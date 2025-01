„TTT“ bei der Dillinger Landkreis-Sportlerwahl

„ttt – titel, thesen, temperamente“ nennt sich ein langjähriges Kulturmagazin in der ARD. Die glanzvolle 41. Proklamation der Sportler des Jahres am vergangenen Mittwochabend im Dillinger Stadtsaal stand, was die Spitzenplatzierungen in den drei einzelnen Kategorien anbelangt, ganz unter dem Motto „TTT“. Denn die Sieger betreiben alle Sportarten, die mit dem 20. Buchstaben des Alphabets beginnen: Den Titel „Mannschaft des Jahres sicherten sich die Zweitliga-Turner des TSV Buttenwiesen, die in der vergangenen Saison Vizemeister wurden. Der Sieger bei den Männern, Manuel Schmidt vom FC Gundelfingen, spielt Tennis. Und die Erstplatzierte bei den Frauen, Titelverteidigerin Daniela Unger vom TV Lauingen, glänzte im vergangenen Jahr bei Triathlon-Wettkämpfen. Unter anderem, als sie bei der Iroman-WM im Mixed Team Relay in der Altersklasse 45 die Goldmedaille gewann.

Während sich die Turner des TSV Buttenwiesen nach der Pokalübergabe mit einem Handstand vom Publikum im Dillinger Stadtsaal sportlich verabschiedeten, wich der neue „Sportler des Jahres“, Manuel Schmidt, einer Frage von Moderatorin Nina Kaimer elegant aus: „Ich habe Glück, dass Tennis meistens dann gespielt wird, wenn beim Fußball Pause ist“. Kaimer wollte vom 27-Jährigen wissen, wie er sich entscheiden würde, wenn am selben Tag ein Tennismatch für den FC Gundelfingen ansteht und gleichzeitig der FC Donauried ein Fußballspiel bestreiten muss. Beim Kreisklassisten steht Schmidt nämlich im Tor und ist obendrein dort Abteilungsleiter, also Funktionär.

Schirmherr Landrat Markus Müller dankte bei seinem Grußwort allen Ehrenamtlichen bei den Sportvereinen im Landkreis für ihr großes Engagement und zitierte den ehemaligen Präsidenten von Südafrika, Nelson Mandela, der meinte: „Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern“. Allen, die am Mittwochabend zu Sportlerwahl gekommen waren, bescheinigte Müller, dass sie durch ihr Wirken den Landkreis mit geprägt und gestaltet haben.

Redaktionsleiter Berthold Veh von der Donau Zeitung und Wertinger Zeitung ging bei seiner Begrüßung unter anderem auf die „guten Vorsätze“ für das neue Jahr ein und nannte als Beispiel einen Gewichtsverlust, der dringend nötig wäre: „Bei den heute hier versammelten Sportlern und Sportlerinnen könnten Sie sich ausreichend Tipps fürs Durchhaltevermögen holen“. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz dankte den beiden Heimatzeitungen, dass sie seit nunmehr 41 Jahren diese Veranstaltung durchführen. Bei der jüngsten Neuauflage bewies der OB als Gastgeber gemeinsam mit Landrat Müller großes Organisationstalent, als es beiden gelang, binnen kürzester Zeit für kulinarischen Nachschub sorgen zu lassen. Das Büfett im Foyer war nämlich binnen kürzester Zeit leer gefegt.

„ttt – titel, thesen, temperamente“ – beim Event im Dillinger Stadtsaal bewiesen die Tänzerinnen des TSV Buttenwiesen bei Einlagen sportliches Temperament. Die Binswanger Banzger Blosn glänzte mit Egerländer Blasmusik.

Die Turner des TSV Buttenwiesen mit Bürgermeister Hans Kaltner und Landrat Markus Müller. Foto: Lode

