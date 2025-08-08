Die U23 des FC Gundelfingen will beim Schlusslicht den ersten Sieg holen

Voller Zuversicht tritt die U23 des FC Gundelfingen am morgigen Sonntag (16.30 Uhr) beim FC Horgau an – und hat dabei ein klares Ziel vor Augen: „Wir wollen unseren ersten Saisonsieg einfahren“, sagt Teamleiter Florian Strehle voller Selbstbewusstsein. Und das dürfe die Mannschaft auch haben, sagt er: „Wir sind gut drauf, machen unsere Sachen richtig gut und zeigen unsere spielerische Qualität.“

Großes Lob für Gundelfingens Torwart Elias Thurn

So wie zuletzt gegen den TSV Nördlingen II, als die U23 beim 1:1 den ersten Zähler der noch jungen Saison eintüten konnte. Absolut gerecht und verdient sei dieses Unentschieden gewesen, sagt Strehle. Das um ein Haar aber doch noch zur Niederlage geworden wäre, doch Torwart Elias Thurn hielt in der Schlussphase einen Foulelfmeter und damit den Punkt für die Grün-Weißen fest. „Elias hat großes Potenzial, wir sind total überzeugt von ihm“, lobt Strehle den Schlussmann, der vor der Saison nach einer einjährigen Station bei der SpVgg Wiesenbach nach Gundelfingen zurückgekehrt ist.

FC Gundelfingen U23: „Weit von einem Fehlstart entfernt“

Für Gegner Horgau steht im Duell ebenfalls einiges auf dem Spiel, sind sie nach drei Spieltagen noch ohne Punkt. Und auch wenn die Gundelfinger U23 nur einen Zähler mehr aufweisen kann, sei man von einem Fehlstart weit entfernt, sagt Strehle. „Wichtig ist jetzt, dass wir uns als blutjunge Mannschaft schnell in der neuen Liga akklimatisieren, denn die Bezirksliga verzeiht nichts.“ Wie es in der Bezirksliga läuft, weiß der Mann auf der Trainerbank: Peter Matkey. „Peter bringt jahrelange Erfahrung als Bezirksliga-Spieler mit, er weiß ganz genau, worauf es in der Bezirksliga ankommt.“