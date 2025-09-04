Frauenteams starten mit großer Vorfreude in die neue Fußball-Saison

Landkreis „Elf Freundinnen müsst ihr sein.“ Getreu dem Fußball-Zitat von Sepp Herberger ziehen die Landkreisdamen ihre sportliche Kraft und Motivation aus Teamgeist und Freude am Fußball. Und deswegen verwundern die zahlreichen „Teambuilding-Maßnahmen“ in Kombination mit intensiven sportlichen Trainingseinheiten nicht. Bereits an diesem Wochenende steht der erste Spieltag in den jeweiligen Ligen auf dem Programm.

„Programm“ ist bei der SG Glött/Aislingen die Bezirksliga. Die Mannschaft geht in die 16. Bezirksliga-Saison in Folge. Und hat einige gute Gründe zur Freude. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte Abteilungsleiterin Luisa Krist: „Ich bin sehr stolz und glücklich über unsere beiden Neuzugänge. Zudem versteht sich die Mannschaft bestens auf- und neben dem Platz.“. Die Rede ist hierbei von der neuen 16-jährigen Torhüterin Felicitas Späth sowie vom neuen Co-Trainer Johannes Böck. Die Aussage von Luisa Krist „Wir sind ein toller Haufen und sehr gut aufgestellt“ setzte das Team bereits in die Tat um. Gegen Landesligist FC Augsburg verloren die Lilien nur knapp mit 1:3, und auch gegen die BOL-Mannschaft Wattenweiler unterlag man nur knapp (2:3). In einem dramatischen Spiel der ersten Runde des Bezirkspokals gewann die SG in Baiershofen 7:5 nach Elfmeterschießen. Die Mannschaft hat genügend Rückenwind für die neue Saison, in der man laut Luisa Krist „oben mitspielen“ möchte.

TSV Bissingen fühlt sich in der Kreisliga wohler

Dasselbe Saisonziel setzt sich eine Klasse tiefer auch der TSV Bissingen. Der Bezirksliga-Absteiger fühlt sich sportlich wesentlich wohler in „seiner“ Kreisliga. Spielertrainerin Sophie Zörle freut sich mit der jungen Mannschaft auf die „Spiele dahoam“. Die Mannschaft verzeichnete keine Zu- bzw. Abgänge und hat bereits früh mit der Vorbereitung begonnen. Neben einem „Trainingstag“ absolvierten die Kesseltalerinnen drei Testspiele. Zwei Siegen (3:0 in Reimlingen und 5:0 gegen Oberndorf) steht eine Niederlage (0:4 gegen Härtsfeld) gegenüber. Verletzungsbedingt geht die Mannschaft etwas gehandicapt in die Saison. Michelle Liebl (Kreuzbandriss) und Tamara Sporer (Sprunggelenk) fallen noch länger aus. Zudem fehlt die Ex-Kapitänin Elaine Steinle aus privaten Gründen. Ihre Stärke zieht die Mannschaft aus ihrer Geschlossenheit. Selbstverständlich steht der Spaß am Fußball und die Kameradschaft im Vordergrund. Ein kleines Beispiel verdeutlicht das. Zusammen mit den B-Juniorinnen des TSV besuchten die Damen vor ein paar Monaten ein Bundesligaspiel der Frauen des FC Bayern.

Ein Spiel ihrer weiblichen Idole sehen sich auch die Damen des SC Mörslingen an. Zusammen mit dem FCB-Fanclub besuchen sie am Samstag das „Rekordspiel“ Bayern gegen Leverkusen. Im Gegensatz zum TSV Bissingen sieht sich der SC Mörslingen vielen Veränderungen und damit Herausforderungen konfrontiert. Die bisherigen Trainer Christine Liebhart (wechselt zu den Männern) und Wolfgang Körle (hat aufgehört) stehen nicht mehr zur Verfügung. Somit steht die Mannschaft momentan ohne Trainer da. Die beiden Kapitäne Marina Sperl und Lea Habl fungieren als Interimstrainerinnen. Sie müssen den momentanen Wegfall von Anja Reiner und Jennifer Hartmann (beide pausieren) sowie den Wechsel von Nathalie Späth nach Unterbechingen kompensieren. Zur großen Freude stehen mit Theresa Reiter und Alexandra Münch aus der eigenen Jugend sowie den Neuanfängerinnen Pia Glogger und Sarah Seiler neue Akteurinnen zur Verfügung. Jana Weidmann kommt vom TSV Bissingen. Aufgrund der großen Fluktuation formuliert Abteilungsleiterin Lucia Pfeifer kein konkretes Saisonziel. Die größte Priorität in den Augen von Lucia Pfeifer liegt in der Integration der neuen Spielerinnen und dass „wir als Team funktionieren“.

