Zuhause drückt beim FC Lauingen der Schuh

Der ambitionierte Fußball-Traditionsverein FC Lauingen (Saisonziel „oben mitspielen“) steckt aktuell im Niemandsland der Kreisliga-West-Tabelle fest. Anlass zur Besorgnis besteht jedoch nicht. Und das aus guten Gründen – hier unser FCL-Check zum Frühjahrsrunden-Start.

Soll & Haben: Erst im vierten Anlauf gelang dem FCL der erste Heimerfolg (3:1 gegen Neuburg). Davor standen zwei Remis (Holzheim und Offingen) und eine Niederlage (Scheppach) zu Buche. Auswärtssiege in Burgau und Dillingen kaschierten die mäßige Heimbilanz. Von einem „goldenen Herbst“ war anschießend wenig zu sehen. In sechs Spielen gab es lediglich fünf Punkte. Besonders bitter waren die Derby-Heimniederlagen gegen TG Lauingen und den FCG II. Zum Jahresabschluss 2024 konsolidierte sich das Team jedoch mit Siegen in Holzheim und daheim gegen Altenmünster.

FC Lauingen verzeichnet zwei Abgänge

Hin & weg: Zwei Abgänge sind zu verkraften. Nach einem halben Jahr im Dress der Mohrenstädter wechselt Marc Garmatter zur SSV Peterswörth. Manuel Kasakowski bleibt zwar in Lauingen, wechselt aber zum Lokalrivalen Türk Gücü.

Team & Chef: Bis zum Sommer bleibt auf der Kommandobrücke mit Trainer Haris Tausend und sein Co-Trainer Andreas Glogger alles beim Alten. Ab dem Sommer coacht Tobias Jorsch dann den FC Lauingen. Der 34-Jährige trainiert derzeit Affing. Zur großen Freude von Teammanager Joachim Hauf bleibt der bisherige Coach Haris Tausend dem Verein als Co-Trainer erhalten. Spieler Michael Przyklenk rückt ab sofort mit in die sportliche Leitung auf.

Glücks- und Sorgenkinder: Großes Pech ereilte drei Spieler. Luca Gerstmeir und Andrej Cvjetkovic erlitten bereits ihren zweiten (!) Kreuzbandriss und fallen länger aus. Dieselbe Verletzung kuriert gerade Elias Schaaf zum ersten Mal aus. Auf der anderen Seite gefällt Joachim Hauf besonders, dass acht Spieler, die 21 Jahre oder jünger sind, zum Stamm gehören: „Sie sind unser größtes Pfand.“

Licht und Schatten in den Lauinger Testspielen

Test & Taktik: Der FC Lauingen hat keine Testspiele gegen unterklassige Mannschaften vereinbart. Im Gegenteil. Drei Bezirksligisten und ein Kreisligist waren die Gegner. So verwundert es nicht, dass es Licht und Schatten gab. Beim SV Türkgücü Königsbrunn (0:5) und gegen Ziemetshausen (0:6) ging man als klarer Verlierer vom Platz. Ein Ausrufezeichen setzte der FCL zuhause mit dem 3:0 gegen Bezirksligist Jettingen. Die Generalprobe gegen Kreisligist Monheim missglückte aber komplett: 0:6 im Auwaldstadion. Dies dürfte die Sinne nochmals geschärft haben für den Ligaauftakt. Eine Hauptaufgabe des Trainerstabes muss sein, die zahlreichen jungen Spieler weiterzuentwickeln und immer mehr zu integrieren.

Start & Ziel: Die restliche FCL-Saison ist zweigeteilt. In den ersten fünf Partien duelliert man sich ausnahmslos mit Teams aus der unteren Tabellenhälfte (Altenmünster, Burgau, Offingen, Dillingen, Scheppach). In den letzten Saisonwochen warten dann die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Teammanager Hauf legt den Focus klar auf das primäre Ziel: „Wir möchten so schnell wie möglich die nötigen Punkte für eine sorgenfreie Restsaison holen.“ Nach dieser Pflicht kann die „Kür“ gegen die Topteams folgen.

Prognose: Die junge, ambitionierte und entwicklungsfähige Mannschaft wird sich weiter stabilisieren und genügend Punkte gegen den Abstieg holen. Zu den zahlreichen jungen Akteuren gesellen sich einige erfahrene Spieler, sodass die „Mischung“ stimmt. Vorsicht ist dennoch geboten: Die starke Liga ist auch ein Haifischbecken. Für ganz nach oben wird es deshalb nicht mehr reichen. Zehn bzw. sieben Punkte Rückstand zu den ersten beiden Plätzen sind eine zu große Hypothek aus der Vorrunde.