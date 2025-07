Neuer Wegenutzungsvertrag: LEW bleibt Partner der Stadt Höchstädt

Der Höchstädter Stadtrat schloss bei der Sitzung am Montagabend erneut den Wegenutzungsvertrag zwischen der Stadt und der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) für die nächsten 20 Jahre ab. Der aktuelle Vertrag läuft im November 2028 aus und soll dann nahtlos in den neuen übergehen, erklären Karin Frank, Jochen Manzenrieder und Viktoria Mayr von LVN.

Nur die LVN bewarb sich für die Zusammenarbeit mit der Stadt Höchstädt

Für den Wegenutzungsvertrag, auch Konzessionsvertrag genannt, hatte sich ausschließlich die LVN bei der Stadt Höchstädt beworben. Andere Angebote gab es nicht, informierte Bürgermeister Stephan Karg. Mit dem Wegenutzungsvertrag ermöglicht die Stadt Höchstädt der LVN die öffentlichen Verkehrswege zu nutzen, um Stromleitungen zu verlegen.

Im Gegenzug erhält die Stadt die Konzessionsabgabe. Außerdem kann die LVN Rabatte auf den Netzzugang, Energiesparprämien und Unterstützung bei Energiekonzepten gewähren. Die Vertreter der LVN plädieren bei der Stadtratssitzung für eine „gut aufeinander abgestimmte“ Zusammenarbeit im Hinblick auf zukünftige Baumaßnahmen.

Für das Umverlegen von Leitungen im öffentlichen Grund gilt die 80-20 Regel

Im Vertrag wird außerdem die Verpflichtung der LVN aufgeführt, dass Leitungen bei kommunalen Maßnahmen gesichert werden müssen. Die notwendigen Kosten sollen zu 20 Prozent von der Stadt und zu 80 Prozent vom Netzbetreiber getragen werden. Das Gremium fordert hierfür ein Beispiel. Jochen Manzenrieder von der LEW-Betriebsstelle Wertingen erklärt: „Wenn das Rathaus erweitert wird und dafür Leitungen in der Straße umverlegt werden müssen, übernehmen wir 80 Prozent der Kosten.“

Ob die Regelung immer greift, wenn die Stadt eine Maßnahme anstößt, will Hans Mesch (FW) wissen. Bei Leitungen, die sich im öffentlichen Grund befinden, lautet die Antwort der LVN-Vertreter: ja. Der Stadtrat stimmt dem Wegenutzungsvertrag mit der LEW Verteilnetz GmbH einstimmig zu. Damit tritt dieser am 7. November 2028 in Kraft.