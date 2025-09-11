„Ein Stadtderby ist noch mal etwas ganz Besonderes“: BC Schretzheim empfängt die SSV Dillingen

Als der BC Schretzheim und die SSV Dillingen zum letzten Mal aufeinandertrafen, musste das Sommermärchen, die Fußball-WM 2006, erst noch geschrieben werden. Angela Merkel war gerade einmal fünf Monate als Bundeskanzlerin im Amt, als am 26. März 2006 Schretzheim in der Kreisklasse mit 4:1 gegen Dillingen gewann. Nun steht am Samstag (Anstoß 17 Uhr) nach 7111 Tagen, in denen die Mannschaften in unterschiedlichen Ligen unterwegs waren, das nächste Pflichtspiel zwischen dem Dillinger Stadtteilclub und dem Team aus der Kernstadt bevor. Zu diesem Anlass trafen sich Christoph Nowak, Vorsitzender der SSV, und Christoph Kehrle, Trainer beim BCS, zum Doppelinterview im Donaustadion.

Nach 19 Jahren gibt es wieder ein Punktspielderby zwischen der Kernstadt und dem Stadtteil. Was bedeutet Ihnen das?Christoph Kehrle: Die 19 Jahre sind für mich eher eine Randerscheinung. Ich verbinde mit dieser Zahl logischerweise nichts. Aber klar, ein Derby ist immer etwas Besonderes, das betrifft auch die Duelle mit dem FC Lauingen und TG Lauingen. Aber innerhalb der Stadt ein Duell zu haben, bedeutet noch mehr. Und das sind dann auch Spiele, auf die du gezielt hin trainierst.

Christoph Nowak: Natürlich wird das ein geiles Spiel werden, aber am Ende ist es auch nur ein Spiel von vielen in dieser Saison. Für mich wird es das erste Pflichtspielderby, und das nach 13,5 Jahren im Amt bei der SSV Dillingen. Man kennt sich sehr gut, und solche Duelle sind Highlights, da hat die Umgruppierung in die Nord-Gruppe gutgetan.

Christoph Kehrle: „Brisanz im Derby ist nicht mehr so groß wie früher“

Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Brisanz in diesem Derby?

Kehrle: Ach, das kommt mehr von außen. Natürlich ist die Vorfreude auf so ein Spiel größer als auf ein Spiel gegen eine Mannschaft aus dem Ries. Aber die Spieler kennen sich doch alle, die gehen am Wochenende zusammen aus und sind befreundet.

Nowak: Das sehe ich genauso. Die stehen sich am Spieltag 90 Minuten lang als Gegner gegenüber, und dann ist es wieder gut. Ich muss sagen, unsere Derbys gegen die Lauinger Vereine oder Höchstädt waren in den vergangenen Spielzeiten immer gesittet. Früher gab es da wirklich eine deutliche Rivalität zwischen den Vereinen, aber das hat sich geändert.

Was unterscheidet den BC Schretzheim von der SSV Dillingen, Herr Kehrle?

Kehrle: Ganz einfach: Die Anlage. Wir hätten gerne eine solche Anlage, die dann auch so optimal gepflegt wird (schaut sich im Donaustadion um). Hier sind die Plätze im perfekten Zustand und der Verein muss nichts leisten.

Nowak: Ganz so ist es nicht: Es ist ein Schulsport-Gelände, deswegen pflegt die Stadt die Plätze. Ich glaube, die Stadt ist auch ganz froh, uns hier zu haben. Wir von der SSV, die ja Miete bezahlt, schließen auch mal von anderen offen gelassene Fenster und Türen, räumen leere Flaschen von der Tribüne oder sammeln Müll in den Kabinen zusammen. Dass sich die Stadt vorbildlich um diese schöne Anlage kümmert, ist auch Basis dafür, dass wir als SSV immer wieder überregional beachtete Highlights bieten können, wie zuletzt das Testspiel des FC Augsburg. Und ihr bekommt ja von der Stadt einen Rasenpflegezuschuss (lacht).

Kehrle: Ja, der reicht bis zur Winterpause. Vielleicht können wir ja in der Rückrunde hier spielen (lacht).

Und was unterscheidet die SSV vom BCS?

Nowak: Das ist klar, die ehrenamtlichen Helfer. Da ist der BCS super aufgestellt.

Wie schätzen Sie den BCS ein, Herr Nowak?

Nowak: Sie sind nicht umsonst aufgestiegen. Sie haben eine enorme Qualität. Natürlich müssen Sie in der Liga ankommen, werden aber aus meiner Sicht eine sorgenfreie Saison spielen.

Und wie sehen Sie die SSV, Herr Kehrle?

Kehrle: Dillingen ist spielstark, technisch sehr gut. Die Offensive mag besser sein als die Defensive, es ist eine richtig gute Truppe.

SSV Dillingen läuft im Derby in einem Sondertrikot auf

Ist denn in Schretzheim etwas besonderes geplant für das Derby am Samstag?

Kehrle: Ja, wir werden einen Ausschankwagen haben, wir werden grillen, was es sonst bei uns nicht gibt. Es wird einen Stadionsprecher geben und ein Halbzeitprogramm. Und auch für die Kinder werden wir Attraktionen haben.

So sieht das Sondertrikot der SSV Dillingen für das Derby gegen Schretzheim aus.

Nowak: Wir werden in einem speziellen Trikot auflaufen. In Kooperation mit unserem Trikotsponsor haben wir ein Sondertrikot entworfen, das auf der Brust auch den sogenannten Match-Print hat und das auch nur am Samstag in Schretzheim getragen wird. Die Spieler dürfen das dann behalten.

Letzte Frage an Sie beide: Wie geht’s aus?

Nowak: Ich gebe keinen Tipp ab. Erstens sind meine Tipps immer daneben, zweitens ist es ein Derby – da kann alles passieren. Aber wir fahren nicht nach Schretzheim, um zu verlieren, das ist ja auch klar.

Kehrle: Ich sage, wir gewinnen 3:1.