SV Villenbach nach Niederlage weiterhin Zweiter. Für den BC Schretzheim geht es Richtung Kreisliga.

Der BC Schretzheim bleibt in der Kreisklasse Nord II auf Kurs in Richtung Kreisliga. Die Blau-Weißen gewannen das Auswärtsspiel in Oberndorf souverän mit 3:0. In der Kreisklasse West II bleibt der SV Villenbach auf dem zweiten Rang, muss aber die SSV Neumünster-Unterschöneberg nach der Niederlage im direkten Duell ziehen lassen.

Kreisklasse Nord 2

VfB Oberndorf – BC Schretzheim 0:3 (0:1). Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Anfangsphase, Torchancen waren Mangelware. Kurz vor der Halbzeit setzte sich Jonas Behringer gegen mehrere Gegenspieler durch und traf zum 1:0 für den BCS (38.). Nach dem Wiederanpfiff waren die Blau-Weißen überlegen und Spielertrainer Daniel Schaaf traf innerhalb von drei Minuten doppelt. Jakob Minnich setzte sich im Zweikampf durch und bediente Schaaf, der aus 20 Meter unhaltbar in den Winkel traf. Auch beim 3:0 war es Jakob Minnich, der sich über außen durchsetzte und Schaaf im Rückraum bediente. (MÜDA)

TSV Wertingen II – TSV Binswangen 0:2 (0:0). In einem ausgeglichenen Spiel setzte sich der TSV Binswangen letztlich verdient durch. Die Gäste waren die effizientere Mannschaft und hätten bei besserer Chancenverwertung sogar höher gewinnen können. Mann des Spiels war Benedikt Chromik, der beide Treffer erzielte. (dz)

Schneller Doppelpack bringt FC Donauried auf die Siegerstraße

SG Lutzingen/Unterliezheim – FC Donauried 1:2 (0:0). Die spielstarken Gäste traten als der erwartet starke Gegner auf und waren insgesamt besser. Dazu trug auch eine stabile Abwehr bei, die kaum Chancen zuließ. Die erste Spielhälfte konnte die SG mit Vorteilen in den ersten 20 Minuten ausgeglichen gestalten. Mit einem Doppelpack in der 49. und 51. Minute durch Matthias Draws fiel die Vorentscheidung. Mit zwei strammen Schüssen brachte er die Gäste in Führung. Lukas Reiser gelang in der 72. Minute noch der Anschlusstreffer. (dz)

Kreisklasse West 2

SV Villenbach – SSV Neumünster-Unterschöneberg 0:2 (0:0). Sehr nervös begannen beide Teams das bedeutungsvolle Spitzenspiel vor über 300 Zuschauern. Mit zunehmender Spieldauer verbuchte die Heimelf zwar ein leichtes Übergewicht, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Nach Wiederbeginn wurden die Gäste immer zwingender. Bei einem Konter in der 56. Minute war Valentin Jaumann zur Stelle und staubte einen abgewehrten Ball zum 1:0 für die SSV ab. Endgültig entschied die Partie ein diskussionswürdiger Handelfmeter in der 72. Minute, den Christian Wink sicher zum 2:0 für die Gäste verwandelte. Zwar versuchten die Strobel-Schützlinge, dem Spiel noch eine Wende zu geben, doch die sattelfeste Gästeabwehr ließ nichts mehr anbrennen. (ohn)

Reserve der SSV Glött gelingt ein Achtungserfolg

SSV Glött II – TGB Günzburg 2:2 (1:0). Einen Achtungserfolg landete die Glötter Reserve im Spiel gegen den Tabellendritten TGB Günzburg. Nach mehr als 94. Minuten stand ein 2:2-Unentschieden, was sich die Becherer-Truppe mit großem Kampf verdient hat. Die Glötter erwischten einen Start nach Maß. Bereits in der neunten Minute gelang Philipp Strehle per Kopfball nach einer Ecke von Raphaele Albano der Führungstreffer. Der zweite Durchgang startete für die Aschbergler erneut mit einem Treffer. Nach einem Abschlag von Keeper Maxi Herzog war Peter Matkey nicht mehr zu halten und traf über Keeper Mustafa Atik hinweg zum 2:0 (50.). Erst jetzt ließ der Favorit aus Günzburg wütende Angriffe folgen. Der Anschlusstreffer durch Can Özkan in der 57. Minute brachte die Gäste wieder zurück in die Partie. In der Folge konnte TGB mehrere Großchancen nicht verwerten. Erst vier Minuten vor Ende konnten die Gäste durch Volkan Öztürk doch noch zum 2:2 ausgleichen. (RÖB)

