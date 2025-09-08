Der SV Holzheim macht es gegen die SpVgg Bachtal in der zweiten Halbzeit deutlich

Mit einem Kantersieg hat der SV Holzheim den ersten Erfolg der noch jungen Saison eingefahren. Torreiche Unentschieden in Lauingen und Kicklingen, Aislingen verliert binnen neun Minuten.

FC Lauingen II – FC Weisingen 3:3 (2:2). Die Hausherren begannen forsch und setzten durch die quirligen Fabian Kraus und Timo Bayer die Gästeelf unter Druck. Kraus erzielte mit einer tollen Einzelleistung das 1:0 nach einer Viertelstunde und Bayer legte mit einem Flatterball das 2:0 nach (30.). Anders als in den Partien zuvor hatte der FC Weisingen schnell eine Antwort parat, denn nur drei Minuten später stand Jonathan Schuhmann goldrichtig und verkürzte auf 2:1 nach einem Eckball. Kurz vor der Pause dann gar noch der verdiente Ausgleich durch Manuel Fischer, der mithilfe des Innenpfostens traf. Nach dem Seitenwechsel übernahm Weisingen das Kommando. Mitten in diese Drangphase fiel die erneute Führung für den FCL durch Shpend Bajraktari, der energisch nachsetzte und das 3:2 erzielte. Den Schlusspunkt setzten aber erneut die Gäste: Christoph Lindner setzte bei einem Konter Levente Szunyogh in Szene und dieser schloss sehenswert zum 3:3-Endstand ab (80.). (DUT)

SV Aislingen kassiert drei Gegentore in neun Minuten

TSV Wasserburg – SV Aislingen 3:0 (3:0). Der dritte Spieltag brachte den Aislingern eine unnötige Niederlage. Die Grün-Weißen starteten mit einer dicken Chance durch Niklas Emminger in die Partie. Nach zwei ungenutzten TSV-Möglichkeiten scheiterte auch Marcel Bronnhuber nur knapp am heimischen Keeper. Neun Minuten reichten den Platzherren nun für die drei Treffer des Tages: Die Aislinger Hintermannschaft konnte einen Versuch nicht sauber klären, was Jetmir Sopjani eiskalt ausnutzte (33.). Drei Minuten später gab der Unparteiische einen mehr als fragwürdigen Elfmeter, welchen Artan Sopjani zum 2:0 verwandelte. Derselbe Schütze war in der 42. Spielminute schließlich auch für das 3:0 verantwortlich. Spätestens jetzt ließen die Aislinger die Köpfe hängen. Doch nach der Pause kamen sie durchaus wieder motiviert zurück. Sie ließen den TSV nicht mehr vor das eigene Gehäuse und setzten immer wieder Nadelstiche – leider ohne wünschenswerten Erfolg. (EST)

SV Holzheim – SpVgg Bachtal 5:1 (1:0). Mit einem am Ende deutlichen 5:1 feierte der SV Holzheim seinen ersten Saisonsieg. Dabei kam die Weber-Truppe nur schwer ins Spiel. Zwar setzte Pascal Petermann nach gut zehn Minuten mit einem Schuss aus guter Position ein Zeichen, es waren aber auch wieder Ballverluste im Mittelfeld, auf welche die Gäste aus dem Bachtal lauerten und immer wieder um ihren Sturmtank Tim Liebert gefährlich vor dem Holzheimer Tor auftauchten. Kurz vor der Halbzeit kamen die Gastgeber besser ins Spiel und mit dem Pausenpfiff traf Louis Dietrich per Kopf zur Heimführung.

Bei der SpVgg Bachtal muss Spielertrainer Patrick Mair ins Tor

Es waren zehn Minuten in Durchgang zwei gespielt, als Fabian Miller eine klasse Spieleröffnung über Robin Geißler und den agilen Vinzenz Pennachia zum 2:0 abschloss (54.). Fünf Minuten später war es Pennachia selbst, der im Sechzehner nur noch durch Bachtals Zerberus Markus Reichhart regelwidrig gestoppt werden konnte und Miller traf vom Punkt zum vorentscheidenden 3:0. (59.). Während die Gäste aus dem Bachtal geschockt wirkten, nutzte Holzheim nun Freiräume und eine Viertelstunde vor Schluss war es Bastian Brenner, der mit seinem ersten Treffer im Herrenbereich auf 4:0 erhöhte. Die Spielvereinigung, die mittlerweile verletzungsbedingt mit Spielertrainer Patrick Mair im Tor agierte, probierte es nochmals und kam durch Matthias Weinelt sehenswert zum Ehrentreffer, als er aus dem Stand den Ball ins Netz schlenzte. Den Schlusspunkt setzten aber die Hausherren. Einen schnellen Gegenzug über Nico Allmis verwertete Louis Dietrich mit seinem zweiten Treffer zum 5:1 für in Halbzeit zwei gefällig spielende Holzheimer. (GB)

SV Kicklingen – SV Villenbach 3:3 (1:2). Die Heimelf startete besser in die Partie und ging durch Gökhan Karabal mit 1:0 in Führung (19. Minute). Danach entwickelte sich ein hitziges Derby, mit vielen Zweikämpfen und kleinen Fouls. Noch vor der Halbzeitpause drehten die Villenbacher die Partie und gingen durch ein Eigentor (24. Minute) und durch Benedikt Lutz (41. Minute) mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erwischte die Strobel/Manier-Elf den besseren Start, Julian Eberhardt vollendete sehenswert nach Vorlage von Jonas Manier zum 2:2-Ausgleich (50. Minute). Eine knappe Viertelstunde später setzte sich erneut Jonas Manier auf links durch und bediente den mitgelaufenen André Dannemann, der nur noch den Fuß hinhalten musste und die Partie auf 3:2 für seine Farben drehte. Die Villenbacher kamen aber noch zum Ausgleich, als Zingler eine Unachtsamkeit des SVK-Defensive eiskalt bestrafte (75.). (TIRE)