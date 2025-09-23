Icon Menü
Stadiongaststätte El Greco in Gundelfingen: Familie Manoli übernimmt das griechische Restaurant

Gundelfingen

Das „El Greco“ in Gundelfingen hat eine neue Pächterin

Dimitra Manoli übernimmt zusammen mit ihrem Vater die Zügel der Stadiongaststätte am Gartnersee. Sie erzählt, in welche Richtung sie das Restaurant führen will.
Von Dominik Bunk
    Dimitra Manoli übernimmt die Zügel in der Gundelfinger Stadiongaststätte „El Greco“.
    Dimitra Manoli übernimmt die Zügel in der Gundelfinger Stadiongaststätte „El Greco“. Foto: Dominik Bunk

    Die Gundelfinger Stadiongaststätte „El Greco“ wird nach kurzer Schließzeit jetzt von Dimitra Manoli zusammen mit ihrem Vater Konstantinos weitergeführt. „Wir haben schon eine kleine Gaststätte in Ehingen an der Donau“, erzählt die 22-Jährige. Ihr dortiger Lieferant hat vom Gundelfinger Lokal erzählt, für welches neue Pächter gesucht werden. „Dann haben wir es angeschaut und entschieden, wir machen das.“ Dimitra Manoli ist vorübergehend ins hauseigene Fremdenzimmer eingezogen, will in der Nähe eine Wohnung finden und täglich im „El Greco“ vor Ort sein. Ihr Vater werde sporadisch nach Gundelfingen pendeln und sich auch weiterhin um das bestehende Restaurant kümmern. Ändert sich mit dem Pächterwechsel etwas?

