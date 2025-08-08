Der TSV Wertingen hofft in der Fußball-Bezirksliga, dass der Knoten platzt

Am Sonntag steht in der Bezirksliga ein Duell zweier Teams an, die sich den Start in die neue Saison wohl ganz anders vorgestellt haben: Der VfR Jettingen empfängt den TSV Wertingen. Während Jettingen vor der Saison von vielen Experten als Titelkandidat gehandelt wurde, steckt der Landesliga-Absteiger aus Wertingen nach drei Spieltagen tief in einer kleinen Ergebniskrise und wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg sowie das erste Saisontor.

Für Jettingen verlief der Auftakt bislang durchwachsen. Nach drei Spielen steht erst ein Sieg zu Buche. Der jüngste Auftritt unter der Woche beim TSV Haunstetten dürfte zudem am Selbstvertrauen gekratzt haben – mit 1:5 ging der VfR dort klar unter. Dennoch ist klar: Die Qualität im Jettinger Kader ist hoch, und die Mannschaft hat schon gezeigt, dass sie an guten Tagen jeden Gegner in der Liga dominieren kann.

Fußball: TSV Wertingen ist noch nicht in der Bezirksliga angekommen

Der TSV Wertingen hingegen hat nach dem Abstieg aus der Landesliga noch keinen Fuß in der neuen Spielklasse gefasst. Ein magerer Punkt aus drei Partien spricht eine deutliche Sprache. Dennoch warnt Sportleiter Florian Eising davor, die Situation zu dramatisieren: „Mit einem Punkt aus drei Spielen sind wir zweifelsohne hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Das Ganze ist aber noch kein Drama, schließlich war uns bewusst, dass unser Neustart in der Bezirksliga eine Umstellung und alles andere als leicht wird.“

Eising sieht durchaus positive Ansätze im bisherigen Saisonverlauf: „Was optimistisch stimmt, sind sicherlich die guten spielerischen Momente in Maihingen und eine dominante erste Halbzeit gegen Wörnitzstein. Dass wir dabei noch kein Tor geschossen haben, ist natürlich nicht gut. Auf der anderen Seite würde es mir Sorgen machen, wenn wir auch keine Chancen herausspielen würden. Ich glaube, dass der Knoten nun eben einmal platzen muss und dann fällt uns sicher vieles leichter.“ Eising blickt zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben: „Das kommende Programm mit Jettingen und Gersthofen ist jetzt natürlich eine echte Herausforderung, die uns, wie ich glaube, sogar sehr liegen wird. Wir wissen schließlich was wir können, daran ändert auch der Saisonstart nichts.“

VfR Jettingen und TSV Wertingen unter Druck

Beide Teams stehen nach ihrem Saisonstart unter Zugzwang – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Jettingen will die 1:5-Pleite ausbügeln und verhindern, dass der Anschluss an die Tabellenspitze früh verloren geht. Wertingen dagegen braucht endlich einen Treffer und ein Erfolgserlebnis, um den negativen Trend zu stoppen. Entscheidend dürfte sein, welches Team seine Nerven besser im Griff hat: Jettingen mit dem Druck, als Favorit bestehen zu müssen, oder Wertingen mit der Last, endlich den ersten Saisontreffer zu erzielen. Ein Duell, das für beide richtungsweisend sein könnte.