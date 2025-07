Staatsstraße Bissingen-Mönchsdeggingen ist ab Dienstag gesperrt

Die Staatsstraße 2221 zwischen Bissingen und Mönchsdeggingen wird ab Dienstag, 8. Juli, für den Durchgangsverkehr bis voraussichtlich Mitte September gesperrt. In dieser Zeit soll zum einen die Fahrbahndecke zwischen Burgmagerbein und Göllingen durch das Staatliche Bauamt Krumbach instandgesetzt werden. Zum anderen werde seitens des Marktes Bissingen der südliche Ortseingangsbereich von Burgmagerbein neugestaltet, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Fahrbahnbelag der Staatsstraße zwischen Burgmagerbein und Göllingen weist nach Angaben des Bauamts oberflächige Rissbildungen und Ausmagerungen auf. Um den Schadensfortschritt zu stoppen und den Fahrbahnbelag nachhaltig instand zu setzen, lässt das Staatliche Bauamt Krumbach durch die Firma Babic eine Oberflächenbehandlung durchführen. Dabei wird auf den vorhandenen Fahrbahnbelag eine neue, dünne Schutzschicht, bestehend aus einem Splitt-/Haftklebergemisch, aufgebacht. Dieses einfache Sanierungsverfahren könne schnell und kostengünstig umgesetzt werden. Es versiegle den Fahrbahnbelag und verlängere dadurch die Lebensdauer der Staatsstraße.

Die Sanierung der Staatsstraße wird bis Ende der Woche abgeschlossen

Die Sanierungsarbeiten starten am Dienstag, 8. Juli, und werden bis Ende der Woche abgeschlossen. Nahtlos an die Instandsetzung des Fahrbahnbelags lässt der Markt Bissingen den südlichen Ortseingangsbereich von Burgmagerbein durch die Firma Holl neu gestalten. Um Burgmagerbein an den im Kesseltal verlaufenden Radweg anzubinden, entsteht dort eine Radwegverbindung mit einer Querungsinsel im Zuge der Staatsstraße. Diese ermögliche ein sicheres Queren der Staatsstraße 2221 für Fußgänger und Radfahrer und verdeutliche zudem die Ortseingangssituation für den Straßenverkehr. Die Straßenbauarbeiten zur Neugestaltung des Ortseingangsbereichs sollen bis Mitte September andauern.

Der Verkehr wird über Diemantstein umgeleitet

Während den Bauarbeiten für die beiden Maßnahmen ist die Staatsstraße 2221 zwischen Bissingen und Mönchsdeggingen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen ab Bissingen über Diemantstein, Hochdorf, Hohenaltheim und Mönchsdeggingen. (AZ)