Daniela Unger: Doppelstart in nördlichen Gefilden

Triathletin Daniela Unger nach ihrer starken Leistung bei der Siegerehrung in Schweden. Foto: Sem Unger

Plus Triathlon: Ein „sportlicher Urlaub“ führt die Gundelfingerin Daniela Unger nach Schweden und Finnland. Warum sich die Siebte beim Kalmar-Ironman über windschattenfahrende Männer ärgert.

Im Urlaub auf der faulen Haut liegen und Cocktails schlürfen – das ist nichts für Daniela Unger. Die Triathletin tourt zwar gerade mit ihrer Familie in Schweden, verbindet die Nordland-Reise aber gleich mit zwei Starts im sportlichen Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen. Vergangenes Wochenende hat sie beim Ironman Kalmar mitgemacht – und wurde in ihrer Altersklasse starke Siebte.

Diese Platzierung reichte als „Quali-Slot“ für die nächste Ironman-Weltmeisterschaft Mitte Oktober dieses Jahres auf Hawaii. „Da starteten diesmal ja nur Frauen. Deshalb wurden nicht nur, wie früher, einer oder zwei Slots vergeben“, erklärt die Gundelfingerin. Von Kalmar reiste die Unger-Family weiter nach Stockholm, um die Fähre in die Hauptstadt von Finnland nach Helsinki zu besteigen. Am heutigen Samstag, 26. August, steht für die Athletin des TV Lauingen der Start beim Frauenrennen der „Ironman 70.3 WM“ auf dem sportlichen Urlaubsprogramm. Unser zwar in einem Ort, der sonst eher für hochklassigen Wintersport bekannt ist: Lahti.

