Kegler des BC Schretzheim feiern die Rückkehr in die Bundesliga

Am vorletzten Spieltag schafften es die Keglerinnen des BC Schretzheim, mit einem eigenen Sieg gegen den SV Weidenstetten und der gleichzeitigen Niederlage des Verfolgers Leimen, vorzeitig die Meisterschaft zu sichern und kehren nach zwei Jahren zweite Liga zurück ins Kegel-Oberhaus.

Vom ersten Schub an hielt der BCS den Druck hoch. Katrin Gulde und Simone Perzl ließen keine Zweifel aufkommen, gewannen ohne Satzverlust und erspielten einen Vorsprung von 121 Holz. Christine Grau begann glücklos und verlor den Mannschaftspunkt, aber nur um 19 Holz. Auf der anderen Seite punktete Christina Bischof mit einem Plus von 29 Holz. Auch die Schlusspaarung des BCS ließ nichts anbrennen. Marion Frey mit der Tagesbestleistung von 595 Holz und Nicole Weitmann-Griesinger gewannen klar. Am Ende siegte der BC Schretzheim mit 7:1 (3349:3123).

Kegeln: Schretzheimer Konkurrent Leimen verliert

Als feststand, dass Leimen nicht mehr gewinnen konnte, verfielen Spielerinnen, Betreuer und Fans in einen ungehaltenen Freudentaumel. Denn mit 24:10 Punkten (82 MP) liegt der BCS vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor dem neuen Zweiten KC Schrezheim 2, Leimen fällt auf Rang drei zurück.

Ergebnisse: K. Gulde : B. Habison 1:0 (4:0/568:505), S. Perzl : K. Heck/T. Nothelfer 1:0 (4:0/564:506), C. Grau : S. Ritter 0:1 (1:3/510:529), C. Bischof : A. Ferrigutti 1:0 (2:2/542:513), M. Frey : P. Dudel 1:0 (3:1/595:553), N. Weitmann-Griesinger : U. Nothelfer 1:0 (4:0/570:517).

Die BOL-Keglerinnen unterlagen in ihrem letzten Saisonspiel gegen den SKV Meitingen G1 mit 1:5 (1947:1973). Julia Bibo punktete als einzige BCS-Spielerin. Heidi Grauer, Franziska Urban und Angela Hölzle dagegen gewannen jeweils zwei Sätze, verloren aber knapp. Weil gleichzeitig Unterthingau gewann, rutscht der BCS noch auf den vorletzten Platz ab, doch bleibt weiterhin in der Bezirksoberliga.

Ergebnisse: J. Bibo : S. Hummel 1:0 (3.17490.457), H. Grauer : B. Tschauner 0:1 (2:2/480:505), F. Urban : M. Dörrich 0:1 (2:2/498:515), A. Hölzle : S. Reiser 0:1 (2:2/479:496).

Derbysieg für Mörslingens G2

Zum Lokalderby in der Kreisklasse Nord 1 empfingen die Herren G2 des BC Schretzheim den SKK Mörslingen G2. Ein Sieg wäre für den BCS immens wichtig gewesen, um wieder von einem Abstiegsplatz wegzukommen. Doch der SKK spielte Saisonbestleistung (2100), gegen die der BCS zwar gut dagegenhielt (2042), am Ende aber mit 1:5 unterlag. Den einzigen Punkt für den BCS erzielte Bernd Grauer. Da es in dieser Klasse voraussichtlich drei Absteiger geben wird und der rettende siebte Platz jetzt drei Punkte entfernt ist, steigt der BC Schretzheim G2 in die Kreisklasse A ab. (ah)

Ergebnisse: G. Schimpp : T. Weber 0:1 (1:3/527:573), A. Hölzle : M. Otter 0:1 (1.5:2.5/526:524), T. Rehm : E. Pegoretti 0:1 (1:3/472:514), B. Grauer : J. Bobinger 1:0 (3:1/517:489).