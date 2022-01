Dr. Nolde: Geduld und Disziplin sind mitentscheidend

Plus Nachgefragt: Dr. Martin Nolde hilft Sportlern mit Hüftproblemen wieder auf die Beine. Hier spricht der ehemals in Dillingen praktizierende Orthopäde über seine Methode – und freut sich über eine Auszeichnung.

Ob Tanzen oder Taekwondo – ohne eleganten Hüftschwung geht beim Sport nur wenig. Voraussetzung dafür ist ein gesunder und funktionierender Bewegungsapparat zwischen Oberschenkel und Wirbelsäule. Machen sich dagegen Verschleißerscheinungen der Hüfte bemerkbar, hilft auch Sportlern und Sportlerinnen oft nur der Gang zum Arzt. Etwa zu Dr. Martin Nolde. Der 66-Jährige ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Mit Kernfokus auf den künstlichen Ersatz des Hüftgelenks. Seit 2007 beschäftigt er sich intensiv mit der aus Frankreich stammenden AMIS-Technik für künstliche Hüftgelenke. Früher zusammen mit seinem Kollegen Dr. Jürgen Beck in Dillingen, seit einigen Jahren sehr erfolgreich in München. Auch der Dillinger Kampfsport-Großmeister Heinrich Magosch lag dort schon bei Dr. Nolde auf dem OP-Tisch.