SpVgg Bachtal – SG Reisensburg-Leinheim 2:2 (1:1). In einem guten Spiel trennten sich die SpVgg Bachtal und die SG Reisensburg 2:2. Die Gäste gingen in der 15. Minute durch Patrick Hartmann in Führung. Für die SpVgg glich Youngster Timo Berroth nur drei Minuten später auf Vorlage von Simon Hummel aus. Nach dem Seitenwechsel wurde Bachtals eingewechselter Spielertrainer Patrick Mair im Strafraum gelegt, Referee Franz Kaltenegger zeigte auf den Punkt und Mair verwandelte selbst souverän zur Heimführung (56.). Nevio Zdero gelang in der 77. Minute der Ausgleich. (CHRIS)

SV Aislingen macht in der Nachspielzeit alles klar

SV Aislingen – TSV Wasserburg 4:1 (2:0). Aislingens Kapitän Daniel Sailer eröffnete die Partie in der vierten Spielminute mit einem Distanztreffer. Kurz darauf hätte das Trio Tom Wagner, Fabian Müller und André Lößner erhöhen können. Auch Stephan Siegner verfehlte das Gehäuse nur knapp. Der überfällige zweite Treffer ließ bis zur 42. Minute auf sich warten. Da setzte sich Fabian Müller gekonnt durch, ehe er seinen Spielertrainer Christoph Bronnhuber bediente. In der 60. Minute wehrten die Platzherren einen Versuch der Gäste zunächst ab. Doch Artan Sopjani ließ nicht locker und netzte zum 2:1 ein. Jetzt wurde die Partie zerfahrener, wobei Aislingen nichts anbrennen ließ. Nachdem beide Teams eine Gelb-Rote Karte einstecken mussten (TSV 86.; SVA 89.), machte Aislingen den Sack zu. Niklas Hahn legte im richtigen Augenblick auf Tom Wagner ab, ehe er selbst für den vierten Treffer sorgte. (EST)

SV Kicklingen-Fristingen – TV Gundelfingen 1:1 (0:1). Die Gundelfinger kamen besser ins Spiel und gingen nach einem Eckball mit 1:0 in Führung (7.). Das Spiel hatte ein gutes Niveau und bot einige spannende Szenen. In der zweiten Halbzeit war die Heimelf die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich immer wieder gute Tormöglichkeiten. Das 1:1 fiel durch einen sehenswerten Schlenzer von Mario Meier, der Gästekeeper Baß mit seinem Abschluss überraschte (64.). Kurz vor dem Abpfiff hatte Theo Wiedemann sogar noch die Führung auf dem Kopf, aber Baß war zur Stelle und hielt den Punkt für seine Farben fest. (TIRE)

Kreisklasse Nord I

TSV Bissingen – FSV Marktoffingen 1:3 (0:2). Gegen abgeklärte Gäste sorgte Bissingen erst in der Schlussphase und damit zu spät für mehr Torgefahr. Die Hausherren waren zunächst gut im Spiel. In den entscheidenden Situationen zeigte Marktoffingen jedoch seine Cleverness und kam zu Möglichkeiten. Timo Willig reagierte am schnellsten und schob im Nachschuss aus sieben Metern zum 0:1 ein (25.). Kurz vor der Halbzeit bediente Daniel Gabler den agilen Timo Willig zum 2:0 für die Gäste (41.). Hoffnung keimte bei Bissingen auf, als Tobias Linder nach schöner Einzelaktion das 1:2 gelang (70.). Fünf Minuten später fast der Ausgleich, als Josef Ebermayer an den Pfosten köpfte (74.). In den letzten 20 Minuten wurden die Angriffsbemühungen der Kesseltaler besser. Die Abwehr der Gäste hielt dem kurzzeitigen Druck der Bissinger stand. In der Nachspielzeit verwandelte Julian Peiker einen Foulelfmeter zum verdienten Gästesieg. (WM)