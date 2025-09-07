Das Derby in der Fußball-Bezirksliga bringt keinen weiter

Das Derby zwischen der U23 des FC Gundelfingen und dem TSV Wertingen hielt, was es im Vorfeld versprach: Es war ein intensives, umkämpftes Bezirksligaspiel mit Derby-Charakter, vielen Zweikämpfen, gelben Karten und reichlich Emotionen. Am Ende stand ein 1:1 (1:0), das keiner Mannschaft weiterhilft, aber beiden zumindest einen Punkt im Abstiegskampf beschert.

Chancen zwischen der U23 des FC Gundelfingen und dem TSV Wertingen sind Mangelware

Von Beginn an war spürbar, worum es beiden Teams ging: ums Prestige, um Selbstvertrauen – und ums nackte sportliche Überleben. Torchancen blieben zunächst Mangelware, das Spiel lebte vor allem vom Einsatz. Gundelfingen kam nach zehn Minuten das erste Mal gefährlich vor das Tor, doch Neo Fähnle schoss harmlos. Kurz darauf hatten die Gäste aus Wertingen durch Simon Bunk die bis dahin größte Möglichkeit, doch sein Abschluss aus kurzer Distanz ging knapp am rechten Pfosten vorbei (23.).

In einem zerfahrenen Spiel mit vielen kleinen Fouls sorgte schließlich ein Torwartfehler für die Führung der Gastgeber: Simon Krist zog kurz vor der Pause aus spitzem Winkel ab. Der Schuss war weder hart noch platziert, doch Wertingens Schlussmann Lucas Müller rutschte der Ball durch die Finger – und von dort über den Innenpfosten ins Netz (44.). Mit dem 1:0 ging es in die Pause. Der Rückstand schien die Gästen wachzurütteln. Wertingen kam mit viel Schwung aus der Kabine und übernahm die Kontrolle. Zwar vergab Krist direkt nach Wiederbeginn die Chance auf das 2:0 nach einem groben Schnitzer der Wertinger Hintermannschaft (49.), doch danach drängten die Gäste. In der 63. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Eine Flanke von Christoph Müller fand am zweiten Pfosten Max Knöpfle, dessen erster Versuch noch geblockt wurde. Im Nachsetzen drückte Manuel Rueß den Ball aus kurzer Distanz über die Linie – das 1:1 für die Gäste.

Der TSV Wertingen versucht es mit Standardsituationen

Von da an hatte Wertingen Oberwasser. Immer wieder suchten sie über Standards und Flanken die Lücke, während Gundelfingen nur noch selten Nadelstiche setzen konnte. In der letzten Viertelstunde entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Gäste dem „Lucky Punch“ näher waren. Zunächst scheiterte Knöpfle mit einem satten Schuss an Gundelfingens Keeper Elias Thurn (74.), wenig später vergab Simon Bunk eine Riesenchance, als er den Ball aus kürzester Distanz nicht im Tor unterbrachte (89.). Die größte Möglichkeit zum Sieg hatte Maximilian Beham in der Nachspielzeit: Nach einer Freistoßflanke setzte er den Ball per Kopf auf die Latte (92.). Nik Groepper vergab auf der Gegenseite Sekunden vor dem Abpfiff ebenfalls noch einen Konter (95.). Beide Teams schenkten sich nichts, am Ende blieb es beim 1:1.

FC Gundelfingen U23: Thurn; Schön, Scheu, Panitz, Maliqi, Leimer, Cermak (68. Nelkner), Krist (82. Schmiederer), Abt (59. Toth), Fähnle (59. Otto), Jarzew (68. Groepper)

TSV Wertingen: Müller; Fischer (75. Hassan), Kotter, Neukirchner (60. Heiß), Birthelmer, Beham, Wiedemann (55. Müller), M. Knöpfle, Eising (60. Rueß), Chromik (60. Storzer), S. Bunk

Schiedsrichter: Schatz (ASV Hirschzell)

Tore: 1:0 Krist (44.), 1:1 Rueß (62.) Zuschauer: 175