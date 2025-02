TSV Unterringingen: Ein Sonntag ohne Fußball ist kein Sonntag

Es war ein tiefer Einschnitt in der Vereinsgeschichte des TSV Unterringingen, als die Verantwortlichen im vergangenen Frühjahr entschieden, die Fußball-Herrenmannschaft vom Punktspielbetrieb abzumelden. Nicht der letzte Platz in der Kreisklasse Nord I nach der Saison 2023/24 war der Hauptgrund für diese Entscheidung, „unsere Spielerdecke für ein Weitermachen war einfach zu dünn“, blickt Jochen Mittring auf jene Wochen zurück, als man hin- und herüberlegte, wie es weitergehen könnte. „Letztlich haben wir uns durchgerungen, den Spielbetrieb einzustellen“, so Mittring, der einer von drei gleichberechtigten Vorsitzenden beim Dorfverein aus der Gemeinde Bissingen ist.

Mittring, selbst aktiver Fußballer, wechselte mit 35 Jahren zum Nachbarverein TSV Bissingen, andere ehemalige Kicker des TSV Unterringingen nach Höchstädt, Bayerdilling und Mönchsdeggingen – oder legten eine sportliche Pause ein. All dies führte dazu, dass bestehende Kameradschaften und soziale Kontakte mehr und mehr verloren gingen.

Es fehlt etwas in Unterringingen

Und dass im Dorf plötzlich nicht mehr am Sonntag Fußball gespielt wurde, dem trauerten so manche TSV-Anhänger vor allem im vergangenen Herbst immer wieder nach. Jede zweite Woche auf den heimischen Sportplatz gehen zu können und sich dort mit Freunden und Bekannten auszutauschen, das hätten, so Mittring, die Unterringinger und TSV-Sympathisanten aus den umliegenden Ortschaften schon vermisst. Auch Mittring selbst fehlt der normale Ablauf, obwohl er beim TSV Bissingen als Spieler schnell integriert wurde und in der laufenden Saison schon elf Pflichtspiele in der ersten Mannschaft bestritten hat. Der 35-Jährige wird auch noch in der Frühjahrsrunde das Trikot des Nachbarvereins tragen, doch ab der Saison 2025/26 ist er wieder ein Kicker seines Heimatvereins.

Denn inzwischen steht fest, dass der TSV Unterringen im Punktspielbetrieb einen neuen Anlauf nehmen und ganz unten in der B-Klasse wieder um Punkte und Tore kämpfen wird. Mittring und seine Mitstreiter haben in den vergangenen Wochen alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wieder Leben in die TSV-Bude in Form von Fußballspielen kommt. So haben die meisten der im Sommer gegangenen Spieler zugesagt, nach Unterringingen zurückzukehren.

Dabei sei für einen Rückwechsel nicht die Spielklasse entscheidend, sondern die Aussicht, dass man sich dann wieder unter Freunden mehr trifft. „Ein wenig hat man sich schon aus den Augen verloren“, konstatiert Jochen Mittring und freut sich alte Kumpels künftig wieder öfters zu treffen. Dick ist die Spielerdecke, welche der TSV Unterringen für die kommende Saison haben wird, allerdings nicht. Nur zehn Spieler gehören momentan zum festen künftigen Kader, weitere zehn stünden auf Abruf bereit und wollen einspringen, wenn sie gebraucht werden. „Wir versuchen das so und werden alles daran setzten, dass wir unsere Spiele austragen können.

Unterringinger Neustart in der B-Klasse

Notfalls auch nur mit neun Mann, denn in der B-Klasse Nord, in welche der TSV Unterringingen eingegliedert werden möchte, gilt die Flex-Regelung. Das heißt, dass auch in reduzierter Mannschaftsstärke angetreten werden darf, wenn es die Notwendigkeit erfordert. Der jeweilige Gegner muss rechtzeitig informiert werden und darf dann auch nur mit neun Mann auflaufen.

Auf einen offiziellen Trainer wird der TSV Unterringen bei seinem Re-Start verzichten. Geplant ist, dass sich die Spieler nur einmal die Woche ganz ungezwungen auf dem Trainingsplatz treffen, und dann schauen, wer am Wochenende Zeit hat, im Team aufzulaufen. „Wir wollen keinen Druck aufbauen und alles ganz locker angehen“, betont Jochen Mittring und verweist auf das gleiche Modell, welches der SSV Peterswörth vor einigen Jahren auch angewandt hat und dabei gute Erfahrungen gemacht habe.

Wie lange der TSV Unterringen, der keine eigenen Nachwuchsmannschaften im Spielbetrieb hat, nach dem Neustart durchhalten kann und wird, darüber macht sich Jochen Mittring momentan freilich noch wenig Gedanken. Ihm ist es wichtig, dass es nach einjähriger Pause wieder weitergehen wird, und sei es nur für zwei oder drei Jahre. In dieser Zeit bestehe aber die Chance, dass sich vielleicht Spieler aus der Region seinem Verein anschließen, denen andere Dinge wichtiger sind als Aufstiege oder der Zwang zum permanenten Training. Auf eines können sich die Aktiven, welche ab dem kommenden Sommer das Trikot des TSV Unterringingen überstreifen schon jetzt freuen. „Unser Hauptplatz ist, nachdem er ein Jahr geschont werden konnte, in einem Topzustand, verspricht Vorsitzender Mittring.