Guter Zusammenhalt beim FC Unterbechingen

Genau das hat bisher beim FC Unterbechingen auch sehr gut „funktioniert“ und soll es auch weiterhin. Außerhalb des Platzes sorgte eine „Malle-Tour“ für Zusammenhalt. Am spielfreien Wochenende wird die Mannschaft auf eine „Hütten-Tour“ gehen. Sportlich gearbeitet wurde natürlich auch in der Vorbereitung fleißig. Und getestet. Mit Neuzugang Nathalie Späth spielte der FCU 2:2 gegen Wechingen/Alerheim. Im Duell gegen SGM Hohenmemmingen/Sontheim zog man mit 0:4 den Kürzeren.

Eine Niederlage im Testspiel hatte der FC Weisingen nicht zu beklagen. Im Gegenteil. In dem einzigen Testspiel gewann der FCW mit 6:4 beim Bezirksligisten Baiershofen. Das führt jedoch nicht dazu, dass der letztjährige Kreisligadritte und seine sportliche Leiterin Selina Müller große Ziele formulieren. Und das aus gutem Grund. Die Mannschaft wurde umgruppiert in die Kreisklasse Augsburg und kennt somit ihre Gegner nicht. Bekannt dagegen sind natürlich ihre Neuzugänge Felicitas Hahn und Antonia Hitzler aus der eigenen Jugend. Wichtig für Selina Müller sind eine möglichst „verletzungsfreie Runde“ und eine „ähnliche Saison wie letztes Jahr“.

Zweitliga-Erfahrung für Grün-Weiß Baiershofen

Etwas besser als letzte Saison dürfte sehr wahrscheinlich Bezirksligist SV Grün-Weiß Baiershofen abschneiden. Retteten sich die Grün-Weißen erst am letzten Spieltag der Saison vor dem Abstieg, stehen die Chancen auf eine sorgenfreie Spielzeit dieses Mal besser. Der Verein hat sich nämlich hervorragend verstärkt. Eva Kaifer und Veronika Jakl wechselten vom Bezirksoberligisten Burgau/Mönstetten nach Baiershofen. „Königstransfer“ ist dabei Veronika Jakl. Sie erzielte in ihrer Karriere in 177 Spielen 140 Tore. In jüngeren Jahren spielte sie bereits in der Landesliga und in 17 Partien (3 Tore) spielte sie sogar für Crailsheim in der 2. Bundesliga. Zudem stoßen 13 (!) Spielerinnen aus der eigenen Jugend zur Damenmannschaft und können erste „Bezirksliga-Luft“ schnuppern.

Gut verstärkt hat sich auch Landesligist SC Biberbach. Torjägerin Violetta Frese wechselte von Joshofen/Bergheim nach Biberbach Sie erzielte letzte Saison 24 Tore in 20 Partien. Von den U17-Juniorinnen des FC Bayern schloss sich Mona Lichtenstern dem SC Biberbach an. Anna Holland von der SG Burgau/Mönstetten und Raffaella Stemmer von MTV Dießen schnüren ab sofort ebenfalls ihre Fußballschuhe für Biberbach. Trotz der namhaften Neuzugänge gibt sich Trainer Fabian Wolf eher defensiv, was das Saisonziel anbelangt. Zusammen mit Trainerin Lisa Seidler möchte er „sicher den Klassenhalt schaffen“ und „nichts mit dem Abstieg zu tun haben“. Dieses primäre Ziel leuchtet ein. Das liegt nicht an mangelndem Vertrauen in die eigene Mannschaft, sondern es ist der starken Konkurrenz geschuldet. Drei Absteiger und zwei Reservemannschaften lassen die Landesliga zu einer Wundertüte werden. Die beiden Trainer geben den Neuen Zeit, sich zu akklimatisieren. Zusammen mit dem bisherigen Kern der Mannschaft sollen sie zu einer Einheit werden. Der Teamgedanke steht beim selbst ernannten „Dorfverein“ im Vordergrund.

Eine schwere sportliche Saison steht der SG Erlingen/Biberbach/Osterbuch bevor. Die Landesliga-Reserve muss den großen sportlichen Sprung als Kreisligameister zur Bezirksliga schaffen. Somit verwundert es auch nicht, dass das sportliche Ziel nur der Klassenerhalt sein kann. Verstärkt mit jungen Damen aus der eigenen U17 sowie Sabrina Bönisch aus Altenmünster nimmt der Verein seine Mission Klassenerhalt in Angriff. Neu ist auch Trainer Rudolf Stredak. Oberstes Ziel stellt jedoch nicht der Verbleib in der neuen Liga dar, sondern das „Heranführen der jungen Damen in den Erwachsenenbereich“. Sie sollen sich in Ruhe entwickeln und die Mannschaft als Sprungbrett für noch höhere Aufgaben nutzen.

Die Vorfreude und Spannung bei den einzelnen Mannschaften sind groß und dementsprechend optimistisch gehen die Vereine in die neue Saison.