Mannschaft 2024 im Kreis Dillingen

1. TSV Buttenwiesen 4076 Stimmen Turnen, Zweitliga-Männer

2. SV Medlingen 3836 Schießsport

3. TV Gundelfingen 3293 Handball-Männerteam

4. TSV Wertingen 2907 Fußball-Landesligateam

5. BC Schretzheim 2799 Kegelsport, Zweitliga-Damen

Daniela Unger Foto: Lode

Sportlerin 2024 im Kreis Dillingen

1. Daniela Unger 4080 Stimmen

Triathlon, TV Lauingen

2. Rosemarie Rau 3697

Schießsport, Bachhagel

3. Laura Hillenbrand 3132

Wasserski, WSC Fetzer-See

4. Elke Cramer 3001

Badminton, TV Dillingen

4. Ursula Kurtz 3001

Finningen, Westernreiten

Manuel Schmidt Foto: Lode

Sportler 2024 im Kreis Dillingen

1. Manuel Schmidt 4351 Stimmen

Tennis, FC Gundelfingen

2. Dominik Langer 3587

Rollstuhlbasketball, Dillingen

3. Martin Wenger 3424

Schießsport, Wertingen

4. Marco Spiller 2838

Rudern, Lauinger RSC

5. Noah Lerch 2711

Schwimmen, Gundelfingen

5637 Stimmzettel sind Rekord

Fleißig wie noch nie haben sich die Leser und Leserinnen der beiden Landkreis-Heimatzeitungen bei der 41. Sportlerwahl engagiert: 5637 gültige Stimmzettel mit 50.733 Einzelstimmen bedeuteten einen neuen Teilnahmerekord. Damit wurden seit der ersten Sportlerwahl im Jahr 1984 insgesamt rund 100.000 Stimmzettel im Rahmen dieser Aktion eingereicht. Als Dank fürs Mitmachen gab es wieder etwas zu gewinnen: 25 Haupt- und 50 Trostpreise. Die Nominierung der Aktiven für die Landkreis-Sportlerwahl 2024 war wie immer der Fachjury vorbehalten. Das entscheidende Wort bei der Rangvergabe sprachen dann aber die Leserinnen und Leser. Redaktionsleiter Berthold Veh dankte deshalb allen ganz herzlich fürs Mitmachen. Alle Hauptpreis-Gewinner repräsentierten die Leserschaft bei der Proklamationsfeier im Dillinger Stadtsaal. „Glücksfee“ Miriam Probst verloste unter ihnen die Preise – von Bundesliga-Tickets über Berlin-Reisen bis hin zum Musical-Besuch in Füssen.

MdL Manuel Knoll (hinten, von rechts), Redaktionsleiter Berthold Veh und MdB Christoph Schmid freuen sich mit den 25 Hauptgewinnern aus der Leserschaft der beiden Heimatzeitungen. Foto: Lode

Die 25 Leser-Hauptgewinner: Benjamin Britze, Höchstädt; Bernd Föll, Lauingen; Franziska Fürbaß, Kicklingen; Uschi Gäßler, Altenbaindt; Annemarie Gayer; Mödingen; Josef Geiger, Altenmünster; Daniela Grimminger, Zusamaltheim; Carina Hergöth, Aislingen; Fritz Jakobi, Medlingen; Thomas Käßmair, Zusamzell; Michelle Kaltenegger, Steinheim; Michael Kehl, Buttenwiesen; Sonja Mörgenthaler, Dillingen; Martin Mair, Wertingen; Martina Müller, Rieblingen; Karin Munz, Burghagel; Franz Prießnitz, Finningen; Albert Rehm, Syrgenstein; Peter Rieblinger; Blindheim; Iren Sappler, Gundelfingen; Rosa Schilling, Bachhagel; Andrea Uhl, Schwenningen; Gerda Weldishofer, Binswangen; Magdalena Wirth, Bissingen-Fronhofen; Richard Sing, Dattenhausen

Unterstützung durch viele Sponsoren

Redaktionsleiter Berthold Veh würdigte bei der 41. Sportlerproklamation das Engagement zahlreicher Sponsoren, die auch diesmal die Dillinger Landkreis-Sportlerwahl unterstützten und damit ihr Herz für den regionalen Sportbetrieb beweisen. An sie gerichtet sagt er am Mittwochabend im Dillinger Stadtsaal: „Ihnen allen gilt mein ganz, ganz großes Dankeschön!“ Folgende Firmen, Geschäfte, kommunale Institutionen, Vereine und Kreditinstitute halfen mit, dass sich sowohl die geehrten Sportler wie auch die Leser-Gewinner über schöne Preise freuen dürfen:

