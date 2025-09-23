Das „El Greco“ in Gundelfingen hat eine neue Pächterin

Die Gundelfinger Stadiongaststätte „El Greco“ wird nach kurzer Schließzeit jetzt von Dimitra Manoli zusammen mit ihrem Vater Konstantinos weitergeführt. „Wir haben schon eine kleine Gaststätte in Ehingen an der Donau“, erzählt die 22-Jährige. Ihr dortiger Lieferant hat vom Gundelfinger Lokal erzählt, für welches neue Pächter gesucht werden. „Dann haben wir es angeschaut und entschieden, wir machen das.“ Dimitra Manoli ist vorübergehend ins hauseigene Fremdenzimmer eingezogen, will in der Nähe eine Wohnung finden und täglich im „El Greco“ vor Ort sein. Ihr Vater werde sporadisch nach Gundelfingen pendeln und sich auch weiterhin um das bestehende Restaurant kümmern. Ändert sich mit dem Pächterwechsel etwas?

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89423 Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadiongaststätte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis