz (1), Gruber (1), Frank, Dieterich (1), Löffler (6), Kretzschmar (12/4 Siebenmeter), Brucker (3)

HSG Lauingen-Wittislingen

Mit einem 29:25-Heimsieg gegen Bobingen setzten die HSG-Männer ihre Bezirksoberliga-Siegesserie fort und sind jetzt Tabellenvierter. Der Erfolg fällt in die Kategorie „verdient aber glanzlos“. Die Gastgeber kamen gut ins Spiel. Als Luis Soderer nach 18 Minuten auf 12:7 erhöhte, schien es, als ob sich die HSG bereits vorentscheidend absetzen könne. Doch Bobingen blieb dran, mit 17:12 ging es in die Kabine. Nach der Pause verkürzten die Gäste gar auf 19:18. Nun war klar: Es geht um keinen Schönheitspreis mehr, Kampf ist angesagt. Die HSGler mobilisierten ihre letzten Kräfte und erspielten sich wieder eine Vier-Tore-Führung, der die Gäste nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Am Samstag soll in Königsbrunn der sechste Sieg in Serie her. (CHR)

Spielfilm: 8:6 12:8 17:12 – 19:18 23:19 29:25

HSG-Männer: Stropek, Kling; Maier (4 Tore/4 Siebenmeter), Egger (2), Meitinger (2), L. Soderer (7), Wendland (4), Märkl, Kinzler (4), Ehrenpfordt, Kleinle, Knecht, Wenger (6)

Ihr siebter Saisonsieg im 13. BOL-Spiel gelang den HSG-Frauen daheim gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen. Beim 32:22 kamen die Gastgeberinnen allerdings nur langsam in Schwung, gerieten vier Tore in Rückstand und glichen erst nach 20 Minuten durch Anja Selzle zum 10:10 aus. Im weiteren Verlauf gewann die HSG allerdings zunehmend die Oberhand und steuerte letztlich einem sicheren Erfolg entgegen. (dz)

Spielfilm: 2:6, 10:10, 14:12 – 22:17, 25:19, 31:22

HSG-Frauen: D. Stoldt, Goller, Keller, R. Stoldt (2 Tore), L. Bahlmann (7), Ch. Bahlmann (2), Reinelt (1), Steifel, Beitinger, Schmied (4/3 Siebenmeter), Urban (4), Kling (2), Selzle (4/1), Schreitt (5)

Icon Vergrößern Per Griff in den Wurfarm wird in dieser Szene Wertingens Michael Gump (links) unfair gestoppt. Foto: Roland Stoll Icon Schließen Schließen Per Griff in den Wurfarm wird in dieser Szene Wertingens Michael Gump (links) unfair gestoppt. Foto: Roland Stoll

TSV Wertingen

Einen wichtigen 23:19-Heimsieg fuhren Wertingens Bezirksliga-Handballer gegen Ichenhausen ein. Sie festigten ihren Platz in der Spitzengruppe. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase fanden sie immer besser ins Spiel und setzte sich nach 15 Minuten mit fünf Toren ab, was sich im weiteren Verlauf als vorentscheidend erweisen sollte. Die Gäste versuchten viel, fanden aber kaum Mittel gegen die kompakte und gut organisierte TSV-Abwehr, die letztlich der Schlüssel zum Erfolg war. Über weite Strecken hatte Wertingen das Geschehen unter Kontrolle. Besonders in der Schlussphase bewiesen die Gastgeber ihre Souveränität. Zehn Minuten vor dem Ende mussten sie in doppelter Unterzahl agieren, was den SC Ichenhausen noch einmal auf drei Tore heranbrachte. Doch Wertingen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte den Vorsprung routiniert über die Zeit. In der kommenden Woche soll gegen Friedberg in eigener Halle der nächste Erfolg eingefahren werden. (ANSE)

Spielfilm: 3:2, 9:4, 12:7 – 16:11, 21:14, 23:19

TSV Wertingen: Bestle, Cupic; Burgkard (4 Tore), Biedermann (3), Müller (3), Ost (3/2 Siebenmeter), Gump (2), Nagler (2), Munz (1), Ioja (4/1), Sailer (1), Biletic, Reiner