Sparkasse Nordschwaben (Dillingen); Raiffeisenbanken/Volksbanken im Landkreis Dillingen; ROMA Dämmsysteme Unterthürheim; GTG Bartelt Gundelfingen; Kim-Hotel (Dresden); Spieleverlag HCM Kinzel; Seeloel/Stadttankstelle Dillingen; Autohaus Schlecht (Höchstädt); Sport Seeßle Gundelfingen; Sport Kraus Dillingen; Erwin Müller Buttenwiesen; Pharma Liebermann Gundelfingen; Landkreis Dillingen; Stadt Wertingen; Stadt Höchstädt; Stadt Gundelfingen; Blumen Spengler (Dillingen); Landgasthof Schlössle Unterfinningen; Kulturring Dillingen; MdB Ulrich Lange; MdB Christoph Schmid; MdL Fabian Mehring; MdL Manuel Knoll; Augsburger Allgemeine; die Sportvereine FC Augsburg; Ratiopharm Ulm und Augsburger Panther

Futura-Pokal für Wittislinger Schule

Ein Beispiel für gelungenes Wirken im Bereich Schulsport ist die Arbeitsgemeinschaft Volleyball der Mittelschule in Wittislingen. Dort treffen sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur einmal in der Woche zum Training sowie dem jährlichen Schulturnier, sondern nehmen auch siegreich an Meisterschaften auf Bezirks- und Landesebene teil. Dafür wurde die Schule jetzt durch Landrat Markus Müller und Laudator Udo Dankesreiter mit dem Futura-Pokal 2025 ausgezeichnet.

Die Volleyball-Schulmannschaft der MS Wittislingen mit Landrat Markus Müller (Dritter von links) und Laudator Udo Dankesreiter (rechts). Foto: Lode

Das Erfolgsrezept der Wittislingen Schulvolleyballer ist die jahrzehntelange Aufbauarbeit durch Studienrat Günter Hirschmann, der die Teams mit viel Engagement betreut und in seinem Wirken kräftig durch die Schulleitung unterstützt wird. Funfact: Als Volleyball-Trainer ist er ein Autodidakt, Wittislingen ist keine Stützpunktschule und hat keine Vereinsspieler in seinen Reihen.

Dem besonderen Engagement von Vereinen im Bereich der Nachwuchsarbeit, aber auch Erfolgen von jungen Sporttalenten, gilt die Würdigung mit dem Futura-Pokal, der heuer zum 20. Mal verliehen wurde. Wie sein Pendant für ein sportliches Lebenswerk, der Theo-Flemisch-Wanderpokal, wird die Auszeichnung jeweils im Rahmen der Dillinger Landkreissportler-Proklamation überreicht.

Flemisch-Pokal: Manfred Forscht und SG Lutzingen/Unterliezheim

Gleich zweimal wurde diesmal der Theo-Flemisch-Wanderpokal vergeben: an Manfred Forscht aus Dillingen als Einzelperson sowie an die SG Lutzingen/Unterliezheim als gelungenes Beispiel einer Fußball-Spielgemeinschaft.

Laudator Alfons Strasser würdigte Manfred Forscht als Dillinger „Schach-Urgestein“, der über viele Jahrzehnte hinweg als SCD-Vorsitzender zahlreiche junge Menschen für das königliche Spiel begeistert hat. Landrat Markus Müller gratuliert den Fußballern aus Lutzingen und Unterliezheim, deren Zusammenarbeit beispielhaft für inzwischen etliche Fußball-Spielgemeinschaften in der Region gelten darf.

Dillingen, Landkreis, Sportlerwahl 2024, Flemisch-Pokal 2025, SG Lutzingen/Unterliezheim, v.l.: Christoph Schweyer, Thomas Schwair, Manfred Forscht (Schachclub Dillingen), Bernhard Knötzinger, Irene Rieder, Alfons Strasser (BLSV-Kreischef), Michael Hochstädter, Johannes Hurler - - Foto: Lode

Der Theo-Flemisch-Wanderpokal erinnert an seinen Namensgeber, den früheren „Lenker“ des FC Gundelfingen, und wird normalerweise einmal im Jahr im Rahmen der Landkreis-Sportlerehrung an Persönlichkeiten des regionalen Sports verliehen. Diese haben sich durch hervorragende Leistungen, Engagement oder vorbildliches Verhalten verdient gemacht. Die Ehrung mit dem Flemisch-Pokal erfolgt seit 1992.