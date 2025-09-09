Bissinger Fußballfans bei Rekordspiel der Frauen-Bundesliga in der Allianz Arena

Auf den ersten Blick war es am vergangenen Samstag wie immer in der Stadt München. Neben zahlreichen Touristen sah man auch viele Fußballfans in Bayern-Trikots. Bei genauerem Hinsehen, genauer gesagt auf ihren Rücken erkannte man das Besondere an diesem Tag: Es waren nicht nur die Kimmichs und Kanes unterwegs, sondern vielmehr andere. Es waren zahlreiche Kinder, Frauen und auch Männer in Trikots von Bühl, Gwinn, Schüller, Oberdorf und Co. unterwegs.

Fans aus dem Landkreis Dillingen fiebern in der Allianz Arena mit

Und diese (Vor-)Freude auf das Spiel war nicht nur auf dem Marienplatz zu spüren und zu sehen, sondern auch an Orten wie im Hofbräuhaus, Viktualienmarkt oder in der Fußgängerzone. Diese Freude entlud sich anschließend in der Allianz Arena in fantastische Stimmung und Unterstützung, fast ausschließlich für den FC Bayern. In Zahlen ausgedrückt taten dies genau 57.762 Fans.

Icon vergrößern Eine großartige Kulisse war beim Bundesliga-Spiel der Frauen zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen geboten. Foto: Magdalena Wirth Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine großartige Kulisse war beim Bundesliga-Spiel der Frauen zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen geboten. Foto: Magdalena Wirth

Darunter befanden sich auch einige Fans aus dem Landkreis Dillingen wie Theresa, Kathi, Annalena und Magdalena. Sie waren zusammen mit dem Bus der Damenmannschaft des SC Mörslingen sowie des Bayern-Fanclubs aus Mörslingen angereist. Gejubelt wurde ebenfalls. 2:0 siegte der FC Bayern in diesem Rekordspiel für den Damenfußball. Wie gesagt, es gab, bis auf Bayer Leverkusen, nur Gewinner.