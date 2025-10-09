TT Buttenwiesen-Inningen will gegen Kirchheim den nächsten Schritt machen

Nach zwei spannungsgeladenen Wettkampftagen in der 2. Bundesliga der Deutschen Turnliga (DTL), darunter ein Auftaktsieg und eine knappe Niederlage gegen den Titelfavoriten, steht für das Turn-Team Buttenwiesen-Inningen am Samstag der nächste wichtige Heimwettkampf an. Gegner in der Riedblickhalle ist der VfL Kirchheim unter Teck.

Das Turn-Team Buttenwiesen-Inningen ist für seine Mischung aus erfahrenen nationalen Kräften und starker internationaler Unterstützung bekannt und setzt auf Teamgeist. Für den kommenden Heimwettkampf kann die Mannschaft voraussichtlich wieder auf die doppelte ausländische Verstärkung zählen, nämlich den italienischen Neuzugang Manuel Berettera und den ukrainischen Leistungsträger Yevgen Yudenkov.

Das Turn-Team Buttenwiesen-Inningen ist breit aufgestellt

Die Kernmannschaft wird angeführt von Headcoach Sascha Petrenko und Kapitän Florian Raab. Zum Team gehören weitere Spezialisten, die an ihren jeweiligen Geräten den Unterschied machen sollen: Daniel Kehl, der ausgewiesene Sprung-Experte; Johannes Seifried, die zuverlässige Boden- und Sprung-Waffe; Elija Bach, die vielseitige Ringe- und Boden-Maschine; Erik Mihan, der Stützgeräte-Profi; Darius Steinke, der Experte des Reckturnens; und das vielversprechende Boden-, Ringe- und Barren-Küken Mark Müller.

Ergänzt wird dieses Aufgebot durch die wertvolle Reserve um die Routiniers Adrian Seifried, Jan Schwäke, Hommel Dimiter und Moritz Kraus, die das Turn-Team mit ihrer Erfahrung und Unterstützung weiter stärken. Dieses motivierte Team ist absolut bereit, dem VfL Kirchheim die Stirn zu bieten.

Gegner Kirchheim weist die gleiche Statistik wie Buttenwiesen-Inningen auf

Trotz der hauchdünnen 37:39-Niederlage gegen Tabellenführer StTV Singen am vergangenen Samstag ist die Stimmung im Lager der Biber ausgezeichnet. Das Turn-Team hatte den Top-Favoriten in ein Kopf-an-Kopf-Rennen gezwungen, was die Moral der Mannschaft enorm gestärkt hat. Headcoach Sascha Petrenko ist stolz auf seine Mannschaft: „Die Leistung gegen Singen war herausragend, besonders da wir weiterhin mit Ausfällen kämpfen. Das Turn-Team hat bewiesen, dass es kämpfen kann. Jetzt müssen wir diese frische Motivation mitnehmen und im direkten Duell gegen Kirchheim zeigen, wer die Punkte verdient hat.“

Der kommende Wettkampf gegen den VfL Kirchheim unter Teck wird ein echtes Kopf an Kopf Rennen um die Tabellenmitte. Das Turn-Team belegt aktuell mit 2:2 Punkten den vierten Platz, während der VfL Kirchheim auf Platz fünf liegt und ebenfalls 2:2 Punkte auf dem Konto hat. Interessanterweise teilen sich beide Mannschaften die bisherigen Ergebnisse: Beide Teams verloren gegen Singen und gewannen gegen die TG Hanauerland. Ein Sieg würde die Biber somit klar von der unteren Tabellenhälfte absetzen. Mannschaftskapitän Florian Raab unterstreicht die Wichtigkeit des Heimwettkampfs: „Kirchheim ist eine sehr solide Mannschaft. Wir wissen, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird, das wahrscheinlich erst am Ende entscheiden wird. Aber wir turnen zu Hause! Wir haben letzte Woche gesehen, was mit unseren Fans möglich ist. Wir werden von Anfang an aggressiv und fehlerfrei turnen, um die Punkte in Buttenwiesen zu behalten.“

Das Turn-Team setzt auf die Unterstützung seiner Fans, um die Riedblickhalle erneut in einen „Hexenkessel“ zu verwandeln. Der Wettkampf findet am Samstag statt und beginnt um 18 Uhr. Das Turn-Team möchte mit den Fans im Rücken einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt machen.