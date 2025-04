Kegler des SKK Mörslingen feiern Meisterschaft der Bayernliga Süd

Die Kegler der SKK Mörslingen feiern den Meistertitel. Mit einem klaren 6,5:1,5-Sieg (3577:3363) gegen Bayern München sicherte sich der SKK Mörslingen einen Spieltag vor Abschluss der Spielrunde die Meisterschaft in der Bayernliga Süd. Die Bayern scheinen den SKKlern zu liegen.

Erfolg aus der Vorrunde wiederholt

In der Vorrunde spielten sie in München mit 3701 einen neuen Ligarekord, jetzt zu Hause einen neuen Mannschaftsrekord. Die Mörslinger haben sich damit die Berechtigung zu zwei Aufstiegsspielen in die 2. Bundesliga Süd erworben. Diese finden am 26. April in München statt.