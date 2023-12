Dillinger Heimerfolg bei der „Bayerischen“

Tischtennis: Der TVD überzeugt nicht nur als Gastgeber für die besten Nachwuchsspieler des Freistaats – eine junge Dillingerin holt gleich zwei Meistertitel.

Die Tischtennis-Abteilung des TV Dillingen war wie bereits vergangenes Jahr am Wochenende Ausrichter der bayerischen Tischtennis-Einzelmeisterschaft der Jugend in den Altersklassen U 19/U 15/U 13. Am größten Jugendturnier Bayerns nahmen insgesamt 160 Spielerinnen und Spieler teil, unter ihnen auch neun Dillinger: Neben Jana Kienberger, Rebecca Kreuzer, Hanna-Patricia Forgacs, Talitha Huber, Esila Tasdelen (alle U13) und Maximilliane Wallner (U15), die sich bereits im Vorfeld für das Turnier qualifiziert hatten, durften Felicitas Späth, Lara Huber und Paul Wiedemann (alle U19) kurzfristig als Nachrücker an die Platte.

Dillingen stellt gleich neun Teilnehmer

Besonders erfolgreich war Hanna-Patricia Forgacs, die als große Favoritin bei den Mädchen 13 gilt. Souverän sicherte sie sich mit einem 3:0-Finalerfolg den Einzeltitel. Auch im Mixed stand sie gemeinsam mit Felix Heidemann (TV Hilpoltstein) ganz oben auf dem Treppchen. Zusammen mit Alina Hiller (TSV Oberstdorf) gewann Forgas außerdem Silber im Mädchen-Doppel. Hier kam es im Halbfinale zu einem packenden Duell mit ihren Vereinskameradinnen Kienberger/Kreuzer, die den Favoritinnen in einem Fünf-Satz-Krimi alles abverlangten. Große Freude herrschte bei Letzteren aber auch über den dritten Platz. Knapp an den Medaillenrängen im Einzel schrammte Esila Tasdelen vorbei, im Viertelfinale unterlag sie trotz 2:0-Satzführung denkbar knapp. Für Kienberger und Huber ging es im Einzelwettbewerb bis ins Achtelfinale, Kreuzer schied unglücklich bereits in der Gruppenphase aus.

Bis ins Viertelfinale schaffte es Lokalmatadorin Esila Tasdelen. Foto: Karl Aumiller

Bei den Mädchen 15 spielte sich Maximilliane Wallner bis ins Viertelfinale, unterlag dort aber 1:3. Dafür konnte sie sich sowohl im Doppel wie auch im Mixed-Doppel bis ins Halbfinale kämpfen und wurde jeweils Dritte.

Für Lara Huber, Felicitas Späth und Paul Wiedemann, die gegen deutlich höher einzuschätzende Gegner gute Leistungen zeigten, war das Einzelturnier nach der Gruppenphase beendet. Wiedemann erreichte im Mixed mit Lilli-Sara Popp das Viertelfinale.

Paul Wiedemann war einer von neun qualifizierten TVDlern. Foto: Karl Aumiller

Weitere große Events in Dillingen

Die Dillinger Tischtennis-Abteilung zeigte sich sehr stolz, erstmals mit einer Rekordzahl von neun Teilnehmern bei der „Bayerischen“ vertreten gewesen zu sein. Für die Organisation und Verpflegung gab es ausschließlich positives Feedback. Auch im kommenden Jahr wird das Turnier wieder in Dillingen ausgetragen. Im Februar steht mit den bayerischen Meisterschaften der Senioren bereits das nächste große Tischtennis-Ereignis an.