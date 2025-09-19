Türk Gücü Lauingen will sich nicht von der Tabellenspitze verdrängen lassen

Mit Türk Gücü Lauingen steht in der Fußball-Kreisliga West seit dem vergangenen Wochenende ein Landkreis-Team an der Tabellenspitze. Den Platz an der Sonne gilt es am Sonntag beim SC Altenmünster zu verteidigen. Die SSV Glött ist bereits am heutigen Samstag beim SC Bubesheim zu Gast, der SSV Neumünster gibt beim SV Scheppach seine Visitenkarte ab.

SC Bubesheim – SSV Glött (Sa., 16 Uhr). Der letzte Sieg einer Glötter-Mannschaft gegen den SC Bubesheim liegt trotz regelmäßigem Aufeinandertreffen bereits 30 Jahre zurück. Immerhin konnten die BlauWeißen dem Favoriten in den beiden jüngsten Duellen jeweils ein Remis abtrotzen. Die Rickauer-Elf geht nach dem jüngsten Punktgewinn gegen Altenmünster mit einem positiven Gefühl in diese Aufgabe. Trotz etlicher Ausfälle hat das Team zuletzt diese Herausforderung angenommen und sich mit großer Moral den ersten Saisonzähler verdient. „Wir müssen auf dem Platz zu einer Einheit werden, nur so können wir die momentanen spielerischen Defizite irgendwie kompensieren. Die Jungen im Kader brauchen noch etwas Zeit sich im Herrenbereich zurechtzufinden. Doch die Jungs lernen mit jedem Spiel“, so der SSV-Trainer Markus Rickauer, der in Bubesheim jedoch auf Stammkeeper Dominik Trenker (Urlaub) verzichten muss. Stürmer Stephan Ansbacher weilt ebenfalls im Urlaub. Abwehrchef Marius Brugger hingegen ist nach überstandener Krankheit ebenfalls wieder mit an Bord, wie auch Jonas Stutzmüller (zuletzt Urlaub). Mit viel Einsatz-, Kampfeswillen und einem starken Kollektiv wollen die Glötter nun in Bubesheim für eine Überraschung sorgen und endlich den ersten „Dreier“ der Saison einfahren. (RÖB)

Die letzten fünf Duelle gingen alle an Türk Gücü

SC Altenmünster - Türk Gücü Lauingen (So., 15 Uhr). Auf das, was seine Mannschaft in der jüngsten Vergangenheit gezeigt hat, ist Trainer Sezgin Er vom neuen Spitzenreiter TG Lauingen sichtzlich stolz: „Die Jungs haben sich von Woche zu Woche gesteigert“, sagte er nach dem 4:0-Heimsieg gegen den Bezirksligaabsteiger TSV Ziemetshausen. Die gute Form weiter konservieren und nun gegen vermeintlich leichtere Gegner weiter zu punkten, das wünscht sich der TG-Coach vor dem Duell beim SC Altenmünster. Die Gäste nehmen nicht nur wegen ihrer aktuellen Position in der Tabelle die Favoritenstellung ein, der Gegner aus dem Zusamtal liegt den Lauingern. Die letzten fünf direkten Vergleiche konnte Türk Gücü allesamt für sich entscheiden. Und dennoch hofft man im Lager des SC Altenmünster, diesmal am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen. Dafür, so Abteilungsleiter Oliver Osterhoff, müsse man allerdings Unkonzentriertheiten aus den letzten Begegnungen abstellen. Gut möglich, dass der SCA erstmals in dieser Saison auf seine Leistungsträger Sebastian Kaifer und Niklas Rigel zurückgreifen kann. (her)

Neumünsters gute Erinnerungen an letztes Gastspiel in Scheppach

SV Scheppach - SSV Neumünster (So., 15 Uhr). An den 21. August 2022 haben die Verantwortlichen des SSV Neumünster gute Erinnerungen. Mit 9:1 siegte ihre Mannschaft in der Kreisklasse West 2 beim SV Scheppach. Am Ende der Saison wurde Neumünster hinter der SSV Dillingen Vizemeister, die Scheppacher hielten als Drittletzter der Tabelle die Liga. Inzwischen sind beide Teams eine Stufe nach oben gerückt und treffen sich erstmals auf Kreisliga-Ebene. Während Neumünster am vergangenen Wochenende spielfrei war, feierte der SV Scheppach beim 4:0 gegen den TSV Balzhausen seit seinem Aufstieg in der Saison 2024/25 im 16. Anlauf den ersten Heimsieg überhaupt. „Ich hoffe, dass sie nicht einen zweiten nachlegen“, schmunzelt Neumünsters Trainer Jan Schrodi, der froh ist, dass mit Valentin Jaumann und Sebastian Müller zwei Routiniers in den Kader zurückkehren. (her)