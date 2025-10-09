Der TSV Unterthürheim überzeugt mit Konstanz auf gutem Niveau

Es ist wahrlich nicht selbstverständlich, dass in dieser schnelllebigen Zeit Werte wie Konstanz, Geduld und Nachhaltigkeit groß geschrieben werden. Der TSV Unterthürheim lebt diese Werte vor und ist keinesfalls „old fashioned“. Im Gegenteil.

Seit 2019 spielt der Verein in der Kreisklasse. In dieser Zeit endeten die Spielzeiten zwischen den Plätzen vier und zehn. Diese Saison könnte bei optimalem Verlauf sogar noch eine bessere Platzierung als zuletzt herausspringen. Aus den letzten vier Partien holte man neun Punkte. Dabei wurden starke Mannschaften wie Tapfheim (5:4) und Riedlingen (2:1) geschlagen. Die Mannschaft steht in Lauerstellung mit zwölf Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Wo Licht ist, gibt es jedoch auch Schatten. Dem sportlichen Leiter Ronny Musch sind die bisherigen 19 Gegentore ein Dorn im Auge und sie verhindern eine noch bessere Platzierung.

Dem TSV Unterthürheim fehlen wichtige Spieler

Das bisherige Abschneiden in der laufenden Spielzeit wird bei genauerem Hinsehen noch mehr aufgewertet angesichts von Verletzungen einiger Leistungsträger. Adriano Friebel fiel zuletzt wegen einer Verletzung am Knie für mehrere Wochen aus. Der ehemalige U19-Landesligafußballer des FC Gundelfingen steigt ab sofort wieder ins Training ein und wird somit bald wieder zum Kader des TSV Unterthürheim stoßen. Ganz so weit sind die weiteren Verletzten jedoch noch nicht. Matthias Müller (Knie), David Lacher (Kapselverletzung) und der letztjährige Torjäger (15 Treffer) Diego Seiler Hermida (Sprunggelenk) müssen sich noch etwas in Geduld üben.

Geduld ist ein gutes Stichwort in Unterthürheim. Angesprochen auf die Ziele des Vereins, antwortet der sportliche Leiter Ronny Musch fast schon in hanseatischer Gelassenheit: „Wir machen uns überhaupt keinen Druck. Sollte sich jedoch eine Tür öffnen, gehen wir hindurch.“ Dass dieses Szenario Wirklichkeit wird, ist nicht ausgeschlossen. Es gibt keinen Überflieger in der Kreisklasse und im Lazarett von Unterthürheim schlummert viel Potential.

Mut macht auch die Mannschaft, die derzeit auf dem Platz steht. Die Leistungsträger Nico Mairshofer (9 Tore) und Alexander Drexler (7) sowie Matthias Schäffler, Simon Mayershofer und Oliver Hirn zeigten bislang ihre jeweiligen Stärken. Darüber hinaus sind Spielertrainer Marko Mladenovic und Kapitän Christian Binswanger große Stützen.

Die Jugendarbeit in Unterthürheim funktioniert bestens

Zur großen Freude des sportlichen Leiters erledigt der Verein seit Jahren eine wichtige „Hausaufgabe“: Die Integration eigener junger Spieler. Markus Dippel, Niklas Mayr, Francesco Friebel und Luis Egger sind die aktuell agierenden Beispiele dafür. Dass dies auch in Zukunft so bleibt, dafür sorgt die Jugendarbeit. Zusammen mit Wortelstetten bildet Unterthürheim eine SG, die von der A-Jugend bis zur G-Jugend hervorragend funktioniert. Für die mittel- und langfristige Zukunft erweist sich die eigene Jugendarbeit am Nachhaltigsten für den Verein.

Hervorragend funktioniert auch das Trainerteam. Marko Mladenovic harmoniert sehr gut mit Co-Trainer Patrick Heinle. Letzterer macht gerade seinen Trainerschein.

Alle diese positiven Aspekte werden jetzt ganz schnell auf eine harte Probe gestellt. Mit Spannung erwartet der TSV das Duell an diesem Sonntag zuhause gegen den Tabellenzweiten Donauried. „Das wird ein Gradmesser. Wir werden sehen.“ erklärt Ronny Musch sachlich, in ruhigem Ton und mit Fußballsachverstand. Ganz der TSV Unterhürheim.