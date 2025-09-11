Die SG Bächingen/Medlingen will mit Spaß zurück in die Fußball-Kreisklasse

Zwei Spiele, zwei Siege, dazu ein Torverhältnis von 13:2 – der Saisonstart der SG Bächingen/Medlingen kann auf jeden Fall als gelungen bezeichnet werden. Die Stimmung um die SG ist daher erwartungsgemäß gut, auch wenn der sportliche Leiter Benjamin Übelhör die bisherigen Ergebnisse einordnet: „Unsere beiden bisherigen Gegner sind beide Aufsteiger und haben letztes Jahr noch gegen unsere zweite Mannschaft gespielt. Da war unser Anspruch schon auch, die Partien zu gewinnen.“ Dies ist mit einem 7:1 gegen den SV Aislingen II zum Auftakt und einem 6:1 gegen Neumünster-Unterschöneberg II auch gelungen, wobei Übelhör mit der spielerischen Leistung nicht vollends zufrieden war. „Wir hatten die Spiele meist im Griff, aber waren in meinen Augen noch nicht ganz so überzeugend. Gleichzeitig haben wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und hatten am Ende auch Fitnessvorteile gegenüber den zweiten Mannschaften.“

Für das Projekt Wiederaufstieg in die Kreisklasse waren Punkte gegen die Aufsteiger natürlich fix eingeplant, denn als Konkurrenten um die vorderen Plätze sieht Übelhör andere: „Ich gehe davon aus, dass Peterswörth da ein gewichtiges Wort mit um den Aufstieg sprechen wird, auch Offingen II sehe ich stark. Am Ende wird es sich wohl in den direkten Duellen entscheiden, wer da die Oberhand behält.“ Auch die stets umkämpften Derbys gegen Haunsheim dürften enge Spiele werden, so der Verantwortliche, der auch selbst als Spieler aktiv ist.

Alexander Nusser hat bereits vier Tore erzielt

Mit ihm steht dabei Stürmer Alexander Nusser auf dem Platz, der mit 4 Toren und 2 Assists einen überragenden Start in die Saison hingelegt hat. „Nach einigen kleineren Verletzungen ist er wieder richtig fit – und das merkt man. Er hat die Sommerpause super zur Regeneration genutzt und ist echt top drauf“, stellt ihm Mitspieler Übelhör ein sehr gutes Zeugnis aus. Einen unglücklichen Start hatten dagegen Kapitän Yannik Nusser und Außenspieler Fabian Greil, die sich jeweils in den ersten Partien verletzten. Während Yannik Nusser mit einer muskulären Verletzung in drei bis vier Wochen wieder einsteigen sollte, ist die Dauer der Sprunggelenksverletzung von Greil noch offen. „Wir hoffen natürlich, dass beide schnell wieder fit werden. Beide sind wichtige Säulen für unser Spiel und fehlen uns“, so Übelhör.

Dass die SG überhaupt in der A-Klasse antritt, lag an einem hochdramatischen Spiel vor genau drei Monaten. Im Relegationsspiel um den Kreisklassenverbleib musste das Team von Trainer Thomas Schiele die gesamte Grausamkeit des Fußballs erleben. Dabei schien zunächst alles auf ein versöhnliches Ende der Saison hinzudeuten: Den frühen Rückstand gegen Ziemetshausen II hatte Marcus Mattick zunächst ausgeglichen, und Thomas Bilz nach 83 Minuten für die 2:1-Führung gesorgt. Dann nahm das Drama seinen Lauf – in der 10. Minute der Nachspielzeit fiel der 2:2-Ausgleich, in der Verlängerung dann das Tor zum 2:3, was den Abstieg besiegelte.

SG-Trainer Thomas Schiele leistet „herausragende Arbeit“

Im Nachhinein sieht Übelhör aber das Positive am Ausgang, denn seiner Meinung nach wäre es bei einem Klassenverbleib auch in der neuen Saison nur gegen den Abstieg gegangen. „Gewinnen macht da natürlich mehr Spaß, und das zeigt sich auch in einer super Trainingsbeteiligung“, freut sich der Verteidiger. Geradezu ins Schwärmen gerät er, wenn er über Trainer Thomas Schiele spricht, der einen herausragenden Job mache. „Wir sind wirklich wahnsinnig zufrieden mit seiner Arbeit und glücklich, dass er auch in dieser Saison unser Coach ist.“ Dabei moderiert er auch einen Umbruch im Team, denn einige Routiniers haben ihre Schuhe an den Nagel gehängt, und junge Spieler drängen aus der Jugend ins Team. Diese Mischung soll nun zurück in die Kreisklasse führen – der nächste Gegner ist dabei die SpVgg Gundremmingen. Angesprochen auf eine mögliche Serie, wenn nach einem 7:1 und einem 6:1 nun ein 5:1 folgen würde, lacht Übelhör: „Davon halte ich nicht viel. Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen – die drei Punkte sind da entscheidender als viele Tore.“ Und diese Punkte sollen dafür sorgen, dass der Spaß weiterhin groß ist – und der Weg dabei zurück in die Kreisklasse führt.