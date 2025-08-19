Bewährte Kräfte sollen für Erfolg bei der SSV Dillingen sorgen

Mit einem 3:1-Sieg im letzten Saisonspiel gegen Neuburg/Kammel krönten die Kreisstädter eine starke Frühjahrsrunde und sicherten sich Platz 10 in der Gesamttabelle. Ein in dieser starken Liga hoch einzuschätzender fünfter Rang in der Rückrundentabelle zeigt, was möglich gewesen wäre – und auch diese Saison möglich ist.

Coach & Co. Künftig geben mit Alexander Kinder und Dominik Riedinger zwei Dillinger Urgesteine die Kommandos im Dillinger Donaustadion. Beide werden dies jedoch nicht von der Seitenlinie tun, sondern als gleichberechtigte Spielertrainer fungieren. Christoph Nowak, sportlicher Leiter, zeigt sich sehr angetan vom Trainertandem: „Wir kennen uns schon sehr lange und haben ein tolles Vertrauensverhältnis. Jeder kann ganz genau einschätzen, wie der andere tickt.“ Ex-Trainer Michael Hildmann hatte früh signalisiert, dass er sein Amt zum Saisonende abgeben möchte. Danach hatte sich Nowak bewusst für eine interne Lösung entschieden: „Rückblickend hatten wir immer dann Erfolg, wenn wir eine interne Lösung für die Trainerposition hatten.“ Der Stallgeruch und die totale Identifikation seien wichtiger als außergewöhnliche Trainerlizenzen oder vermeintliche Zauberer, die dann in der Praxis wenig Erfolg brächten.

Alte Bekannte zurück bei der SSV Dillingen

Hin & weg Auf der Zugangsseite konnte Nowak ausschließlich bekannte Gesichter mit SSV-Vergangenheit begrüßen: Mit Jasjot Padda (pausierte, früher FC Gundelfingen), Kasem Al Shabani (SSV Höchstädt), Florend Isufi (SSV Höchstädt) und Marcel Hander (FC Lauingen) haben bereits alle ihre Schuhe für die Kreisstädter geschnürt, drei davon sogar noch in der vorletzten Saison.

Auf der Abgangsseite stehen insgesamt sieben Spieler: Neben Ex-Coach Michael Hildmann (Firnhaberau), dessen Bruder Tobias Hildmann (Ziel unbekannt) und Okan Yavuz (SSV Alsmoos-Petersdorf) wechselt ein „Viererpack“ an Spielern zum SC Bubesheim: Jonas Sailer, Tim Gehring, Daniel Kraft sowie Berkan Yilmaz. Explizit als erfreulicher Nicht-Abgang zu nennen ist Lars Jaud, der nach der erfolgreichen Rettungsmission auch in dieser Saison für Dillingen auf Torejagd geht.

Glücks- und Sorgenkinder Als Glückskinder hebt Nowak Neuzugang Kasem Al Shabani und Keeper Michael Wagner hervor: „Al Shabani macht es in der Vorbereitung richtig gut und ist in meinen Augen ein heißer Kandidat für die Startelf. Wagner war in der schwierigen letzten Saison einer der ersten Spieler, die sich klar zum Bleiben bekannt haben – das war ein sehr starkes Zeichen.“ Nowak gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er von seinem Torwart aus der FC-Bayern-Jugend berichtet: „Er ist allerdings nicht nur ein überragender Rückhalt, sondern auch ein richtig geiler Typ für die Mannschaft.“ Ein wenig sorgenvoll blickt Nowak auf Coach Kinder, der an Knieproblemen laboriert. „Er hat ein paar Schmerzen, aber es sollte wohl nicht zu schlimm sein“, gibt Nowak leichte Entwarnung. Zum Auftakt gegen Hainsfarth könnte er fit sein.

Testspiele liefern wenig Aufschluss

Test & Taktik Taktisch dürfte sich wenig an der zuletzt erfolgreichen Herangehensweise mit der 4-2-3-1-Formation ändern. Zur Vorbereitung an sich hat Nowak eine klare Meinung: „Natürlich ist es wichtig, sich einzuspielen, aber die Ergebnisse haben für mich keine Aussagekraft.“ So führt er aus, dass durch die Sommerzeit viele Urlauber fehlen würden – doch entscheidend sei, dass das Team zum Auftakt gegen Hainsfarth komplett ist. Bisher gab es aus SSV-Sicht einen knappen Sieg gegen Grün-Weiß Ichenhausen sowie eine knappe Niederlage gegen die SGM Herbrechtingen-Bolheim. Die Generalprobe stieg am Sonntag gegen den SC DLP (2:2).

Start & Ziel Trotz des Klassenerhalts muss sich Dillingen auf eine neue Liga einstellen: Im Zuge der Ligeneinteilung wurden sie von der Kreisliga West in die Kreisliga Nord umgruppiert. Nowak sieht das pragmatisch: „Es war früh absehbar und wir haben keinen Einfluss darauf. Deswegen nehmen wir das so an und freuen uns natürlich auf unsere Derbys, aber auch auf die Fahrten ins Ries.“ Ziel sei es, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Zum Start geht es zuhause gegen Hainsfarth und den Vorjahresdritten Alerheim, bevor dann das Derby beim BC Schretzheim ansteht. Nowak ordnet ein: „Natürlich sind das nominell starke Gegner und durch die neue Liga eher unbekannt. Deswegen haben wir Respekt, aber definitiv keine Angst. Im letzten Jahr sind wir aber gut gefahren, demütig an die Spiele heranzugehen – und das wollen wir beibehalten.“

Prognose Die SSV Dillingen hat nach der starken Rückrunde, als man zu den besten Teams der Kreisliga West zählte, gerade offensiv in der Sommerpause noch einmal an Qualität dazugewonnen. Wenn das Trainerduo Kinder/Riedinger bei aller Angriffsstärke eine gute Defensivordnung installieren kann, haben die Kreisstädter nichts mit dem Kampf gegen den Abstieg zu tun. Das Ziel einer „sorgenfreien Saison“ sollte damit erreichbar sein.