Schretzheimer Bundesliga-Keglerinnen verlieren zu Hause

Da war mehr drin gewesen. Bei der Begegnung zwischen dem BC Schretzheim und dem SV Pöllwitz am dritten Spieltag in der 1. Bundesliga der Frauen unterlag der Aufsteiger mit 3:5 (8,5:15,5/3110:3308). Dabei spielten alle Akteurinnen deutlich unter ihren Möglichkeiten.

Natascha Heinle fand nicht ins Spiel und machte nach zwei Bahnen für Christine Grau Platz. Sie konnte gegen die konstant spielende Sarah Conrad (Tagesbeste mit 592 Holz) aber auch nicht viel entgegensetzten. Sie verloren 95 Holz. Simone Perzl auf der anderen Seite gewann gegen die schwächelnde Pia Köhler den Mannschaftspunkt (MP). Lydia Rettig verlor zwar weitere 53 Holz, hatte aber bis zum letzten Wurf die Chance auf den Gewinn des MP nach Satzpunkten. Aber ihr fehlte am Ende das nötige Glück. Christina Bischof wiederum erkämpfte sich den MP. Beim Zwischenstand von 2:2/-133 war ein Unentschieden noch realistisch, wofür die Schretzheimer Schlusspaarung beide Mannschaftspunkte hätte holen müssen. Nicole Weitmann-Griesinger wurde nach 40 Wurf verletzt gegen Monika Kopp ausgewechselt. Zusammen gaben sie den Punkt vorzeitig ab. Dadurch stand der Sieg von Pöllwitz schon fest. Marion Frey bot eine enge Partie, sie gewann noch den wichtigen dritten Mannschaftspunkt. Denn neben dem BCS sind auch die anderen Aufsteiger Lorsch und Elsterwerda mit drei Niederlagen gestartet.

Ergebnisse: N. Heinle/C. Grau : S. Conrad 0:1 (0:4/497:592), S. Perzl : P. Köhler 1:0 (2:2/534:531, L. Rettig : S. Thiem 0:1 (1,5:2,5/532:585), C. Bischof : G. Muhl 1:0 (2:2/531:519), M. Frey : M. Illert 1:0 (3:1/543:516), N. Weitmann-Griesinger/M. Kopp : D. Langhammer 0:1 (0:4/473:565)

Schretzheimer „Zweite“ ziert das Tabellenende

Die Begegnung In der Damen-Bezirksoberliga zwischen dem BC Schretzheim G1 und dem SC Mühlried G3 endete 2:4 (8:8/1984:1996) Christine Grau begann schwach, punktete trotzdem noch am Ende. Heidi Grauer auf der anderen Seite unterlag. Nach der Startpaarung Lag der BCS bei 1:1 MP mit elf Holz in Führung. Diese wechselte nach der ersten Bahn zu Gunsten der Gäste. Während Monika Kopp (BCS-Beste mit 535) vorzeitig punkten konnte, verlor Julia Bibo ebenso vorzeitig ihre Partie. Gegen die Tagesbeste Anita Gabriel (550) war sie chancenlos. 12 Holz mehr auf Seiten der Gäste sorgte für deren Sieg. Nach diesem Spieltag liegt der BCS in der BOL auf dem achten und damit letzten Platz.

Ergebnisse: C. Grau : M. Tauber 1:0 (3:1/496:474), H. Grauer : Ale. Mirwald 0:1 (1:3/477:488), M. Kopp : Ali. Mirwald 1:0 (4:0/535:484), J. Bibo : A. Gabriel 0:1 (0:4/476:550)

Tagesbestleistung von Angela Hölzle mit 522 Holz

Am zweiten Spieltag in der Kreisklasse A Nord 1 verlor der BC Schretzheim G2 mit 1:5 (5,5:10,5/1942:1854) beim SKV Goldburghausen G3. Angela Hölzle erspielte mit der BCS-Bestleitung von 522 Holz den einzigen Mannschaftspunkt. Vera Weindl und Walter Fischer unterlagen in ihrem jeweils ersten Saisoneinsatz. Tobias Rehm hatte gegen die Tagesbeste Jana Götz keine Chance.

Ergebnisse: M. Förstner : A. Hölzle 0:1 (1:3/486:522), G. Volk/J. Förstner : V. Weindl 1:0 (2,5:1,5/501:468), C. Pawlowski : W. Fischer 1:0 (3:1/417:387), J. Götz : T. Rehm 1:0 (4:0/538:477)