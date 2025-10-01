Heimsieg für die Kegler des SKK Mörslingen gegen den FC Bayern München

Mit 5:3 gewann der SKK Mörslingen I gegen den FC Bayern München und sicherte sich die ersten Tabellenpunkte in der Saison 2025/2026. Mit hervorragenden 643 Kegel spielte Kapitän Bernd Steinbinder die Tagesbestleistung, gefolgt von Fabian Frank (613) und Mike Kell (605). Bei den Gästen konnte Michael Wiesböck mit 606 Kegel überzeugen. Die Zweite verlor mit 3:5 gegen die SpG Eitensheim/Egweil G1 und wartet weiter auf Punkte. Bester SKKler war Thomas Weber mit 566 Kegel.

Bernd Steinbinder mit Tagesbestleistung von 643 Kegel

SKK Mörslingen I – FC Bayern München I 5:3 (3523:3405). Schon die „Gegenaufstellung“ der Gäste zeigte, dass sie sich für die Niederlage in der vergangenen Saison revanchieren wollten. Doch da hatten die heimischen SKKler natürlich was dagegen. Mike Kell musste im ersten Duell zwar den ersten Satz abgeben, die anderen drei gingen jedoch auf sein Konto. Bei seinem Partner Matthias Nippert war es mit 1:3 Satzpunkten genau andersherum. So übergaben die beiden mit 1:1 und einem Rückstand von sechs Holz an die Mittelpaarung. Bernd Steinbinder zeigte Kegelsport vom Feinsten und ließ seinem Münchner Gegner keine Chance. Mit einem starken Abräumen von 255 Kegel sicherte er den zweiten Matchpunkt für sein Team. Trotz eines guten Ergebnisses hatte Michael Baur gegen den Besten der Gäste, Michael Wiesböck, das Nachsehen. Das Mittelduo spielte einen Vorsprung von 57 Kegel für die Mörslinger heraus. Fabian Frank gab sich nur in der zweiten Serie um ein Holz geschlagen, die restlichen Durchgänge gingen souverän zu seinen Gunsten aus. Mit 245 Kegel zeigte er ebenfalls ein sehr starkes Abräumergebnis. Andreas Engelmayer hatte kleine Startprobleme, fand aber dann souverän zurück ins Spiel. Am Ende musste er trotz des höheren Gesamtergebnisses den Punkt seinem Kontrahenten überlassen. Zum Schluss standen 118 Holz mehr für die Kegler des SKK Mörslingen auf der Anzeigetafel, 108 Kegel davon konnten die SKKler aus dem Abräumen erzielen. Somit fuhren die Mörslinger auch dank drei Ergebnissen von über 600 Kegel die Partie gegen die Gäste aus der Landeshauptstadt verdient. Ergebnisse: Kell – Rösch 1:0 (3:1/605:570), Nippert – Girbig 0:1 (1:3/522:563), Steinbinder – Förg 1:0 (4:0/643:543), Baur – Wiesböck 0:1 (1:3/569:606), F. Frank – Mihaila 1:0 (3:1/613:567), Engelmayer – Simon 0:1 (1,5:2,5/571:556).

Mörslingens zweite Mannschaft verliert Heimspiel

SKK Mörslingen G1 – SpG Eitensheim/Egweil G1 3:5 (3122:3186). In der Startpaarung musste Kapitän Philipp Weber seinen Punkt knapp an seinen Gegner abgeben. Uwe Färber hingegen konnte sein Duell gewinnen. Mit einem Rückstand von 27 Holz gingen Fabian Veh und Thomas Weber anschließend ins Rennen. Veh erwischte leider keinen guten Tag und der zweite MP ging an die Gäste. Auch Weber hatte gegen den Tagesbesten Rudolf Sommer (592) leider das Nachsehen. Der Rückstand wuchs auf 114 Kegel an. Peter Laßmann und Wolfang Lang begannen beide sehr verhalten und es sah schon nach einer 1:7 Niederlage aus. Doch in der zweiten Hälfte ihrer Matches holten sie Holz um Holz auf und beiden konnten noch ihre Mannschaftspunkte gewinnen. Zum Gesamtsieg reichte es leider nicht. Die Zweite muss weiterhin auf ihre ersten Tabellenpunkte warten. Ergebnisse: Ph. Weber – Beck 0:1 (2:2/484:520), Färber – Meier 1:0 (3:1/535:526), Veh – Govorcinovic 0:1 (0:4/457:518), Th. Weber – Sommer 0:1 (2:2/566:592), Laßmann – Hollinger 1:0 (2:2/526:512), Lang – Jakob 1:0 (2:2/554:518).