Für den TSV Wertingen geht es jetzt schon um den Klassenerhalt

Am Wochenende kommt es in der Bezirksliga Nord zum Duell zweier Teams, die mit völlig unterschiedlicher Ausgangslage antreten werden: Der TSV Zusmarshausen ist als Aufsteiger stark in die Saison gestartet und empfängt den TSV Wertingen, der nach dem Landesliga-Abstieg auch eine Liga drunter weiter tief im Tabellenkeller steckt. Mit 18 Punkten aus den ersten zehn Spielen hat „Zus“ bislang eine beeindruckende Visitenkarte abgegeben. 21 Tore bedeuten die zweitbeste Offensive der Liga. Doch die jüngsten Niederlagen gegen den TSV Meitingen und den TSV Haunstetten haben den Höhenflug etwas gebremst. Jetzt stellt sich die Frage: Kann die Mannschaft von den Spielertrainern Lukas Drechsler und Benedikt Schmid den Schalter wieder umlegen?

In der Wertinger Offensive hakt es

Anders die Stimmung im Wertinger Lager: Mit nur sechs Punkten aus zehn Spielen und nach der bitteren 1:2-Pleite im direkten Kellerduell gegen Joshofen-Bergheim steckt der TSV im Abstiegskampf fest. Schwache sieben erzielte Tore, dazu 20 Gegentreffer – damit rangiert die Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv am unteren Ende der Liga. Wertingens Trainer Uli Bunk: „Es geht für uns jetzt ausschließlich um den Klassenerhalt. Wir sind im Spiel gegen Joshofen gar nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen und haben zu wenig Torchancen kreiert. Das Ergebnis war folgerichtig.“

Wertingens Trainer Uli Bunk: „Es geht darum, in der Liga zu bleiben.“

Zur aktuellen Lage seiner Mannschaft sagt der Übungsleiter: „Nach einem Drittel der Saison muss jedem im Team jetzt klar sein: 18 Punkte werden am Ende nicht reichen. Es geht ausschließlich darum, in der Liga zu bleiben.“ Von Resignation will Bunk jedoch nichts wissen: „Die Jungs ziehen im Training mit, auch wenn die Beteiligung zuletzt nicht optimal war.“ Fraglich bleibt, ob Leistungsträger und Co-Trainer Andreas Kotter nach seiner Leistenverletzung am Wochenende wieder auflaufen kann.