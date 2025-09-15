Torloses Remis für den SV Aislingen, knapper Sieg für den SV Villenbach

Ziemlich unter die Räder kam der FC Weisingen bei der 2:6-Niederlage gegen den TSV Wasserburg. Einen knappen Sieg fuhr der SV Villenbach im Derby bei Grün-Weiß Baiershofen ein.

Grün-Weiß Baiershofen – SV Villenbach 0:1 (0:1). Erstaunlich, was derzeit das stark ersatzgeschwächte Team des SV Villenbach leistet. Besonders die Youngster Nico Zingler und Fabian Wagner schießen die Lücken der Stammspieler hervorragend. Dadurch blieben die Rauner-Schützlinge auch im vierten Spiel ungeschlagen und holten in den drei hintereinander folgenden Auswärtspartien sieben Punkte, was die erneute Tabellenführung bedeutet. Allerdings war der knappe Sieg im Derby gegen ein kompaktes Baiershofer Team ein hartes Stück Arbeit. Dabei hatten die Gäste über weiten Strecken ein leichtes Übergewicht, was auch zum Führungstreffer durch Benedikt Lutz in der 24. Minute führte. Allerdings wackelte der Vorsprung einige Male, denn die Platzherren setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche. So auch in der 40. Minute, als SVV-Torhüter Christoph Wagner mit einer Glanzparade rettete. Nach der Pause versäumten die Gäste trotz einiger Möglichkeiten, eine Vorentscheidung herbeizuführen. Lediglich Christian Dippel traf in der 70. Minute den Pfosten. Nur sechs Minuten später schwächte sich die Heimelf durch eine Gelb-rote Karte für Florian Weidner selbst, wodurch der Widerstand des Schlumberger-Teams gebrochen war. (ohn)

SV Holzheim gleicht in der Schlussphase aus

TV Gundelfingen – SV Holzheim 1:1 (1:0). Es waren noch keine fünf Minuten gespielt, da durften die Gastgeber jubeln. Es war Patrick Löwenstein, der seine Mannschaft in Führung brachte, nachdem Stefan Eggenmüllers Schuss noch von Niklas Rößle abgewehrt wurde und dem Gundelfinger vor die Füße fiel. Die frühe Führung der Gastgeber resultierte wieder daraus, dass Holzheim auch im zweiten Auswärtsspiel der Saison schlecht in die Partie kam und in Durchgang eins über weite Phasen ideenlos wirkte. Es entwickelte sich in Folge eine eher schwache Kreisklassenpartie auf tiefem Boden am Gundelfinger Auweg. Holzheim musste sich zur Halbzeit erstmal schütteln und kam auch energischer aus der Kabine. Mit genauerem Pass- und Stellungsspiel waren die Aschbergler nun offensiv auch präsenter, während die Turner nun vermehrt in den Verteidigungsmodus schalteten, aber immer wieder mal gefährlich vor ihrer Westtribüne auftauchten. Knapp 15 Minuten vor Schluss war es der eingewechselte Timo Czernoch, der in alter Stürmermanier seinen Farben doch noch den Ausgleich besorgte. Holzheim drückte nun, hatte aber auch Glück, dass ihr Schlussmann Rößle einen abgefälschten Schuss klasse parierte und so den zweiten Treffer für kämpfende Gundelfinger verhinderte. (gb)

Vier Platzverweise in Aislingen

SV Aislingen – SG Reisensburg-Leinheim 0:0. Die Partie gegen den Tabellenersten auf dem Kapellenberg entwickelte sich in der zweiten Halbzeit zu einem richtigen „Farben-Krimi“. Im ersten Durchgang konnten die Gäste vier gute Chancen verzeichnen, doch Martin Sadler zeigte höchste Konzentration und hielt sein Gehäuse sauber. Aislingen versuchte sein Glück mit André Lößner und Niklas Hahn. Bis zur Halbzeit blieb die Partie allerdings torlos. Nach Seitenwechsel parierte der heimische Keeper einen Doppelversuch. In der 55. Minute kam es dann zur ersten Ampelkarte in den SVA-Reihen. Eine Viertelstunde später hieß es dann zweimal Gelb–Rot für die SG inklusive einer roten Karte in der Coachingzone. Jetzt warfen beide Teams alles in die Waagschale, hatten alle Hände voll zu tun, sich selbst Torchancen zu erspielen und die gegnerischen abzuwehren. Fünf Minuten vor Spielende kam es dann zu einer Zeitstrafe für den SVA, ehe der Schiedsrichter in der 90. Minute noch eine rote Karte für die Gäste zog. Somit bestritt man die Nachspielzeit neun gegen acht. (EST)

FC Weisingen – TSV Wasserburg 2:6 (1:3). Am Ende gewann der TSV Wasserburg um mindestens zwei Tore zu hoch. Der FCW musste mehrere personelle Ausfälle verkraften und begann mit zwei A-Jugendspielern. Das erste Gegentor nach einer Viertelstunde durch Jakob Deininger fiel nach einem Beinschuss auf der Torlinie. Artan Sopjani legte zwei weitere Treffer nach. Kurz vor der Pause dann ein kleiner Hoffnungsschimmer durch Neuzugang Pascal Petry, der eine Hereingabe von links zum 1:3-Pausenstand verwertete. Wie schon im ersten Durchgang machten es die Hausherren den keinesfalls übermächtigen Gegnern zu einfach, sodass erneut Sopjani (2x) und Deininger insgesamt drei Tore schossen. Tobias Käsmayrs zwischenzeitliches 2:4 war in der Endabrechnung leider zu wenig. (DUT)