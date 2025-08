Bächinger Biathletin Marina Sauter trauert um Laura Dahlmeier

Groß ist die Trauer um Ex-Biathletin Laura Dahlmeier bei der Bächinger Biathletin Marina Sauter. Sie befindet sich gerade im Höhentrainingslager in Südtirol und hat dort vom schweren Unglück ihrer ehemaligen Mannschaftskollegin erfahren. „Mein Trainer, zu dem Laura auch eine sehr enge Verbindung hatte, hat es uns gesagt, noch bevor es an die Öffentlichkeit getragen wurde“, berichtet Sauter. Sie spricht von einem „extremen Schock“, dass Dahlmeier beim Klettern in Pakistan ums Leben gekommen ist. „Man kann es immer noch nicht glauben“, sagt Sauter, „bis zuletzt haben wir alle gehofft, dass es doch noch ein positives Zeichen von Laura geben wird.“

Marina Sauter: „Laura Dahlmeier war sehr bodenständig“

Sauter, die beim SC Partenkirchen, dem Heimatklub von Laura Dahlmeier trainiert, erzählt von gemeinsamen Einheiten mit der sehr erfolgreichen Athletin. „Laura hat immer wieder bei uns mittrainiert, das waren immer coole Einheiten“, sagt Marina Sauter. Neben den sportlichen Berührungspunkten hatte Sauter auch privat immer wieder mit ihr zu tun und bedauert vor allem den „großen menschlichen Verlust“.

Sauter beschreibt Laura Dahlmeier, die mit Olympiasiegen, Weltmeistertiteln und dem Gewinn des Gesamtweltcups „ja wirklich alles erreicht hatte“, als sehr bodenständigen Menschen: „Laura wollte nie als Spitzensportlerin wahrgenommen, nicht über ihre Titel definiert werden. Sie war überaus herzlich und absolut großzügig, man konnte alles von ihr haben. Laura war ein offener Mensch. Sie war immer total nahbar.“ Die vergangenen Tage im Trainingslager seien sehr hart gewesen, bestätigt Sauter. „Man denkt jetzt natürlich häufig an Laura, gerade wenn wir beispielsweise eine Bergtour machen, kommen die Erinnerungen an sie“, sagt die Biathletin aus Bächingen.

Klettere Christian Kempter: „Man muss sich der Risiken bewusst sein“

Von einem „tragischen Unglück“ spricht Christian Kempter, erfahrener Kletterer und Mitglied der Dillinger Sektion des Deutschen-Alpen-Vereins (DAV). Wenn so etwas passiere, wie der schwere Steinschlag im Karakorum-Gebirge in Pakistan, sei man selbst als erfahrener Klettersportler machtlos, sagt Kempter. Er habe selbst schon mal erlebt, dass vor ihm ein Steinschlag ausgelöst wurde – zum Glück ging es für ihn und seine Begleiter glimpflich aus und sie konnten selbstständig ins Tal zurückkehren.

Aber der Trainer in der Disziplin Alpinklettern weiß auch: „Man muss sich der Risiken stets bewusst sein, es kann immer etwas passieren.“ Beim Unglück von Laura Dahlmeier spiele neben der komplexen Lage auch die politische Situation eine Rolle. „Im Karakorum-Gebirge ist eine Rettungsaktion nicht so einfach durchzuführen wie beispielsweise in den Alpen, dessen muss man sich bewusst sein“, sagt Kempter. Deswegen müsse man bei einer Bergtour auch stets abwägen, wie hoch die Risiken sind und Respekt vor dem Berg haben. „Eine Tour muss auch verzichtbar sein. Das kann am Wetter liegen, ich kann körperlich oder mental nicht voll bereit dazu sein, und dann muss ich auch sagen können, heute wird das nichts“, weiß Kempter.